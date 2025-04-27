Szépség
Heti horoszkóp április 28-május 4.: a Rákok vízválasztóhoz érkeznek, a Szüzek ügyei a lehető legjobban alakulnak
HETI HOROSZKÓP ÁPRILIS 28-MÁJUS 4.
KOS (március 21-április 20)
Egy hozzád elég közelálló személy megbánt valamivel az előtted álló héten, ami hatalmas csalódást okoz, és emiatt úgy érzed, a jövőben nem is akarsz szóba állni vele. Az illetőt viszont nem zavarja a dolog, s nemi-gen érdekli, hogy mekkora fájdalmat okozott neked. Sajnos a saját károdon, de ismét megtanulhattad, hogy a kapcsolataink építése során szükség van bizonyos óvatosságra. Ezen az ügyön viszont már csak a saját érdekedben is lépj túl, de mindenképpen okulj belőle.
BIKA (április 21-május 20)
Rendkívül eredményorientált ember vagy, borzasztóan megoldáscentrikusan gondolkodsz, az előtted álló héten mégis késik az eredmény, amit elég frusztrálónak tartasz. Attól azonban, mert nem jön egyetlen csettintésre a siker, még nem kell feladnod, nem kell lehúzni a rolót és csalódottan elkullogni, kellő akaraterővel és kitartással a munkád meg fogja hozni a gyümölcsét. Amennyiben most megfutamodsz, soha nem fogod megtudni, milyen közel jártál a célhoz. Bízz magadban és menj tovább!
IKREK (május 21-június 21)
Megtaláltad a helyedet a világban, jól érzed magad a bőrödben, hiszen minden a terveid szerint alakul. De hogy ne legyen igazán felhőtlenül jókedved, vannak a környezetedben olyan emberek, akik megpróbálnak beleszólni az életedbe, folyton jó tanácsokkal látnak el, s kéretlenül ott lihegnek a sarkadban. Van azonban egy pont, amikor mindennek megálljt kell parancsolni. Legyél határozott, állj a sarkadra és hozd a tudtukra, hogy köszönöd, de abszolút nincs szükséged semmiféle életvezetési tanácsra, azt ugyanis, ahol most tartasz, csakis a saját erődből érted el. Ne engedd, hogy a nyomulásukkal a fejedre nőjjenek, hanem csak menj tovább az utadon és ne foglalkozz semmi mással!
RÁK (június 22-július 22)
Vízválasztóhoz érkezel az előtted álló héten, amikor – hosszú bizonytalanság után – kiderül, hogy merre érdemes továbbmenned. Ha szemfüles és talpraesett vagy, sikerülhet úgy alakítanod a helyzetet, hogy nem mások szándékai, hanem kifejezetten a te elképzeléseid szerint alakuljanak a dolgok. A saját sorsodnak magad vagy a kovácsa, ezért elsősorban arra figyelj, hogy számodra mi a legjobb döntés. Azzal pedig, hogy az ismerőseid mit gondolnak majd rólad, egyetértenek-e a veled vagy nem, ne törődj. Csak magadra koncentrálj, illetve arra, hogy a lehető legtöbbet hozz ki minden helyzetből!
OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)
Az utóbbi időben olyannyira sok terhet vettél a nyakadba, emiatt kezdenek összecsapni a fejed felett a hullámok. Mivel túllépted az engedélyezett sebességhatárt, itt az idő, hogy a fékre taposs és addig lassíts, amíg a túlzott ügybuzgásodnak nem lesz rossz vége. Mostanra ugyanis már semmire nem tudsz megfelelően koncentrálni, hibát hibára halmozol, ennek pedig –te is beláthatod– semmi értelme. Fogadd el, hogy neked is vannak határaid, véges az energiaraktárad, és mellesleg te sem vagy tökéletes. Pihenj, töltődj fel és most egy ideig ne foglalkozz semmi olyasmivel, ami megerőltető lehet a számodra!
SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)
Végre a terveid szerint alakulnak a folyamatban lévő ügyek, nem kell folyamatosan amiatt frusztrálnod magad, mi lesz, ha egy váratlan hiba miatt meghiúsul a terved. Épp ezért most nyugodtan visszavehetsz a tempóból, nem kell végre úgy hajtanod magad, mintha az életedért küzdenél, így másnak is szentelhetsz egy kis időt. Csináld azt, amihez kedved van, ne kötelelező jellegű dolgokkal foglalkozz és főleg ne vállalj újabb feladatokat. Csak óvatosan, hiszen a jelenleg futó ügyeid nincsenek teljesen lezárva, bármikor bekövetkezhet olyan váratlan fordulat, ami mindent megváltoztathat. Ezért csak módjával kapcsolódj ki, amíg pontot nem tettél mindennek a végére!
MÉRLEG (szeptember 24-október 23)
A környezetedben akadnak olyanok, akik megpróbálnak másokat manipulálni annak érdekében, hogy érvényesíthessék a saját akaratukat, te pedig értetlenül állsz a helyzet előtt, mert el sem akarod hinni, hogy valaki ilyesmire képes, ráadásul pedig vannak olyan naiv emberek, akik bedőlnek ennek. Nem érdemes azonban közbeavatkoznod, ha ugyanis rájönnek a bajkeverők, hogy le szeretnéd leplezni őket, akkor mindenre hajlandók lehetnek azért, hogy ártsanak neked, te pedig akkor egyszer, s mindenkorra megtanulhatod, hogy ne üsd bele az orrodat mások dolgába. Hidd el, nem érdemes belemásznod ebbe ügybe, minek nehezítenéd még jobban az egyébként sem túl egyszerű életedet?
SKORPIÓ (október 24-november 22)
Az előtted álló héten arra kell rájönnöd, hogy valakit nagyon hibásan értékeltél, annak ellenére, hogy jó emberismerőnek tartod magad. Emiatt elég nagy csalódást érzel, hiszen eléggé félreismerted az illetőt, ráadásul vele kapcsolatban magadat is becsaptad, mindenképpen hinni akartál ugyanis benne. Próbálj ezen felülkerekedni és elfogadni a másikat, olyannak, amilyen, ami pedig a naivitásod illeti, soha nem baj, ha bízol a megérzéseidben, ugyanakkor járj nyitottabb szemmel annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhesd a csalódást!
NYILAS (november 23-december 21)
Nagyon zavar egy bizonyos dolog, nem tudsz tőle nyugodtan aludni. Minden gondolatod ekörül forog, hiába igyekszel elterelni a figyelmedet. Miközben pontosan tudod, hogy sokáig már nem hezitálhatsz, megy elkerülhetetlenül egy fájdalmas döntés vár rád. Minden porcikáddal tudod, lehetséges, hogy jobban jársz, ha mielőbb próbálsz ezen túlesni, de egyelőre még próbálod húzni az időt. Ne tedd, mert akkor még sokáig álmatlan éjszakákra kell számítanod! Biztosan megéri ez neked?
BAK (december 22-január 20)
Egészen idáig minden porcikáddal azon görcsöltél, hogy másoknak megfelelj, hogy mindenki arcára elégedett mosolyt varázsolj. Ez azonban roppant fárasztó, időnként komoly megpróbáltatások árán sikerül csak, és rengeteg energiát kivesz belőled. Mindenki komoly elvárásokat támaszt veled szemben, mert a végtelennek tűnő teherbíró képességedre alapozva úgy gondolják, nem ismersz lehetetlent, ezért szemérmetlenül kihasználnak. Épp ezért egyetlen dolgot tarts szem előtt: az az ember, akinek meg kell felelned, az te, magad vagy. Elsősorban azon fáradozz, hogy békében legyél önmagaddal, a többi másodlagos!
VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)
Gőzerővel nyomulsz előre az előtted álló héten, gyakorlatilag semmi mást nem látsz, csak a célt, amit mindenáron el akarsz érni. A nagy rohanásban azonban észre sem veszed, hogy rossz helyen vetted be a kanyart, s ezért teljesen hibás irányba haladsz. Most azonban még nem késő lassítani, s megkeresni a helyes utat, amelyen logikusan és okosan tudsz haladni úgy, hogy ne kerüljön túl nagy áldozatba az, hogy időben és épségben célba érj. Ne akarj fejjel futni a falnak, hisz nem mindegy, hogyan szakítod át azt a bizonyos célszalagot!
HALAK (február 20-március 20)
Akad valaki a környezetedben, akivel egyszerűen semmiben nem értesz egyet, ő pedig folyton kritizál, semmit nem tart jó döntésnek, amit önállóan hozol. Ezt persze nem mondja egyenesen az arcodba, hanem csak másoknak beszél lekicsinylően rólad, mintegy üzenve, mennyire nem tart sokra. Mivel intelligens embernek tartod magad, nem akarsz belemenni egy efféle felesleges adok-kapokba, ezért inkább egyszerűen csak kerüld el a társaságát. Nem biztos ugyanis, hogy jelen helyzetben okosan teszed, ha belemész olyan vitákba, amelyeknek valószínűleg semmi értelme.
