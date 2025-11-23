Heti horoszkóp november 24-30.: a Mérlegek szorult helyzetükben számíthatnak valakire, a Nyilasok számára komoly lehetőség kínálkozik

HETI HOROSZKÓP NOVEMBER 24-30.

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló héten olyannyira nehéz terhet veszel a nyakadba, amely abszolút meghaladja a kapacitásodat, mégsem szerettél volna nemet mondani, hiszen olyasvalaki kért szívességet, aki különösen közel áll a szívedhez. Ugyan az utolsó szuszt is kihajtod magadból, lelkileg és fizikailag azonban gyakorlatilag a kimerülés határára kerülhetsz. Tekints úgy a helyzetre, mint egy intő jelre, érdemes tanulnod belőle és a prioritási sorrend legtetejére helyezned magad. Bizonyára lesznek még olyanok, akik megtalálnak mindenféle szívességkéréssel, neked azonban nem kell mindent elvállalnod. Nem kell ennyire ügybuzgónak lenned, helyezd a saját érdekeidet előre, különben az egerek fogják megenni a cicát!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten kissé kapkodva oldasz meg egy bizonyos feladatot, amelyről azt hiszed, könnyűszerrel abszolválod majd, egy ponton azonban rá kell jönnöd, hogy akad még vele tennivalód bőven. Ahelyett tehát, hogy hátradőlnél, szedd össze magad és minden figyelmeddel összpontosíts, hiszen ezúttal nem hibázhatsz. Meglátod, ha időben sikerül minden elvégezned, akkor bizonyosan sokkal nyugodtabban alszol majd. Szabadidődben igyekezz átadni magad a pihenésnek, bonts ki egy finom bort és nézz karácsonyi filmeket, hiszen mostmár abszolút lehet készülni a közelgő ünnepekre!

IKREK (május 21-június 21)

Mindennél jobban vágysz egy bizonyos cél elérésére, gyakorlatilag bármit hajlandó vagy feláldozni azért, hogy megszerezd magadnak. Nem biztos azonban, hogy jól teszed, ha mindent egy lapra feltéve, a kockázatokat figyelembe nem véve, a siker érdekében fejjel rohansz a falnak. Ehelyett sokkal okosabban teszed, ha leülsz és alaposan végig gondolod, hogyan tudod megszerezni anélkül, hogy mindent feláldozz azzal az eséllyel, hogy esetleg el is veszítheted. Ha nem görcsölsz rá az ügyre, még esetleg az is lehet, hogy sokkal többet kihozhatsz a dologból, mint amennyit eredetileg terveztél. Ne aggódj, végül minden úgy alakul, ahogy szeretnéd, de csak akkor, ha okosan taktikázol!

RÁK (június 22-július 22)

Akad valaki a környezetedben, aki mintegy őrangyalként áll a hátad mögött, s arra figyel, mikor szorulsz segítségre és mikor állhat ki érted. Te azonban ahelyett, hogy értékelnéd a dolgot, egyfajta teherként éled meg azt, hogy az illető folyamatosan beleszól mindenbe olyasmivel kapcsolatban is, ami kizárólag a te dolgod lehet. Mielőtt azonban meggondolatlanul megbántanád, tekints úgy a helyzetre, hogy ezúttal valaki csak jót akar neked, s nem ártó szellemként kíván befolyásolni, kizárólag a te érdekeidet tartja szem előtt. Különösen szerencsésnek mondhatod magad, hisz nem mindenkinek van egy ilyen őrangyala, aki minden lépését vigyázza!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló héten valaki olyan súlyos titkot bíz rád, amelyről egyáltalán nem szerettél volna tudomást szerezni, ehelyett mostantól hatalmas teherként nehezedik rád. Ugyan egy titkot általában nem illik másokkal megosztani, most mégis érdemes elgondolkodnod rajta, hogy keresel a környezetedben valakit, aki nem ismeri az illetőt, így kívülállóként talán szolgálhat valamilyen tanáccsal arra vonatkozóan, hogy mit kellene kezdened ezzel a helyzettel, s miként segíthetnél az ismerősödnek. Az élet időnként produkál ilyen váratlan helyzeteket is, ne aggódj, nem te vagy az egyetlen, akinek ilyesmivel kell megbirkóznia!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valakivel parázs vitába keveredsz november utolsó hetében, egy számodra fontos kérdésben ugyanis teljesen különbözik a véleményetek, amely téged kifejezetten kiakaszt. Igyekszel egy darabig csendesen hallgatni az illető álláspontját, eljön azonban az a pont, amikor nálad is elszakad a cérna és nem tudsz tovább uralkodni magadon. Bármennyire is nehéz ugyanakkor, sokkal bölcsebben teszed, ha megpróbálsz okosan vitázni, illetve nem hagyod, hogy az érzelmeid domináljanak, sokkal inkább higgadtan tálalod a saját álláspontodat és nem hagyod, hogy mások ellenvéleménye ennyire felidegesítsen. Hidd el, jóval több energiát spórolsz vele magadnak is, ha nem folytatsz meddő vitát valakivel, aki úgysem hajlandó megérteni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Különösen szerencsésnek mondhatod magad, hiszen van melletted egy olyan személy, aki az előtted álló héten ragadja meg a kezed egy igen szorult helyzetben, az illetőnek ugyanis semmi sem drága, ha rólad van szó. Légy hálás a mentőövért és az önzetlen segítségért, ugyanakkor igyekezz nem az illetőre alapozni minden körülményben. Hidd el, sokkal nyugodtabb és felszabadultabb érzéssel fog eltölteni, ha van benned ennyi önállóság. Éld úgy az életed, hogy ne neked legyenek támogatóid, inkább te támogass másokat, meglátod, teljesen más lesz az emberekről alkotott véleményed is!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

November utolsó hetében szeretnél valakinek elmondani egy bizonyos dolgot, fogalmad sincs azonban, hogyan kezdj hozzá. Mivel egy hozzád közel álló személyről van szó, épp ezért szeretnél biztosra menni az ügyben annak érdekében, hogy semmiképp nem bántsd meg a mondanivalóddal. Jól gondold tehát meg, miként tálalod felé, amit szeretnél tudatni vele. Mindenképp tanácsos az egyenes utat választanod, hiszen ha virág nyelven próbálod közölni vele, akkor biztosan nem fogja megérteni, vagy ha igen, sokkal nehezebben fogja majd fogadni. Amennyiben sikerül megértetned vele, hogy csupán az ő érdekében voltál őszinte, abban az esetben nem fog haragudni rád. Csak bátran és okosan!

NYILAS (november 23-december 21)

Komoly lehetőséget kínál az Élet november utolsó hetében, te pedig úgy érzed, ez a "most vagy soha" tipikus esete, épp ezért kell az alkalmat mindenképp meg kell ragadnod. Kétségtelen tény, hogy nem minden nap adódik ekkora esély, így ne is gondolkodj túl sokáig, egyszerűen használd ki a helyzetet és igyekezz a lehető legjobbat kihozni belőle. Próbálj nem elveszni a részletekben, vegyél inkább egy nagy levegőt és ugorj egy nagy fejest a medencébe. Miután elég jó úszó vagy, ráérsz majd közben is kidolgozni a megfelelő stratégiát. Nyugi, megfulladni biztosan nem fogsz, legfeljebb az a kérdés, hogy sikerül-e elsőként becsapni a célba!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló héten ugyan karnyújtásnyi távolságba kerülsz a korábban kitűzött célod eléréséhez, valami azonban erőteljesen hátráltat és visszahúz, távol tartva attól, hogy átszakíthasd végre a célszalagot. Érdemes egy ponton végiggondolnod, hogy mi az, ami miatt nem nem tudsz haladni és változtatnod kellene annak érdekében, hogy akadálytalanul megtehesd az utolsó lépéseket. Amennyiben nem találod a hibát, abban az esetben kérj segítséget, ne vesztegesd az idődet arra, hogy hosszan elmélázol azon, hol kerülhetett porszem a gépezetbe. Nem szégyen az, ha tanácsot kérsz valakitől, aki nálad tapasztaltabbnak számít, senki nem mondta, hogy egyedül kell megbirkóznod a feladattal!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A környezetedben arról vagy híres, hogy minden helyzetben racionálisan gondolkodsz, határozottan, talpraesetten hozol döntéseket, ennek okán elég sokan fordulnak hozzád segítségért, ha olyan szituációba keverednek, amelyet ők, maguk nem tudnak megoldani. Méltán lehetsz büszke magadra, ugyanakkor érdemes óvatosnak lenned, kívülállóként ugyanis nem minden helyzetet láthatsz át teljesen, ráadásul a tanácsaid esetleges kellemetlen következményeivel sem neked kell számolni. Csakis akkor mondj tehát bármit, ha teljesen biztos vagy a dolgodban, amennyiben viszont valamilyen kockázatot látsz, inkább a diplomatikusabb választ válaszd!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy hozza a helyzet november utolsó hetében, hogy meg kell mutatnod mások előtt is, mennyi kreativitás is tudás rejlik benned. Mivel azonban nem vagy egy magamutogató típus, épp ezért egy pillanatra rendkívülien meg is ijedsz, nem vagy biztos benne valójában ki tudsz-e állni nagyobb közönség elé,s. Ne aggódj, semmi probléma nem lesz, hisz rendelkezel elegendő tudással, így nem okozhat gondot ez sem számodra. Vetkőzd le a gátlásaid, engedd el magad és menni fog, csak bíznod kell magadban!