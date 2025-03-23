Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Önismeret

Heti horoszkóp március 24-30.: az Ikreket misztikus rejtélyek foglalkoztatják, a Szüzek kisebb kalamajkába keverednek

#napi horoszkóp
#horoszkóp
#Önismeret
Reni
Mutasd a cikkeit
Önismeret, Horoszkóp
Utoljára frissült: 2025. március 21. 20:29

Forrás: Pixabay by Mikkehouse

Heti horoszkóp március 24-30.: az Ikreket misztikus rejtélyek foglalkoztatják, a Szüzek kisebb kalamajkába keverednek
A nap cikke

6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek

Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant

Addiktív, új sorozatok amelyek garantáltan magukkal rántanak a képernyőn túlra. Ráadásul mind elérhető a Netflix kínálatában.

Olvasd el!

TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha

Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.

Olvasd el!

Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya

A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat

A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Heti horoszkóp október 13-19.: az Oroszlánok nehéz helyzetbe sodródnak, a Nyilasok nagy feladat előtt állnak

A hónap közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Facebook
Twitter
Pinterest
Elérkezett március utolsó hete is számos izgalmat tartogat, melyek egyenesen a csillagoktól érkeznek, érdemes tehát elolvasnod a heti horoszkópot is!

HETI HOROSZKÓP MÁRCIUS 24-30.

KOS (március 21-április 20)

Úgy tűnik, az előtted álló héten segítségre szorulsz egy bizonyos helyzetben, egyelőre azonban nem akad senki, aki megszorítaná a kezedet és kivezetne a bozótosból. Mivel tehát az a felállás, hogy magadra maradtál, épp ezért igyekezz kihozni a dologból a tőled telhető legtöbbet annak érdekében, hogy senki ne vonhasson később felelősségre. Nem kell feladnod sem az értékrendedet, sem menekülési útvonalat keresned, csupán használd fel a benned lévő tudást. Ha ez sem elég, legalább a lelkiismereted tiszta marad!

BIKA (április 21-május 20)

Ugyan többször megütötted a bokádat egy bizonyos üggyel kapcsolatban, mégsem akarnád feladni annak érdekében, hogy bebizonyítsd mindenkinek, bizony te is képes vagy sikert kovácsolni a semmiből. Amennyiben egyetlen pillanatra megállsz és felelősségteljes gondolkodással mérlegelsz, abban az esetben rájöhetsz, hogy ez a teljesen feleslegesen futott kör csupán a hasznos energiáidat fogja felemészteni, semmi másra nem lesz jó, csak arra, hogy olyan lehetőségeket hagyj elúszni, amelyekben benne van a siker illata, miközben te olyasmiért küzdesz, amit már az első percben el kellett volna engedned. Ne ragaszkodj tehát semmihez, amellyel kapcsolatban többször lukra futottál, számtalan olyan dolog van a körülötted lévő világban, amelyben több esélyed van a sikerre, összpontosíts tehát azokra!

IKREK (május 21-június 21)

Olyasféle misztikus rejtélyek foglalkoztatnak az utóbbi időben, amelyektől jobb, ha távol maradsz, hisz nem lehetsz biztos abban, hogy nem sodor bajba az, ha mélyebbre ásod magad bennük. Épp ezért még azelőtt igyekezz némi önuralmat magadra erőltetni, mielőtt magával ránt az egész és késő lesz visszafordulni. Fogadd el, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyektől jobb, ha távol maradsz és inkább a kézzel fogható jeleket veszed számításba. Hidd el, sokkal jobban jársz!

RÁK (június 22-július 22)

Március utolsó hete egyben az utolsó utáni másodperc arra, hogy befejezz és leadj valamit, aminek éppen most jár le a határideje. Épp ezért helyezd ezt az ügyet a prioritási sorrend tetejére annak érdekében, hogy akadálytalanul sikerüljön pontot tenned a végére. Ne hagyd magad senki által elcsábítani, hiszen ez az a pillanat, amely még adott ahhoz, hogy tökéletesítsd a művedet, illetve a hibákat kijavítsd és úgy add át, hogy büszke lehetsz az eredményre! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valahogy abszolút az az érzésed, hogy minél több energiát fektetsz egy bizonyos dologba, annál nagyobb hátrányba kerülsz, ennek következményeként egyszerűen nem sikerül előrébb jutnod es végre lezárnod az egészet. Roppant bosszantónak találod a helyzetet, érthető okoknál fogva szeretnél tehát mindenáron véget vetni az egésznek. Gondold végig, hol kerülhet folyton porszem a gépezetbe és amennyiben sikerrel megtalálod, abban az esetben igyekezz a továbbiakban kiküszöbölni annak a lehetőségét, hogy bárhogyan hátráltasson. Fel a fejjel, ennél csak könnyebb napok jöhetnek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló héten kisebb kalamajkába kerülsz anyagi szempontból, nagyobb kiadás ugyanis az, ami terheli a bankszámládat. Akárhogy is gondolkodsz azonban, egyszerűen nem érted, hogyan remeghetett meg az egzisztenciális helyzeted, hisz érzésed szerint tudatosan éled az életed, ennek megfelelően jól bánsz a pénzzel is. Ne ess kétségbe, ez csupán egy rövidzárlat, nem minden nap kell ilyen vaskos összeget kifizetned, igyekezz úgy felfogni a helyzetet, hogy valamilyen szempontból ez is az épülésedet szolgálja!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasféle dologban kell felelősséget vállalnod március utolsó hetében, amelyben abszolút vétlen vagy, mégis téged azonosítanak az üggyel. Ne menekülj a helyzetből, amennyiben tiszta a lelkiismereted, abban az esetben határozottan állj bele és bizonyítsd be mindenkinek, hogy semmi közöd az egészhez. Gondolj bele, ha egyszer elkezdesz futni előle, soha nem fogod tudni lemosni magadról, hogy te vagy a vétkes. Ne akarj álmatlan éjszakákat okozni magadnak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Apró gesztusokkal kedveskedsz egy számodra fontos embernek az előtted álló héten, ami különösen jól eső érzés a másik számára, hisz akaratlanul is akkor érkezel, amikor a legnagyobb szüksége van a lelki támogatásra. Kivételes érzékkel rendelkezel azt illetően, hogy kinek, mikor, mire van szüksége, így mindig jókor érkezel. Büszke lehetsz magadra, hisz mások boldogsága és lelki egyensúlya mindig fontos számodra, ám mindeközben ne feledkezz meg önmagadról sem!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten igen heves vitába keveredhetsz valakivel, aki nemhogy nem osztja a nézeteidet, egyenesen összeesküvést szervez a hátad mögött. Pont nem volt szükséged arra, hogy összetűzésbe kerülj másokkal, hisz így is elég teher nyomja a vállad, így érdemes elgondolkodnod azon, vajon megéri-e egy ilyesfajta konfliktusba beleállni. Fontos, hogy megvédd az igazadat és kiállj az általad képviselt vélemény mellett, ezúttal azonban mégis talán jobban teszed, ha azokra a dolgokra összpontosítasz, amelyek nem az árral szemben történő evezést jelentik!

BAK (december 22-január 20)

Általában nagyon nehezen mondasz nemet bárkinek bármilyen szívességkérésre, ennek következtében gyakran túlvállalod magad, ezenkívül pedig se szeri, se száma azoknak az embereknek, akik csupán kihasználni szeretnének. Mivel egyre fojtogatóbb érzés az, hogy nem jut időd a saját életedre, hisz mindig mások érdekeit szolgálod. Tanulj meg nemet mondani és arra fókuszálj, hogy a saját utadat taposd. Mindenki más pedig majd megbirkózik az Élet által dobott feladványokkal!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A legnagyobb megdöbbenésedre az előtted álló héten valaki a közvetlen környezetedben anélkül hoz döntést a fejed felett, hogy téged erről előzetesen megkérdezett volna és noha nagyon is szerves része vagy az ügynek, egyszerűen nem enged beleszólást a továbbiakban. Érthető módon rendkívül felháborítónak tartod azt, hogy olyasmiben foglalt állást a fejed felett, amibe bizony neked is jogod lett volna beleszólni. Épp ezért mindenképp hozd az illető tudtára, hogy legközelebb ne akarjon kihagyni az ilyesfajta döntéshozatalból, ellenkező esetben te is tudsz olyasmit tenni, aminek ő nem örülne. Ne hagyd magad elnyomni, hisz amennyiben ezt most szó nélkül hagyod, abban az esetben mindenki azt fogja hinni, hogy bármit megtehet veled!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló hetet érdekes tapasztalások határozzák meg, olyan beszélgetésben lehet ugyanis részed, amely több szempontból is felnyitja a szemed és bizonyos, eddig homályos részletekre sikerül rávilágítania. Hálás vagy azért, hogy olyan emberekbe sikerül belebotlanod, akik tanítanak és az épülésedet szolgálják, illetve segítenek abban, hogy megérts olyan téziseket, amelyek kissé bonyolultak számodra. Március utolsó hete nem is telhetne hasznosabban, nem igaz?

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Szépség

Itt a krém, ami leválthatja a retinolt! Egyre többen esküsznek rá

Egy új bőrápolási összetevő, ami egyre nagyobb figyelmet kap, sokan már a retinol helyett is ezt választják. Vajon miért hódít ekkora erővel?

Kép
Sztárok

"Teljesen más ember lett" - Mi történhetett Mandy Moore arcával? A fanok kiakadtak

Több száz kommentelő ért egyet abban, hogy a fotókon látható színésznő biztosan nem Mandy Moore. Pedig ő az!

Kép
Szerelem

Nem a neten: így ismerkednek 2025-ben a fiatalok

Carrie Bradshaw sem csinálhatná jobban.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat

A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Egészség

6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek

Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?

Kép
Életmód

Új kutatás szerint 44 munkahely tűnhet el az AI miatt – Bill Gates tudja, melyik 3 élheti túl

Egy friss kutatás szerint 44 munkakör tűnhet el a mesterséges intelligencia térnyerésével. Miközben egyre több feladatot automatizálnak, Bill Gates szerint mindössze három szakma maradhat biztonságban. Vajon miért épp ők élik túl az AI-forradalmat, és melyik az a 44, ami veszélyben van?

Mi vár rád ma?

Tudd meg a napi horoszkópodból!

A feliratkozást nem sikerült rögzíteni, kérjük próbáld újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!