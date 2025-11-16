Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően

HETI HOROSZKÓP NOVEMBER 17-23.

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló héten olyannyira feltornyosulnak a feladatok előtted, hogy kétségbeesésedben azt sem tudod, mihez nyúlj elsőként. Bármilyen nehéz is azonban, mégis próbálj összeszedett maradni, ne engedd, hogy pánik vehesse át feletted az uralmat, végy egy mély levegőt és igyekezz egyfajta prioritási sorrend mentén megoldani egyiket a másik után, így amennyiben elég hatékonyan tudsz működni, abban az esetben még az is lehet, hogy a feladatok nagy részével végzel és talán másra is jut időd. Igyekezz pihenni, kikapcsolódni, amikor csak tudsz, hiszen kimerülten nem lehet mégsem produktívan dolgozni!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló hét valahogy a megérzéseké, olyasféle dolgokat sejtesz ugyanis előre, amelyeket rajtad kívül senki más nem lát. Ez a különleges képesség lehetőséget teremt számodra, hogy még azelőtt küszöböld ki az esetlegesen felmerülő problémákat, mielőtt bármiképp fejfájást okozhatnának neked. Magad sem érted, mi az oka annak, hogy ennyi spiritualitás vesz körül, mégis roppant büszke vagy magadra, hisz egy kicsit sikerül visszaigazolást nyerned arról, hogy vannak olyan erők, amelyek időnként befolyásolják az életed akár pozitív, akár negatív irányban. Érdekes, kicsit misztikus, de mindenképp lényeges tulajdonságod tör tehát fel a felszín alól!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, egy bizonyos ügy tekintetében kissé beragadtál a mocsárba, nem tudsz továbblépni, csak állsz és figyeled, ahogy lassan lejjebb ereszkedsz benne. Mivel azonban ennél sokkal több van benned, épp ezért az előtted álló héten szívd fel magad és ne hagyd, hogy a természet ereje legyőzzön, inkább addig próbálj cselekedni, amíg van benned elegendő szufla. Szedd össze tehát minden akaraterődet, adj bele anyait-apait, hisz nem tudhatod, hogy mit hoz a holnap és vajon lesz-e e még lehetőséged arra, hogy változtass. Ne késlekedj, indulj el az úton!

RÁK (június 22-július 22)

Abszolút maximalista vagy, az utolsó lélegzetvételig küzdesz azért, amit megálmodsz magadnak, ebből következően nem nagyon tudsz megküzdeni a veszteség fogalmával. Mivel ez az, amit másoktól elvársz, épp ezért gyakran konfliktushelyzetbe kerülsz, hisz másoknak nem feltétlenül ugyanaz a különböző célkitűzésekhez történő hozzáállása, te azonban nagyon nehezen békélsz meg ezzel a ténnyel. Tanuld meg, hogy nem éri meg másokat magadra haragítanod csak azért, mert te másképp gondolkodsz. A világ ettől teljes, hogy te így, mások pedig úgy állnak hozzá bizonyos helyzetekhez. Hidd el, jobb a békesség, ennek érdekében azonban változtatnod kell az elvárásaidon és lejjebb helyezni a lécet másokkal szemben!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Annak idején elvállaltál egy feladatot, ami senkinek nem volt ínyére, hisz rengeteg fejfájással és plusz energia ráfordítással jár, épp ezért mostanra már te is megbántad, hisz egyetlen kohéziós erőként viszed a dolgot a hátadon, ezáltal rengetegen érezhetik emiatt komfortosan magukat a rendszerben. Mivel mostanra kissé beleuntál abba, hogy amolyan egy fecskeként igyekszel nyarat csinálni, épp ezért érdemes elgondolkodnod azon, hogy meddig szeretnéd még ezt az akaratlanul rád testált terhet cipelni. Egészen addig biztosan nem fogsz ugyanis tudni felszabadult életet élni, amíg le nem teszed ezt a tonnányi súlyt, így tehát amennyiben készen állsz rá, egyszer, s mindenkorra zárd le a dolgot. Hidd el, senki nem fog ezért megharagudni rád, hisz mások el sem vállalták!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Gyakran részeredmények alapján, kissé elhamarkodottan éled bele magad a sikerbe, mintegy teljesen biztosra véve a győzelmet. Ez a hozzáállás azonban az előtted álló héten nagy csalódást okozhat, hisz miután világgá kürtölöd a győzelmet, utána dől dugába az egész. Ennek hatására egyszerre lehetsz dühös és csalódott, hisz elég nagy tétet tettél arra, hogy nem csúszhat hiba a számításodba, valamint fel kell vállalnod, hogy ez most nem sikerült. Drága tanulópénzt fizettél ezúttal, mely legyen örök lecke számodra abban a tekintetben, hogy siker nem mindig garantált még akkor sem, ha minden tőled telhetőt megteszel érte. Igyekezz tehát máskor nagyobb alázattal és szerénységgel hozzáállni egy-egy ügyhöz és csak a dobogó tetején kibontani azt a bizonyos pezsgőt. Hidd el, ez a hozzáállás sokkal kifizetődőbb lesz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Bár nem minden alakul az elképzeléseid szerint az előtted álló héten, mégis örülsz annak az útvonalnak, amelyre akaratodon kívül tévedhetsz. Rengeteget tanulhatsz ugyanis, érdemes nyitott szemmel járnod tehát és azoktól magadba szívni minden tudást, akik nálad sokkal tapasztaltabbak. Végülis nem így tervezted, ám ha már így alakult, akkor nincs ellenvetésed sem, ami az újdonságokat illeti. Használd ki a pillanatot, hisz holnap könnyen lehet, hogy a téged körülvevő emberek továbbállnak, te pedig csak bolyongsz majd a nagy Semmi közepén tanácstalanul!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Igyekszel a saját elképzeléseid szerint elvégezni egy, a feletteseid által rád bízott feladatot az előtted álló héten, ami abszolút nem a legkönnyebb kategóriából való, épp ezért kaptad te, hisz pontosan tudvalévő, hogy maximalista vagy, aki addig forgatja a kockát, amíg minden szín nem egyezik rajta. Rendkívüli büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy téged látnak a legalkalmasabbnak bizonyos akadályok megugrására, ez azonban konfliktushelyzetet is teremthet, hisz mindig lesznek körülötted olyan személyek, akik nem épp a jóindulatukról híresek. Neked nem kell semmiféle rosszakaróval foglalkoznod, csakis a küldetésre koncentrálj annak érdekében, hogy ismét maradéktalan elismerést zsebelhess be! Semmi más nem számít!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten megosztod valakivel a lelkesedésedet, ám az illető olyannyira letorkoll, hogy elmegy a kedved attól is, hogy továbbmenj az úton. Nem számítottál arra, hogy pont, amikor támogatást vársz valakitől, akkor az illető ilyen mogorván reagál, épp ezért döbbent meg annyira az a reakció, amit kapsz. Persze, lehet, hogy nem tetszik neki, amit hall, persze, lehet, hogy ő nem lát annyi fantáziát a dologban, mint te, de magadból kiindulva te például nem tudnál így reagálni. Kissé joggal vagy tehát csalódott, mégse haragudj meg az illetőre, hisz könnyen lehet, hogy bántja valami, hogy kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy veled örüljön, épp ezért igyekezz arról biztosítani, hogy bármi az oka ennek a fura reakciónak, neked bármit elmondhat. Te pedig ettől függetlenül egész nyugodtan lehetsz lelkes a téged érintő dolgokban!

BAK (december 22-január 20)

Úgy tűnik, az általad elvégzett alapos munka az, ami beérik az előtted álló héten, melynek nyomán olyasfajta elismerésben részesülhetsz, amire álmodban sem mertél gondolni, ennek ellenére mégis kézzel foghatóvá válik. Rendkívüli büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy megérte annyi energiát belefektetned, hogy az idődet nem kímélve dolgoztál, hisz ez most bőséggel fizetődik ki. Arra azért érdemes ügyelned, hogy el ne szállj túlságosan a siker mámorában, hisz azért a folyamatban lévő feladatokat teljesítened kell, hogy pont azok tekintetében ne ess hasra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten fura helyzetbe kerülsz, feldühít ugyanis egy hozzád közelálló személy makacssága, akit egyszerűen nem tudsz rábeszélni arra, hogy engedjen egy kicsit az elveiből egy harmadik személlyel történt konfliktushelyzet okán. Pontosan tudod ugyanis, hogy nincs igaza az illetőnek, így csupán azon múlik a dolog, hogy ő hajlandó-e kompromisszumot kötni, ám valahogy minden próbálkozással falakba ütközöl. Nincs más hátra tehát, mint kiszállnod a békebíró szerepéből, ne akarj folyton két tűz között arra vigyázni, hogy meg ne égesd magad, éld ehelyett a saját életedet és bízd a Sorsra, hogy majd rendezi kettejük kapcsolatát!

HALAK (február 20-március 20)

Általában véve abszolút hajlamos vagy arra, hogy ha bármiben kudarcot vallasz, akkor egyszerűen hátat fordíts az adott helyzetnek, feladd a küzdelmet és elsétálj a helyszínről. Azt azonban te is beláthatod, hogy ezzel a hozzáállással vajmi kevés esélyed van arra, hogy valódi sikereket zsebelhess be, ezáltal pozitív visszaigazolásokkal gazdagodj. Amennyiben tehát szeretnél a célszalagot átszakítva a dobogó tetején állni, abban az esetben érdemes sokkal kitartóbbnak lenned, hisz ellenkező esetben minden alakalommal feladod majd és elveszed magadtól a lehetőséget, hogy élményeket és tapasztalatokat gyűjts!