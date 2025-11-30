Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg

HETI HOROSZKÓP DECEMBER 1-7.

KOS (március 21-április 20)

Az évnek ezen szakában nincs igazán időd a testmozgásra, olyan rohanó életet élsz ugyanis, amely nem-igen teszi lehetővé azt, hogy aktívan kapcsolódj ki két feladat között. Az előtted álló héten mégis úgy alakul a helyzet, hogy egy barátnődnek köszönhetően megismerkedhetsz a pilates-szel, mint mozgasformával. Nagy izgalommal tekintesz az új helyzet elé, melyről az első pillanatban biztossá válik számodra, ezt bizony rendszeresíteni fogod az életedben. A testi-lelki egyensúly megtalálása elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az a bizonyos gépezet olajozottan működhessen, ezt ne feledd!

BIKA (április 21-május 20)

Fontos információkat szerzel egy elég fajsúlyos ügyben az előtted álló héten, amelyek befolyással lehetnek annak végkimenetelére is, épp ezért érdemes most félretenned minden mást. Ugyan számos megoldatlan feladat vár még, ám mivel ebben a bizonyos ügyben mégsem ülhetsz karba tett kézzel, így mindenképp cselekedned kell. Mivel azonnal rendbe kell tenni, ezért szedd hát össze magad, veselkedj neki addig, amíg nem késő. A képességeid megvannak hozzá, csak önbizalom kérdése, hogy végigérsz-e az akadálypályán. Hajrá!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten hihetetlen módon feldühít egy hozzád közelálló személy makacssága, szeretted volna ugyanis rábeszélni arra egy bizonyos ügyben, hogy engedjen egy kicsit az elveiből annak érdekében, hogy békét köthessen azzal, akivel jó viszonyt ápolt a múltban, egy bagatell vita viszont elmérgesedett közöttük. Pontosan tudod, hogy nincs igaza az illetőnek, hogy csupán azon múlik a dolog, hogy ő hajlandó-e kompromisszumot kötni, ám valahogy minden próbálkozással falakba ütközöl. Nincs más hátra tehát, mint kiszállnod a békebíró szerepéből, ne akarj folyton két tűz között arra vigyázni, hogy meg ne égesd magad, éld ehelyett a saját életedet és bízd a Sorsra, hogy majd rendezik kettejük kapcsolatát. Te mindent megtettél, innentől kezdve nem rajtad múlik, ne neked fájjon a fejed emiatt!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten egy vitás kérdésben a másik fél kompromisszumot ajánl, ami azonban gyanút kelt benned, hisz normál esetben nem lenne oka arra, hogy szabad utat engedjen neked. Épp ezért mielőtt elfogadod az ajánlatát, igyekezz körbejárni a dolgot minden oldalról, az illetőt ismerve ugyanis abszolút nem hiszel abban, hogy ennyi rugalmassággal rendelkezik. A gyanú bizonyos szintig normális is, arra azonban érdemes ügyelned, hogy ne ess át a ló túloldalára, a túlzott bizalmatlanság ugyanis végleg elmérgesítheti a kapcsolatotokat!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Annak idején elvállaltál egy feladatot, ami senkinek nem volt ínyére, hisz rengeteg fejfájással és plusz energia ráfordítással jár, épp ezért mostanra te is megbántad, hisz egyetlen kohéziós erőként viszed a dolgot a hátadon, ezáltal rengetegen érezhetik emiatt komfortosan magukat a rendszerben. Az előtted álló héten érdemes elgondolkodnod azon, hogy meddig szeretnéd még ezt az akaratlanul rád testált terhet cipelni. Egészen addig biztosan nem fogsz ugyanis tudni felszabadult életet élni, amíg le nem teszed ezt a tonnányi súlyt, így tehát amennyiben készen állsz rá, egyszer, s mindenkorra zárd le a dolgot. Hidd el, senki nem fog ezért megharagudni rád, hisz mások el sem vállalták!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló héten olyannyira bízol egy bizonyos projekt sikerében, hogy hajlamos vagy előre inni a medve bőrére, mintegy teljesen biztosra véve a győzelmet még akkor is, amikor a táv felénél sem tartasz. Óvatosan bánj azonban a túláradó önbizalommal, hiszen a siker jelen pillanatban abszolút nem garantált, igyekezz tehát a munkára koncentrálni ahelyett, hogy a győzelmet látod magad előtt. Próbálj minden részletet aprólékosan kidolgozni annak érdekében, hogy a végén valóban a győzelmet ünnepelhesd!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Megosztod valakivel a lelkesedésedet az előtted álló héten, ám az illető olyannyira letorkoll, hogy elmegy a kedved attól is, hogy továbbmenj az úton. Nem számítottál ugyanis arra, hogy amikor támogatást vársz valakitől, akkor az illető ilyen mogorván reagál, épp ezért döbbent meg annyira az a reakció, amit kapsz. Persze, lehet, hogy nem tetszik neki, amit hall, persze, lehet, hogy ő nem lát annyi fantáziát a dologban, mint te, de magadból kiindulva te például nem tudnál így reagálni. Kissé joggal vagy tehát csalódott ebben a pillanatban, mégse haragudj meg az illetőre, hisz könnyen lehet, hogy bántja valami, hogy kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy veled örüljön, épp ezért igyekezz arról biztosítani, hogy bármi az oka ennek a fura reakciónak, neked bármit elmondhat. Te pedig ettől függetlenül egész nyugodtan lehetsz lelkes a téged érintő dolgokban!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

December első hetében lehetőséget kapsz arra, hogy csapatjátékosként bizonyíts, olyasféle feladatot kapsz ugyanis, amelyhez elengedhetetlen a másokkal történő együttműködés. Ez tehát egy vissza nem térő alkalom, amikor megmutathatod azt, hogy mire vagy képes. Próbáld megosztani az ötleteidet, bontakoztasd ki nyugodtan a kreativitásodat és meglátod, egészen kivételes eredmény születhet belőle. Törekedj a súrlódásmentes együttműködésre, engedd, hogy mindenki szóhoz jusson és kivehesse a részét a sikerből!

NYILAS (november 23-december 21)

Mindent megfelelően előkészítettél ahhoz, hogy elmozdulj a jelenlegi helyzetedből, amelyben nem nagyon találsz már perspektívát, inkább azt érzed, hogy csak visszafogja a lendületedet. Igyekezz megértetni a számodra fontos személyekkel, hogy mi a változás oka, miért nem szeretnél tovább egyhelyben toporogni. Amennyiben te is sokat jelentesz a számukra, támogatni fognak és teljes mellszélességgel kiállnak majd melletted, s ez még nagyobb bátorságot ad majd az induláshoz. Mindent zárj le, ne hagyj magad mögött megoldatlan ügyeket, mert azok a jövőben is folymatosan zavaró tényezőként köszönhetnek vissza!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, az utóbbi időben kissé beragadtál egy bizonyos helyzetbe, valamilyen oknál fogva ugyanis nem tudsz továbblépni, csak állsz és figyeled, ahogy lassan körülötted pörög az élet. Mivel azonban ennél sokkal többre vagy képes annál, minthogy tétlenül nézd, hogy miképp megy el minden melletted, miközben te süllyedsz, épp ezért addig próbálj cselekedni, amíg van benned elegendő szufla. Szedd össze magad és adj bele anyait-apait, hisz nem tudhatod, hogy meddig lesz lehetőséged arra, hogy változtass. Hozd ki magadból a maximumot és lendülj el a jelenlegi pontról!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy tűnik, az általad elvégzett alapos munka beérik december első hetében, olyasfajta elismerésben részesülhetsz ugyanis a feletteseid által, amire álmodban sem mertél gondolni. Rendkívüli büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy megérte annyi energiát belefektetned, hogy az idődet nem kímélve dolgoztál, hisz ez a jelek szerint bőséggel fog kifizetődni. Igyekezz a legközelebbi barátaiddal megünnepelni a sikert, ám arra ügyelj, hogy ne szállj el túlságosan a siker mámorában, hisz a Ma egyszer véget ér, Holnap pedig új fejezet kezdődik új kihívásokkal!

HALAK (február 20-március 20)

Az utóbbi időben szokatlanul könnyen feladsz bizonyos célokat, amennyiben egy-egy lépés nem az általad kigondoltak szerint alakul. Ahogy közeleg az év vége, azt is érzed, hogy egyre kevesebb a türelmed, aminek nyilván lehet az is az oka, hogy nem csupám mentálisan, de fizikailag is kezdesz elfáradni. Ne aggódj, mindenkinek vannak ilyen periódusai, érthető, hogy fáradt vagy, igyekezz azonban az előtted álló héten mindenképp olyasféle kikapcsolódási pontokat keresni, amelyek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy kicsit feltöltődj. Keresd a pozitív impulzusokat, hiszen ezek löknek tovább az utadon!