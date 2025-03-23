Heti horoszkóp március 24-30.: az Ikreket misztikus rejtélyek foglalkoztatják, a Szüzek kisebb kalamajkába keverednek

HETI HOROSZKÓP MÁRCIUS 24-30.

KOS (március 21-április 20)

Úgy tűnik, az előtted álló héten segítségre szorulsz egy bizonyos helyzetben, egyelőre azonban nem akad senki, aki megszorítaná a kezedet és kivezetne a bozótosból. Mivel tehát az a felállás, hogy magadra maradtál, épp ezért igyekezz kihozni a dologból a tőled telhető legtöbbet annak érdekében, hogy senki ne vonhasson később felelősségre. Nem kell feladnod sem az értékrendedet, sem menekülési útvonalat keresned, csupán használd fel a benned lévő tudást. Ha ez sem elég, legalább a lelkiismereted tiszta marad!

BIKA (április 21-május 20)

Ugyan többször megütötted a bokádat egy bizonyos üggyel kapcsolatban, mégsem akarnád feladni annak érdekében, hogy bebizonyítsd mindenkinek, bizony te is képes vagy sikert kovácsolni a semmiből. Amennyiben egyetlen pillanatra megállsz és felelősségteljes gondolkodással mérlegelsz, abban az esetben rájöhetsz, hogy ez a teljesen feleslegesen futott kör csupán a hasznos energiáidat fogja felemészteni, semmi másra nem lesz jó, csak arra, hogy olyan lehetőségeket hagyj elúszni, amelyekben benne van a siker illata, miközben te olyasmiért küzdesz, amit már az első percben el kellett volna engedned. Ne ragaszkodj tehát semmihez, amellyel kapcsolatban többször lukra futottál, számtalan olyan dolog van a körülötted lévő világban, amelyben több esélyed van a sikerre, összpontosíts tehát azokra!

IKREK (május 21-június 21)

Olyasféle misztikus rejtélyek foglalkoztatnak az utóbbi időben, amelyektől jobb, ha távol maradsz, hisz nem lehetsz biztos abban, hogy nem sodor bajba az, ha mélyebbre ásod magad bennük. Épp ezért még azelőtt igyekezz némi önuralmat magadra erőltetni, mielőtt magával ránt az egész és késő lesz visszafordulni. Fogadd el, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyektől jobb, ha távol maradsz és inkább a kézzel fogható jeleket veszed számításba. Hidd el, sokkal jobban jársz!

RÁK (június 22-július 22)

Március utolsó hete egyben az utolsó utáni másodperc arra, hogy befejezz és leadj valamit, aminek éppen most jár le a határideje. Épp ezért helyezd ezt az ügyet a prioritási sorrend tetejére annak érdekében, hogy akadálytalanul sikerüljön pontot tenned a végére. Ne hagyd magad senki által elcsábítani, hiszen ez az a pillanat, amely még adott ahhoz, hogy tökéletesítsd a művedet, illetve a hibákat kijavítsd és úgy add át, hogy büszke lehetsz az eredményre! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valahogy abszolút az az érzésed, hogy minél több energiát fektetsz egy bizonyos dologba, annál nagyobb hátrányba kerülsz, ennek következményeként egyszerűen nem sikerül előrébb jutnod es végre lezárnod az egészet. Roppant bosszantónak találod a helyzetet, érthető okoknál fogva szeretnél tehát mindenáron véget vetni az egésznek. Gondold végig, hol kerülhet folyton porszem a gépezetbe és amennyiben sikerrel megtalálod, abban az esetben igyekezz a továbbiakban kiküszöbölni annak a lehetőségét, hogy bárhogyan hátráltasson. Fel a fejjel, ennél csak könnyebb napok jöhetnek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló héten kisebb kalamajkába kerülsz anyagi szempontból, nagyobb kiadás ugyanis az, ami terheli a bankszámládat. Akárhogy is gondolkodsz azonban, egyszerűen nem érted, hogyan remeghetett meg az egzisztenciális helyzeted, hisz érzésed szerint tudatosan éled az életed, ennek megfelelően jól bánsz a pénzzel is. Ne ess kétségbe, ez csupán egy rövidzárlat, nem minden nap kell ilyen vaskos összeget kifizetned, igyekezz úgy felfogni a helyzetet, hogy valamilyen szempontból ez is az épülésedet szolgálja!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasféle dologban kell felelősséget vállalnod március utolsó hetében, amelyben abszolút vétlen vagy, mégis téged azonosítanak az üggyel. Ne menekülj a helyzetből, amennyiben tiszta a lelkiismereted, abban az esetben határozottan állj bele és bizonyítsd be mindenkinek, hogy semmi közöd az egészhez. Gondolj bele, ha egyszer elkezdesz futni előle, soha nem fogod tudni lemosni magadról, hogy te vagy a vétkes. Ne akarj álmatlan éjszakákat okozni magadnak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Apró gesztusokkal kedveskedsz egy számodra fontos embernek az előtted álló héten, ami különösen jól eső érzés a másik számára, hisz akaratlanul is akkor érkezel, amikor a legnagyobb szüksége van a lelki támogatásra. Kivételes érzékkel rendelkezel azt illetően, hogy kinek, mikor, mire van szüksége, így mindig jókor érkezel. Büszke lehetsz magadra, hisz mások boldogsága és lelki egyensúlya mindig fontos számodra, ám mindeközben ne feledkezz meg önmagadról sem!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten igen heves vitába keveredhetsz valakivel, aki nemhogy nem osztja a nézeteidet, egyenesen összeesküvést szervez a hátad mögött. Pont nem volt szükséged arra, hogy összetűzésbe kerülj másokkal, hisz így is elég teher nyomja a vállad, így érdemes elgondolkodnod azon, vajon megéri-e egy ilyesfajta konfliktusba beleállni. Fontos, hogy megvédd az igazadat és kiállj az általad képviselt vélemény mellett, ezúttal azonban mégis talán jobban teszed, ha azokra a dolgokra összpontosítasz, amelyek nem az árral szemben történő evezést jelentik!

BAK (december 22-január 20)

Általában nagyon nehezen mondasz nemet bárkinek bármilyen szívességkérésre, ennek következtében gyakran túlvállalod magad, ezenkívül pedig se szeri, se száma azoknak az embereknek, akik csupán kihasználni szeretnének. Mivel egyre fojtogatóbb érzés az, hogy nem jut időd a saját életedre, hisz mindig mások érdekeit szolgálod. Tanulj meg nemet mondani és arra fókuszálj, hogy a saját utadat taposd. Mindenki más pedig majd megbirkózik az Élet által dobott feladványokkal!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A legnagyobb megdöbbenésedre az előtted álló héten valaki a közvetlen környezetedben anélkül hoz döntést a fejed felett, hogy téged erről előzetesen megkérdezett volna és noha nagyon is szerves része vagy az ügynek, egyszerűen nem enged beleszólást a továbbiakban. Érthető módon rendkívül felháborítónak tartod azt, hogy olyasmiben foglalt állást a fejed felett, amibe bizony neked is jogod lett volna beleszólni. Épp ezért mindenképp hozd az illető tudtára, hogy legközelebb ne akarjon kihagyni az ilyesfajta döntéshozatalból, ellenkező esetben te is tudsz olyasmit tenni, aminek ő nem örülne. Ne hagyd magad elnyomni, hisz amennyiben ezt most szó nélkül hagyod, abban az esetben mindenki azt fogja hinni, hogy bármit megtehet veled!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló hetet érdekes tapasztalások határozzák meg, olyan beszélgetésben lehet ugyanis részed, amely több szempontból is felnyitja a szemed és bizonyos, eddig homályos részletekre sikerül rávilágítania. Hálás vagy azért, hogy olyan emberekbe sikerül belebotlanod, akik tanítanak és az épülésedet szolgálják, illetve segítenek abban, hogy megérts olyan téziseket, amelyek kissé bonyolultak számodra. Március utolsó hete nem is telhetne hasznosabban, nem igaz?