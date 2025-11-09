Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár

HETI HOROSZKÓP NOVEMBER 10-16.

KOS (március 21-április 20)

Úgy hozza a helyzet az előtted álló héten, hogy egy bizonyos ügyben neked kell kimondanod a végső szót és vagy áldásodat kell adni rá vagy meghiúsítani azt. Te azonban nem igazán vagy hozzászokva ahhoz, hogy ekkora felelősséget vállalj magadra, így eleinte visszakozol attól, hogy hallasd a hangod. Ne ijedj meg a feladattól, hisz olyan értékrendet képviselsz, amellyel rossz irányba biztosan nem fogod befolyásolni az ügy kimenetelét, ráadásul mindenki csak benned bízik. Nyilván nem véletlenül adnak ennyire a szavadra, korábban ugyanis már bizonyítottad rátermettségedet és határozottságodat. Most se félj kiállni amellett, amit képviselsz!

BIKA (április 21-május 20)

Mindig minden eseteben szükséged van a pozitív visszaigazolásra ahhoz, hogy lendületet kapj a továbblépéshez. Az előtted álló héten azonban valahogy mégsem jön a megerősítés, ami teljesen elbizonytalanít, azt gondolod, lehet, hogy mégsem ez a te utad, lehet, hogy másfelé kellene menned. Ha azonban mindig arra vársz, hogy a környezeted mit szól, ha minden alkalommal támogatásra vársz, nem-igen fogsz tudni egyről a kettőre jutni, csak azért ugyanis, mert nem vesznek körül pom-pom lányok a verseny alatt, attól még egyáltalán nem biztos, hogy nem tudod teljesíteni a távot. Bízz magadban és ne másokra alapozz!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten kezd elveszni a türelmed egy bizonyos dologgal kapcsolatban, úgy érzed, teljesen feleslegesen futod a köröket, abszolút semmi eredményt nem értél el, ennek következtében pedig egyenesen feldühít, hogy csak menetelsz anélkül, hogy a célvonal feltűnne a látóhatáron. Nem érdemes azonban most hátat fordítanod, ha már eddig eljutottál, inkább szedd össze minden erőd, kitartásod és akard a sikert. Senki nem mondta, hogy magától az öledbe fog hullani, ne feledd azonban, hogy sokkal édesebb lesz a siker íze annál, mint ha csak úgy készen kaptad volna. Menj tovább, mert az utad még nem ért véget!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten a kelletténél jóval több energiát fektetsz egy olyan projektbe, amely nem nagyon kecsegtet a siker lehetőségével. Nemes tulajdonság a kitartás, az, hogy nem adod fel az első kanyarban, próbálj azonban megtartani egy egészséges szintet, hiszen így nem marad más dolgokra sem időd, sem energiád. Vedd észre azt, ha már mindenfelé falakba ütközöl és amennyiben feleslegesnek ítéled meg a projekt kapcsán futott köröket, abban az esetben inkább zárd le és kezdj olyan dolgokba, amelyekben reálisat sikert remélhetsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nem várt eredményt hoz valami az előtted álló héten, amibe nem olyan régen kezdtél bele, s ez rendkívüli büszkeséggel tölt el, hisz nem gondoltad volna, hogy ilyen gyorsan kezdheted learatni a babérokat. Ne feledd azonban, ez csupán részeredmény, ettől a teljes siker még abszolút nem garantált, épp ezért ne engedd, hogy elvakítson és annyira magabiztossá tegyen, hogy azt hidd, máris bezsebeltél minden elismerést. Dolgozz továbbra is szerényen, alázattal, ahogyan eddig is tetted és meglátod, nem lesz kérdés az, hogy végül gond nélkül átszakíthasd a célszalagot! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az őszinteség fontos faktor az életedben, az előtted álló héten azonban megtapasztalhatod annak árnyoldalát is. Valaki ugyanis gátlások nélkül szembesít a véleményével, melyet persze abszolút nem kérdeztél, az illető mégis kérés nélkül az arcodba vágja. Ne hagyd magad elnyomni, határozottan, ám cseppet sem arrogánsan közöld vele, hogy köszönöd ugyan az őszinte szavakat, de inkább majd te ítéled meg a saját helyzetedet. Ne befolyásoljon egy pillanatra sem, hogy mit gondol rólad az utca embere, csakis magadnak tartozol elszámolással, ne az terelje el a figyelmedet, hogy másoknak mi a véleménye, ráadásul olyan személyeknek, akik jelentéktelenek számodra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában véve hajlamos vagy arra, hogy csak azért, mert valaki kritikával illet, abbahagyd, amit csinálsz, hátat fordíts neki és új dolgokba kezdj, egészen addig, amíg nem akad valaki, aki elismer és pozitív véleményt alkot rólad. Így azonban elég sok befejezetlen ügyed van, hisz a biztonság kedvéért ugyan nyitva hagytál kérdéseket, ám szinte biztosan nem fogod elővenni őket még egyszer. El kellene döntened, mi a fontosabb számodra: az, hogy mások mit gondolnak rólad, vagy az, hogy adott esetben te magad, saját önerődből sikereket érhess el és ezzel akkora lendületet kapj, hogy végig tudd csinálni azt, amit elkezdesz, így tehát nyugodtabban alhass. Ne engedd, hogy mások véleménye ennyire mérvadó legyen számodra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Túl sok impulzus ért az elmúlt időszakban, melyekre még időd sem volt, hogy feldolgozd valamennyit. Mivel az előtted álló hétre semmiféle kötött programot nem vállaltál, ez lesz a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy a kötelezettségek letudásával kicsit visszavonulj, mindent végiggondolj és a megfelelő helyükre illeszd a dolgokat az Élet nevű puzzle-játékban. Hidd el, a nagy zaj után jót fog majd tenni egy kis csend, keress kikapcsolódási pontokat, utazz el, pihenj, kicsit lassíts, hiszen nem kell mindig előre rohanni, a saját életed ugyanis nem versenyfutás, ahol az a legfőbb cél, hogy mindenkit legyőzve te szakíthasd át elsőként a célszalagot!

NYILAS (november 23-december 21)

Egészen idáig vártál a megfelelő alkalomra ahhoz, hogy valami olyasmibe kezdj, amiben nem érzed magad elég tapasztaltnak ahhoz, hogy magabiztosan, gond nélkül teljesíthess. Mivel azonban a körülmények nem annyira ideálisak számodra, épp ezért nem mersz belevágni még most sem. Ha azonban egy helyben toporogsz, akkor bizony előbb-utóbb a lehetőséged el fog úszni az árral, te pedig szomorúan nézheted. Ne arra figyelj, hogy milyenek a körülmények, ez van most, ebből kell a legjobbat kihoznod. Igyekezz összeszedni minden bátorságodat, illetve magabiztosságodat és ne félj elindulni az úton, meglátod, menni fog minden, mint a karikacsapás!

BAK (december 22-január 20)

Mindenáron szeretnél valakinek a segítségére lenni az előtted álló héten, az illető azonban furcsamód' nem él a lehetőséggel. Nem érted, hisz te vagy az, aki tudja a megoldást egy bizonyos kérdésben, valamilyen oknál fogva azonban mégsem ugrik a segítségért. Érdemes ezt egyfajta jelként felfognod, ne nyomulj tovább, hisz kinyújtottad a kezed, az pedig már rajta múlt, hogy nem ragadta meg. Nyilván megvolt az oka erre, hagyd, hogy saját maga szerezzen tapasztalatot, így ha elhasal, fel fog tudni állni magától is. Te minden tőled telhetőt megtettél, nem lesz tehát lelkiismeret-furdalásod azért, hogy segíthettél volna, mégsem tetted meg.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nagyon pontosan kiszámítottál mindent az előtted álló hétre, rengeteget fáradoztál azért, hogy a körülmények ideálisak legyenek ahhoz, hogy teljesen simán végigmenj az akadálypályán. Hirtelen azonban mégis úgy tűnik, hiba csúszott a számításaidba, olyan váratlan történések befolyásolják ugyanis a helyzetet, amelyek gyors és hatékony beavatkozást igényelnek. Ez is azt bizonyítja, hogy nem mindig lehet a matekra alapozni mindent, hisz vannak bizonyos dolgok, amiket bármennyire is szeretnél, egyszerűen nem tudsz befolyásolni. Próbálj globálisan tekinteni a dolgokra, ne csak részleteket láss, hiszen így csupán csak részeredményeket tudsz felmutatni!

HALAK (február 20-március 20)

Elég zsúfolt, munkával és rohanással teli hét vár rád, épp ezért igyekezz egyfajta fontossági sorrendet felállítani és annak mentén elindulni, ellenkező esetben hatalmas bukás lehet a dolog vége. Próbálj mindemellett egy kis pihenést is beiktatni, hisz időnként meg kell tudnod húzni egy határvonalat annak érdekében, hogy az egészséged ne menjen rá a nagy hajtásra. Ne engedd, hogy a meglévőkön felül újabb feladatokat bízzanak rád, hisz te is halandó ember vagy, akinek végesek az energiaraktárai, csak az aktuális feladatra koncentrálj, abból nem lehet probléma!