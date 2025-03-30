Heti horoszkóp március 31-április 6.: az Ikreknek érdemes kompromisszumot kötniük, a Szüzek megtalálják a megoldást egy bizonyos ügyben

HETI HOROSZKÓP MÁRCIUS 31-ÁPRILIS 6.

KOS (március 21-április 20)

Olyan feladatot kell az előtted álló héten teljesítened, amelyhez hozzá nem értésed okán abszolút nem fűlik a fogad, mégsincs más választásod, mint nekiveselkedni. Az első pillanatban érthető módon ugyan csak a fejedet vakarod tanácsotalanul, hisz fogalmad sincs, mit kellene csinálnod, ám ha kicsit belemerülsz a helyzetbe, akkor könnyen rájöhetsz a megoldásra. Csak akaraterő kérdése az egész, nem kell világmegváltásra gondolnod, lehet, hogy jóval egyszerűbb lesz az utad a sikerig. Bízz magadban!

BIKA (április 21-május 20)

Kockázatos projektbe készülsz belevágni az előtted álló héten, a veszélyekkel azonban egyetlen percig sem számolsz, eszedbe sem jut az, hogy esetleg belebuksz, no pláne, hogy sérülhetsz a dologban. Ennek ellenére mégis érdemes arra figyelned, hogy semmiképpen ne vállalj be olyasmit, ami csak hátrányodra válhat, avagy egyeszerűen meghaladja a képessegeidet vagy az ingerküszöbödet. Elsősorban önmagadért dolgozz, arra törekedj, hogy megfelelj a saját elvárásaidnak, amellett, hogy biztonságos talajon jutsz el a kitűzött célodig. Büszke lehetsz a bátorságodra, ne akarj azonban mindenáron mártírként a szakadékba zuhanni!

IKREK (május 21-június 21)

Általában véve ha kigondolsz valamit, akkor bizony nehezen engedsz a huszonegyből, keményfejűséged okán egyszerűen nem vagy hajlandó engedni az elveidből még akkor sem, ha már egyértelműen be kellene látnod, hogy másféle úton kell elindulnod. Ez az, ami sokszor akadályoz az általad fontosnak tartott feladatok teljesítésében, melynek nyomán viszonylag gyakran bosszankodsz a tehetetlenség miatt. Felfoghatod ezt egy leckéneknek is, mely szerint nem biztos, hogy mindig érdemes kötni az ebet a karóhoz, ha valamiben nem látsz perspektívát, akkor inkább engedd el, ne szorongasd a veszett fejsze nyelét. Ha pedig bizonytalan vagy valamiben, akkor mérlegeld, hogy mekkora áldozatot érdemes hozni a saját sikereid érdekében!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló hét rendkívül izgalmasnak ígérkezik, hiszen olyan meglepetéseket tartogat a számodra, amelyekre egyáltalán nem számítottál. Ne is akard megérteni, hogy mi történik, egyszerűen add át magad az élménynek, hagyd, hogy sodorjanak az események és élvezz ki minden percet, hiszen az unalmas, szürke hétköznapok után most végre történik valami, ami felráz, ami új színt hoz az életedbe. Időnként szüksége van az embernek ilyesmire is, nem igaz?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Mindenképp szeretnél valakit megóvni a bajtól, talán egy kissé túl is félted, az illető azonban igencsak fojtónak érzi a törődésedet. Ne akarj mindenáron rátelepedni, hisz nyilván te sem örülnél, ha valaki minden pillanatban a sarkadban lihegve tudni akarna mindenről, ami veled kapcsolatos. Tartsd tiszteletben, hogy még a hozzád legközelebb álló személynek is van privát szférája, melybe csak az nyerhet betekintést, akinek ő lehetővé teszi. Igyekezz önmagadra koncentrálni, ne más életútját egyengesd!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A sok, kudarcba fulladt próbálkozás után úgy tűnik, hogy az előtted álló héten sikerül megtalálnod azt az utat, amely kivezet a sűrű rengetegből, s melynek végén büszkén teljesedhetsz ki végre. Ne hagyd, hogy bárki befolyásoljon, csakis arra menj, amerre te gondolod és érdemesnek tartod, hisz a következményeket is neked kell viselned, nem a kéretlen tanácsadóknak. Legyen benned kitartás és akaraterő, rendezd a gondolataidat és magabiztosan menetelj előre. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, ám a végén igencsak elégedetté tesz majd az eredmény, amelyet látni fogsz magad előtt!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában véve minden élethelyzetben az őszinteséget preferálod, nem szereted a mismásolást, a kertelést, a sunyiságot, ezt a hozzáállást pedig joggal várod el a környezetedtől is. Az általad előnyben részesített gondolkodás ellenére mégis vannak olyan személyek a környezetedben, akik másként gondolkodnak, nem az egyenes kommunikációjukról és a korrektségükről híresek, te pedig mivel nem tudsz velük azonosulni, épp ezért igyekszel távoltartani magadtól őket. Igazad van, ha szeretnéd a felesleges konfliktusokat elkerülni, akkor kerüld el a szóban forgó személyeket, ellenkező esetben álságos taktikákkal teli játszmák sorozata lesz az egész életed. Nem kell neked mindenáron mindenkivel tartani a kapcsolatot!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hét a határidő arra, hogy egy bizonyos projekt kapcsán olyan eredményt mutass fel, amely lenyűgözi és elismerésre sarkallja a feletteseidet, éppen ezért eszeveszett kapkodásba kezdesz. Mielőtt azonban összeakadnának a lábaid a nagy sietségben, előtte igyekezz lehiggadni valamelyest, összpontosíts a feladatra, ne foglalkozz mással, próbálj csak erre az egyetlen feladatra koncentrálni. Lehetséges, hogy már nem leszel képes az általad megálmodott eredményt elérni, de legalább senki nem vetheti a szemedre, hogy nem próbáltál meg mindent. A tanulság, hogy legközelebb jobban be kell osztanod az idődet annak érdekében, hogy minden feladattal végezni tudj. Ne okold magad, hisz nem a lábadat lógattad eddig sem, olyasféle feladatok vonták el a figyelmed, amelyek szintén a prioritási sorrend tetején küzdöttek a legelőkelőbb helyért. Van ilyen, az életet nem igazán lehet matekpéldákra alapozva élni!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten egy bizonyos személy a környezetedben addig provokál, amíg ki nem jössz a béketűrésből annak ellenére, hogy alapvetően viszonylag nehéz felbosszantani. Az illetőnek azonban sikerül, abszolút lehetetlen módon viselkedik ugyanis, amit egyszerűen nem tudsz szó nélkül hagyni, hisz olyannyira ellenkezik az értékrendeddel, hogy ezt mindenképpen a tudomására akarod hozni. Mindennek ellenére próbáld a tőled telhető legnagyobb higgadtsággal kezelni a helyzetet, igyekezz diplomatikus módon kommunikálni annak érdekében, hogy később ne neked kelljen bocsánatot kérned!

BAK (december 22-január 20)

Mások miatt kerülsz kellemetlen helyzetbe az előtted álló héten, ami rendkívüli módon bosszant, hisz semmi közöd az egészhez, mégis tőled várja mindenki a magyarázatot. Mivel azonban köszönőviszonyban sem vagy a szituációval, épp ezért semmiképp ne hagyd, hogy bárki elítéljen emiatt, igyekezz tehát mihamarabb mindenki számára világossá tenni, hogy téged csak megpróbál valaki belerángatni a kátyúba. Ugyan nem így tervezted ezt a hetet, ez azonban most mindennél fontosabb, hisz a becsületed forog kockán, állj tehát ki magadért és ha kell, bátran piríts oda a saját érdekedben!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten sem lesz kevesebb az előtted álló akadály, amelyet ahhoz kell majd megugranod, hogy elérd a kitűzött célodat, te azonban szokásodhoz híven minden nehézség ellenére mész, mint a meszes, gyakorlatilag körül sem nézve. Kitartásod és akaraterőd a hét második felére kamatos kamatokkal fog majd megtérülni, hisz ropoant büszke leszel az általad elért eredményre. Addig azonban nincs megállás, menj előre, hisz ha pontosan ismered a siker receptjét, akkor könnyűszerrel használhatod! Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten hatalmas izgalommal vágsz bele egy új projektbe, céltudatosságod azonban jóval túlmutat a tapasztalatodnál. Épp ezért igyekezz minden lépést megfontolni, majd ha beletanulsz, akkor biztosan nem tűnik már olyan sokismeretlenes egyenletnek az egész, mint amilyennek most látszik. Csak légy elszánt és határozott, hisz ha ezt a lehetőséget nem ragadod meg, akkor ki tudja, hogy később mikor kínálkozik egy újabb hasonló alkalom!