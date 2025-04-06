Heti horoszkóp április 7-13.: az Ikrek furcsa szituációba kerülnek, a Rákok hetét komoly botlás határozza meg

HETI HOROSZKÓP ÁPRILIS 7-13.

KOS (március 21-április 20)

Hosszú idő után megelégelsz valamit, amely miatt régóta futod a köröket eredménytelenül, az előtted álló héten azonban elérkezettnek látod a pillanatot, amikor ki kell mondanod, hogy elég volt, ideje tovább lépned. Amennyiben valóban így érzel és nem csak a pillanatnyi besokallt állapotod beszél belőled, abban az esetben valóban érdemes lezárnod a dolgot. Ne félj kimondani, hogy vége, noha lehet, hogy az első pillanatban ijesztő lesz, tekints inkább úgy a helyzetre, mint egyfajta lehetőségre, amelyet meg kell ragadnod ahhoz, hogy egy új élet felé indulhass. Bátorság!

BIKA (április 21-május 20)

Végre sikerrel zárhatsz egy projektet az előtted álló héten, amelyen rengeteget dolgoztál, erőt és időt nem kímélve, számtalan áldozatot hoztál érte. Megérte a fáradtság, hiszen ezúttal kézzel fogható eredményt látsz magad előtt, mely roppant büszkévé tesz. Mindenkinek mutasd meg, mit értél el, hiszen számukra hihetetlen módon megugrottad az akadályt, amiről próbáltak lebeszélni. Benned viszont minden megvolt ahhoz, hogy teljesíthesd a kihívást, rendelkezel elég tudással, akaraterővel, logikusan és intelligensen végigzongoráztad a folyamatot, nem csak úgy fejest ugrottál az egészbe. Na ezt csinálja bárki is utánad!

IKREK (május 21-június 21)

Furcsa szituációban találod magad az előtted álló héten, valakinek ugyanis érzesed szerint muszáj elmondanod a véleményedet annak érdekében, hogy ne tegye magát nevetségssé mások előtt. Fogalmad sincs, miképp tudnád ezt úgy tálalni,hogy ne bántsd meg, se azt tudod, hogy mindenképp cselekedned kell. Lehet, hogy első hallásra bántó lesz neki tőled hallva is, de te még mindig szofisztikáltabban tudod közölni vele, mint mások. Nehéz teher ez neked is, amelyen igyekszel túl esni minél hamarabb. Szedd össze a gondolataidat és finomított formában mondd el, amit szeretnél. Hidd el, később még hálás lesz neked!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten elég komoly botlás lesz az, ami meghatározza majd a napodat, hiszen elég nagy a felelősség rajtad ahhoz, hogy csak úgy a szőnyeg alá seperd az egészet. Hagyj tehát hátra minden halasztható feladatot és csakis a szóban forgó ügy megoldására koncentrálj. Ne hezitálj, menj arra, amerre a józan ész diktálja, számolva azzal, hogy esetleg kérdőre vonnak a későbbiekben. Hidd el, nem mindegy, hogy az eloltott tűz után magyarázod meg annak keletkezését vagy lángokban állva ordítasz segítségért!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyan útvonalon jársz az előtted álló héten, amelyen előtted még senki nem járt, így tehát nincsen egy mások által jól kitaposott ösvény, amin csak végigmehetsz, ez azonban egyetlen pillanatra sem ijeszt el, hiszen pont ez jelenti számodra az izgalmat benne. Érzel egyfajta titokzatosságot az egészben, mely arra ösztönzött, hogy elindulj és te legyél az, aki utat tör magának. Bátor ember vagy és ugyan nem biztos, hogy karcolások nélkül megúszod a túrát, viszont legalább elégedettséggel és büszkeséggel fog eltölteni, hogy olyasmire vállalkoztál, amibe nem biztos, hogy sokan bele mertek volna vágni. Így kell ezt csinálni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, abszolút képes vagy arra, hogy önállóan végezd a feladataidat és egyedül hozz döntést bizonyos helyzetekben, a környezeted azonban valahogy nem kezel a korodnak és érettségi szintednek megfelelően, minden lépésedet megkérdőjelezik, abszolút nem hisznek ugyanis abban, hogy vagy annyira önálló ember, hogy önállóan megállj a két lábadon. Mielőtt hason csúszva elkezdenéd bizonygatni a rátermettségedet, előtte tedd fel magadnak a kérdést, hogy vajon mennyi energiát érdemes abba fektetni, hogy meggyőzz másokat bármiről is a rátermettségedet illetően, avagy inkább a saját utadra kellene koncentrálnod, hátrahagyva a kételkedőket. Ne feledd, ez a te életed és nem másoké!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általad fontosnak tartott cél eléréséért küzdesz az előtted álló héten, nem is igen tágítasz mellőle, még akkor sem, amikor egyre és egyre nehezebben megugorható akadályok jönnek szembe. Minden körülmény ellenére ragaszkodsz ahhoz, hogy elmenj a végéig annak érdekében, hogy megszerezd azt, amit szeretnél, illetve egyedülálló sikert érhess el. Ne feledd azonban, nem mindenáron kell kötnöd az ebet a karóhoz, van ugyanis az a pont, amikor érdemes belátnod, ha túl nagy áldozatokat kíván a dolog. Ebben az esetben tudj megállni és visszafordulni, hisz nem mindenáron van szükséged a sikerre és a vele járó elismerésre!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki kellemetlen helyzetbe sodor mások előtt az előtted álló héten, ráadásul egy olyan dologgal kapcsolatban, amihez aztán abszolút semmi közöd. Első pillanatban annyira ledöbbent a dolog, hogy nem is igen tudsz mit kezdeni a szituációval, amennyiben azonban gyorsan összeszeded a gondolataidat, akkor rájöhetsz, hogy a saját érdekedben ki kell állnod magadért, mielőtt az illető aláássa a hitelességedet. Tisztázd mindenki előtt, hogy kinek mi a szerepe, illetve azt, hogy fogalmad sincs, hogyan kevertek ebbe a szituációba. Még azelőtt cselekedj, mielőtt rád omlik és összenyom az egész teher, vedd le magadról és arra helyezd, akinek az egészet köszönheted. Nem árulkodás ez, csupán rávilágítasz a valóságra, mely mások számára is jól látható lesz és egyben a felelősséget is lemossa rólad!

NYILAS (november 23-december 21)

Borzasztóan zavar egy bizonyos dolog, amitől nem is igen tudsz elvonatkoztatni és rendkívül nagy frusztrációt okoz az előtted álló héten. Attól azonban egyetlen percig sem lesz jobb, hogy a kétségeidet dédelgeted magadban, amennyiben tehát ennyire nem hagy nyugodni a dolog, akkor bátran nézz szembe vele és igyekezz mihamarabb megnyugtató megoldást vagy választ találni, mert ez így hosszútávon nem-igen lesz majd jó neked. Hidd el, ha megleled a megoldókulcsot, akkor érezhetően jobban fogsz aludni!

BAK (december 22-január 20)

Régi álmod teljesedhet be az előtted álló héten, amelyre hosszú ideje nagyon vágytál, de túl bátortalan voltál ahhoz, hogy lépni merj. Attól féltél ugyanis, hogy túl nagyot bukhatsz és annyira elhasalhatsz, hogy nem lenne erőd ismét talpra állni. Most azonban ékes bizonyítékot kapsz, hogy érdemes kitartani és az álmokat kergetni, hisz ha valamiben nagyon hiszel és az a bizonyos dolog a realitás halmazában van, akkor csupán kitartás és akaraterő kell ahhoz, hogy be is teljesítsd. Kiváló észjárással gondolkodsz, légy büszke magadra és élvezd a munkád gyümölcsét!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Váratlanul olyan szituáció adódik az előtted álló héten, amelynek köszönhetően hirtelen kell irányt változtatnod, ez pedig azért dühítő kissé számodra, mert nem szeretsz semmit félbe hagyni. Nem érdemes azonban ezen bosszankodnod, keress inkább egy általad megbízhatónak vélt személyt a környezetedben, aki a segítségedre lehet. Ugyanakkor légy óvatos, bárki nem jó, csakis olyat találj, aki meglátásod szerint rendelkezik legalább annyi tudással és tapasztalattal, mint te, ellenkező esetben egy nagy rakás selejtet ad majd ki a kezéből, az eredményért azonban téged fognak felelősségre vonni!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten valaki tanácsot kér tőled egy általa megélt helyzetet illetően, ám te nem azzal az útmutatóval szolgálsz, amit az illető hallani szeretne, ennek okán hirtelen eléggé puskaporossá válik a hangulat kettőtök között. Mielőtt azonban teljesen elmérgesedik a helyzet, előtte igyekezz türelmesen elmagyarázni, hogy miért gondolkodsz másképp és mi az, ami szerint más útvonalat ajánlanál annak érdekében, hogy el is érje azt, amit szeretne. Nem érdemes azonban jelentős energiákat belefektetni abba, hogy meggyőzd, hiszen ez nem a te életed, nem is neked kell az effajta sikereket vagy kudarcokat hajtanod. Te elmondtad az álláspontodat, az, hogy az illető elfogadja-e, az csakis az ő dolga!