Heti horoszkóp április 14-20.: a Szüzeknek érdemes szelektálniuk a segítségnyújtást illetően, a Halaknak kikapcsolódásra van szükségük

HETI HOROSZKÓP ÁPRILIS 14-20.

KOS (március 21-április 20)

Görcsösen ragaszkodsz egy bizonyos projekt megoldásához, egyszerűen nem vagy hajlandó lejjebb adni belőle és kicsit elengedni. Mások már a Húsvétra készülnek, te azonban valahogy annyira hajtod ezt a bizonyos ügyet, hogy már-már pattanásig feszülnek az idegeid. Bármennyire is nehéz azonban, érdemes kikapcsolnod és elvonatkoztatnod, hisz így csak egyre és egyre jobban megnehezíted a helyzetedet. Hidd el, ha nem szorítod annyira a kötelet, nem fogja hólyagosra törni a tenyered!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten valakinek segíteni szeretnél ugyan, mégsem úgy sül el a dolog, ahogy azt várnád, így nem feltétlenül lesz a másik fél hasznára segítő szándékod. A negatív végkimenetel azonban nehogy megakadályozzon abban, hogy máskor másoknak is rendelkezésre állj, hisz ez a szituáció sem feltétlenül a te hibádból fakadóan alakult így, ahogy. Hidd el, meg fogják érteni, hogy ezt a helyzet alakította így, nem akartál rosszat semmiképpen sem. Épp ezért ne legyen lelkiismeretfurdalásod sem, nem rossz szándékkal akartál ugyanis mások szolgálatába állni!

IKREK (május 21-június 21)

Ugyan odakint láthatóan megérkezett a tavasz, ami egyúttal az ébredés a tervezés ideje, te valahogy még sem tudod átadni magad ennek az életérzésnek. Valami nyomja ugyanis a lelkedet, amely nem hagy nyugodni, folyamatosan körülötte járnak a gondolataid. Emiatt nem is vagy épp jó társaság, szívesebben gubbasztasz egyedül a lakásban, csak hozzád ne szóljanak. Ez azonban nem a legjobb taktika, hisz saját magadat süllyeszted el a mocsárban. Sokkal inkább érdemes beszélgetned valakivel, hiszen korántsem biztos, hogy te, egymagadban otthon ülve rá fogsz jönni a megoldásra, valamint a negatív életkedv sem a legjobb tanácsadó! Fel a fejjel!

RÁK (június 22-július 22)

A nehéz, munkával teli hétköznapokban neked is jár a kikapcsolódás, a pihenés, amikor saját magad állítod a középpontba, ahol semmi más nem fontos, csak az, hogy töltődj egy kicsit. Hidd el, egy fodrász, manikűrös, egy új felső, egy otthoni mozifilm, vagy egy habos cappuccino egy jó könyv társaságában nagyon sokat tud jelenteni és neked is újratölti az energiaforrásaidat, hogy aztán újult erővel ismét fejest ugorhass a feladatok sűrűjébe. Közeledik a négy napos hétvége, amikor csakis a magad ura vagy, utazz el, kapcsolódj ki, töltődj fel, ne is gondolj a munkára!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Noha igyekszel jól érezni magad, beilleszkedni egy bizonyos, jól összeszokott társaságba, amely nagyon összezár, nehezen engednek közel magukhoz, épp ezért folyamatosan ott motoszkál egy kis bogár a füledben, azt súgva, talán ez mégsem a legjobb hely és közösség számodra. Nem tudsz kibontakozni, nem tudsz őszintén véleményt nyilvánítani, ebből fakadóan előbb-utóbb el fognak nyomni a körülmények. Amennyiben a bogarat semmiképp nem tudod kiirtani a fejedből, abban az esetben lehet, hogy jobb most váltani és újat keresni, mintsem itt szembesülni azzal, hogy nem neked való a hely. Addig azonban semmiképp ne fordíts hátat, amíg nem tettél legalább egy kísérletet arra, hogy beilleszkedj. Nem kell semmiféle álarcot felhúznod, nyugodtan add önmagad és ha valóban falakba ütközöl, akkor érdemes mérlegelned. Ne add fel ilyen könnyen!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló héten nem úgy alakul a helyzet, hogy jó szándékod látszódjon egyértelműen, ennek okán azt gondolják a környezetedből néhányan, hogy ártani akartál. Mivel te, magad teljesen biztos vagy dolgodban, épp ezért próbáld meg megértetni a többiekkel is, segíts nekik megfogni azt a logikai szálat, amely alapján segíteni szerettél volna. Jó ember vagy, jót akarsz mindenkinek, ugyanakkor ha túl sok felé próbálsz segíteni túl nagy elánnal, az -ahogy most is kiderült- felemásan végződhet. Hidd el, a kevesebb néha több, igyekezz szelektálni, hogy kinek és hogyan segítesz, a te életed is egyszerűbbé válhat ezzel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Bár a táv legelején még nem gondoltad, hogy teljesíteni tudod, mégis egy külső erő, illetve a benned rejlő, nagybetűs Kitartás segít az előtted álló héten végigmenni. Ennek köszönhetően joggal, büszkén szakítottad át a célvonalat és bár most még nem a tiéd a főnyeremény, mégis mindennél többet jelent számodra az, hogy bebizonyítottad magadnak azt, hogy kitartással, akarattal és a megfelelő alázattal nagyon messzire sikerülhet eljutnod. Hívd át a barátaidat, ünnepeljétek ezt a sikert, hisz egyvalakit biztosan legyőztél: saját magadat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Túl sokat foglalkozol mások véleményével, szinte folyamatosan igyekszel megfelelni a környezetednek, valahogy a dominó sorba illeszkedve érzed magad a legjobban. A saját boldogságod érdekében azonban ne azzal foglalkozz, ki és miként tekint rád, vagy mi a véleménye rólad, hisz ha mindig aszerint alakítod a viselkedésed, ruházatod, hogy mit szól hozzá a környezeted, akkor olyanná válsz, mint amilyen a világ, úgy általában. Merj más lenni, merj máshogy felöltözni, merd felvállalni a véleményed, még akkor is, ha ez egyfajta rácsodálkozást vált ki másokból. Nem kell polgárpukkasztóan viselkedned, vagy öltözködnöd, ne ezzel hívd fel magadra a figyelmet, de a megfelelő erkölcsi értékek megtartásával miért ne lehetnél te is egyéniség?

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten elérkezettnek látod az időt arra, hogy minden folyamatban lévő, néhol még kesze-kusza ügyedet el tudd rendezni, úgy, ahogyan te szeretnéd, mielőtt rádköszönt a Húsvét. Most válnak ugyanis ideálissá a körülmények ahhoz, hogy nagyobb akadályok nélkül megtegyél minden tőled telhetőt annak érdekében, hogy végül bezsebelhesd a neked járó elismeréseket. Rendkívül megnyugtató számodra, hogy lezárhatsz bizonyos dolgokat, hisz nem szeretsz félbehagyni semmit. Csak azokat tartsd meg, amelyek előre visznek, a nehezebb, bonyolultabb, aggályosabbakat ideje elvágni. Cselekedj, hisz ma még megteheted!

BAK (december 22-január 20)

Mértani pontossággal rajzoltad meg a tervrajzot az előtted álló hétre, tisztában vagy vele, hogy nagy a kockázat, te azonban mindenáron el szeretnéd érni a kitűzött célt. Képes vagy minden szabályt megszegni azért, hogy megkapd, amit megkívánsz. Nem biztos azonban, hogy jól döntesz, ha Jeti módjára, mindenen és mindenkin átgázolva menetelsz előre és közben nem nézel a lábad elé. Ne feledd, előbb, vagy utóbb vállalnod kell a tetteidért a felelősséget. Nem éri meg, hogy egy kis sikerért kockára tedd az emberi kapcsolataidat. Mérlegelj tehát, mielőtt bármibe belevágsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy tűnik, elakadsz egy bizonyos folyamatban az előtted álló héten, ám valaki a segítségedre igyekszik és mankót nyújt neked. Rendkívül hálás szívvel, gondolkodás nélkül megragadod az illető kezét, ami azonban nem biztos, hogy a legmegfelelőbb döntés. Egyfelől ugyanis te is bizonytalan vagy, másfelől pedig nem tudhatod, hogy kígyót melengetsz-e a kebleden. Épp ezért mérlegeld, kitől és milyen volumenű segítséget fogadsz el, ám amennyiben úgy döntesz, hogy megragadod az illető kezét, abban az esetben mielőbb cselekedj, ne vesztegesd mások idejét a saját belső vívódásoddal, hiszem az idegesítő lehet. Légy hatékony, hidd el, útközben jön majd a megoldás is, magától!

HALAK (február 20-március 20)

Épp jókor érkezik a hosszú hétvége, úgy érzed ugyanis, hogy nem bírod tovább, lemerülni látszik a benned lévő akkumulátor. Az előtted álló hét második felétől azonban végre félretehetsz mindent annak érdekében, hogy kicsit töltőre csatlakozhass. Kapcsolódj ki, szervezz közös programot a barátaiddal, hisz annak semmi értelme, hogy betegre hajszolod magad. Az energiák kétségtelenül nem termelődnek maguktól, neked kell megtalálni azt a forrást, ahonnan újra a régi, lendületes formába kerülhetsz. Jó idő lesz, menjetek el kirándulni, rendeljetek pizzát, csapjatok egy közös társasjáték-partit, hidd el, szükséged van erre!