Heti horoszkóp szeptember 29-október 5.: az Oroszlánoknak érdekes tapasztalásban lehet részük, a Skorpiók váratlan akadállyal szembesülnek

HETI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 29-OKTÓBER 5.

KOS (március 21-április 20)

Ugyan tisztában vagy egy bizonyos ügy következményeivel, mégis hajt a kíváncsiság annak ellenére, hogy nem kevés veszélyt rejt magában a dolog. Egyenlőre nem égetted még meg magad, korántsem biztos azonban, hogy az őrangyalod mindvégig melletted lesz, épp ezért érdemes kicsit felelősségteljesebben gondolkodva mérlegelned, hogy megéri-e, ha kockáztatod a testi-lelki épségedet. Ne akarj mindenáron a szakadék szélén egyensúlyozni, hidd el, ha kicsit beljebb mész, akkor is ugyanolyan szép a kilátás és minimális lesz a kockázat is. Hidd el, nem feltétlenül jó ötlet ilyen és ehhez hasonló manőverekkel kezdeni az évet!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten úgy érzed, tele vagy kreatív ötletekkel, mindenben érzed a lehetőséget, épp ezért mindenbe bele is kezdesz egy kicsit. Gyorsan be kell azonban látnod, hogy amennyiben ennyi vasat tartasz a tűzbe, abban az esetben könnyen megégetheted magad és akkor tulajdonképp semmit nem fogsz tudni foganatosítani. Állíts tehát fel egy prioritási sorrendet és annak alapján menj neki bárminek, hogy tudod, mit csinálsz és terved van arra, hogy miként abszolválod. Ez a sötétben tapogatózás ugyanis mindent fog hozni, csak sikert nem. Mérlegelj tehát, mielőtt kudarcok sorozatával kell szembenézned!

IKREK (május 21-június 21)

Bár nem így képzelted az előtted álló hetet, mégis roppant kellemetlen helyzetbe kerülhetsz, valaki ugyanis a közvetlen környezetedből a feltételek nélküli támogatásodat várná egy bizonyos ügyben, neked azonban abszolút nincs ínyedre ezúttal a segítségnyújtás. Az, amelyben az illető megragadná a kezedet, eléggé távol áll az értékrendedtől, épp ezért nem érzed azt, hogy feltétlenül mindent eldobva a segítségére kellene sietned. Semmiképp ne menj tehát bele olyan mocsárba, amelyben elsüllyedhetsz, inkább most jelezd finoman, de határozottan az álláspontodat az üggyel kapcsolatban. Lehet, hogy megbántod vele az illetőt, mégis nyugodt lelkiismerettel tudsz majd létezni, hisz nem hazudtoltad meg önmagad!

RÁK (június 22-július 22)

Nagy elánnal indulsz neki az előtted álló hétnek, borzasztóan hajt a sikeréhséged, viszonylag gyorsan szeretnél tehát végre ünnepelni valamit, épp ezért gondolkodás nélkül futsz neki olyan projekteknek, amelyekben egy kicsit is látod a perspektívát. Mivel azonban ennek egyenes következménye lehet, hogy nagyjából minden félbe marad, épp ezért gyorsan érdemes belátnod, hogy ezek mind-mind feleslegesen elpazarolt energiák anélkül, hogy a siker izébe egyetlen pillanatra is belekóstolhatnál. Próbálj tehát olyan érdeklődési kört találni, amelyben valóban ki tudsz kiteljesedni. Nem kell udvari bolondok módjára futkorászni körbe, hisz abban el is fáradsz és még nevetségessé is válsz a környezeted szemében!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Érdekes tapasztalásban lehet részed az előtted álló héten, komoly döntést kell ugyanis meghoznod, melynek következményeként olyan helyzetbe kerülhetsz, amelyben ugyan életedben soha nem voltál még, mégis izgalmas lehet számodra. Igyekezz tehát minden pillanatát megélni, minél több tudást magadba szívni, hisz amit most tanulhatsz, az hosszú ideig elkísér majd. Ugyan először megremegett a lábad, mostanra azonban már nyitott vagy arra, hogy befogadj valami újat. Az Élet erről szól, folyamatos tanulás, folyamatos fejlődés annak érdekében, hogy lépést tudj tartani a Világgal!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mivel alapvetően nem szívesen keveredsz konfliktusba másokkal, épp ezért messziről kerülöd a vitás helyzeteket. Az előtted álló héten azonban nem nagyon lesz más választásod, mint kiállni magadért egy olyan helyzetben, ahol a becsületed forog kockán. Mutasd tehát meg, hogy ugyan nem vagy konfliktuskereső ember, de neked is van jellemed, önbecsülésed és erős egyéniséged, ha a szituáció úgy hozza. Védd meg a becsületedet, bizonyítsd be azoknak az embereknek, akiket arra érdemesnek találsz, hogy tiszta a neved és bizony senkinek nem fogod megengedni, hogy besározza. Hallasd a hangodat, ellenkező esetben mások örökre némának fognak elkönyvelni, akivel azt tehetnek meg, amit csak akarnak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló hét annyira zsúfoltan indul számodra, hogy azt sem tudod, melyik feladattal kezdj, ennek okán különösebb mérlegelés nélkül, vakon rábízol valakire egy bizonyos ügyet anélkül, hogy megbizonyosodtál volna róla, az illető vajon alkalmas-e arra, hogy maradéktalanul abszolválja. Murphy törvénye szerint azonban nagy bukás lesz a dolog vége, te pedig rendkívül bosszús vagy emiatt, olyannyira, hogy első felindulásodban az illetőt okolod a kudarcért. Mielőtt azonban mindent rákennél, légy őszinte magaddal, hisz ő legfeljebb annyit hibázott, hogy nem látta be a határait és nem vallotta be, hogy nem fog tudni megbirkózni a dologgal. Neked viszont érdemes lett volna végiggondolnod, mit kockáztattál azzal, hogy egy esetlegesen hozzá nem értőnek passzoltad át a projektet. Ebből is tanulhattál valamit, legközelebb járj alaposabban körbe egy adott ügyet, mielőtt kiengeded az irányításod alól!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló héten olyan akadállyal találod szemben magad, amely derült égből villámcsapásként érkezik, ám mindenképp le kell küzdened ahhoz, hogy sikerrel abszolválj egy bizonyos ügyet. Elsőre azonban nagyon úgy tűnik, hogy nem igazán van meg hozzá sem a képességed, sem pedig a bátorságod, frusztrációdat pedig csak fokozza az, hogy nem számítottál rá épp most. Mindennek ellenére próbálj mégis egyensúlyban maradni, hisz ha kibillensz, akkor az összes eddigi munkád is odaveszhet. Koncentrálj, szedd össze minden tudásod annak érdekében, hogy sikerrel ugorhasd meg a dolgot, azt pedig igyekezz elfogadni, hogy vannak olyan körülmények, amelyeket úgysem tudsz befolyásolni, illetve fizikai hatást gyakorolni rájuk. Neked sokkal inkább az a feladatod, hogy minden tőled telhetőt megtegyél! Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

A legnagyobb meglepetésedre az előtted álló héten lehetőséget kapsz arra, hogy következmények nélkül, kendőzetlen formában elmondd a véleményedet egy bizonyos szituációval kapcsolatban. Érdemes tehát kihasználod az alkalmat és hangot adni annak, ami benned van, azt azonban érdemes szem előtt tartanod, hogy olyan emberek sérülhetnek a szavaid által, akik fontosak számodra. Épp ezért, noha következményekkel nem kell számolnod, mégse feledd, hogy egyfajta következmény lehet, ha másoknak csalódást okozol a szavaiddal. Igyekezz tehát összeszedni a gondolataidat annak érdekében, hogy semmi ne csússzon ki a szádon, amit később megbánnál!

BAK (december 22-január 20)

Úgy döntesz az előtted álló héten, hogy megosztasz egy számodra fontos emberrel valamit, ami hosszú ideje nyomaszt már, mostanra azonban elég erősnek érzed magad ahhoz, hogy elmondd valakinek. Szedd össze tehát minden gondolatodat, hívd át az illetőt egy finom vacsorára és mondj el neki mindent a dologgal kapcsolatban. Ugyanakkor kérd a teljes körű diszkrécióját, nem szeretnéd ugyanis, ha később másoktól hallanád vissza a titkodat. Hatalmas megkönnyebbülés lesz számodra, hogy valakivel megosztottál valamit, ami számodra abszolút nem hétköznapi. Így már te is nyugodtabban élheted az életedet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Igyekszel úgy szervezni a programjaidat az előtted álló héten, hogy minden beleférjen az idődbe, ám az elég hamar nyilvánvalóvá válik, hogy túl sok van a tányérodon ahhoz, hogy minden falat különösebb fennakadás nélkül lemenjen. Épp ezért gyorsan érdemes találnod valakit, akit alkalmasnak látsz arra, hogy megfelelően együttműködjön veled, ezenkívül értsen is ahhoz, amit esetlegesen rábíznál. Győzödj tehát meg róla, hogy a feladatra rátermett emberre teszel fel mindent, majd avasd be azokba az ügyekbe, amelyeket átadni készülsz. Egy fenékkel képtelen vagy ennyi lovat megülni, ezt azért őszintén beláthatod!

HALAK (február 20-március 20)

Nem nagyon szeretsz a dominósorban állni, mindig valahogy más utakon jársz, mint a környezeted, emiatt kissé ferde szemmel is néznek rád, téged azonban ez cseppet sem érdekel, abszolút hozzá vagy szokva. Másoknál ugyanis sokkal bátrabb és céltudatosabb vagy, ennek köszönheted a sikereidet is, amelyet mások olyannyira irigyelnek tőled. Az előtted álló héten azonban valaki jogot formál arra, hogy a módszereiddel és életfelfogásoddal kapcsolatos nemtetszésének adjon hangot, amellyel te, magad nem is igen tudsz mit kezdeni. Abban ugyanis biztos vagy, hogy nem kívánod egyetlen percig sem győzködni az illetőt arról, hogy fogadjon el, hogy megértsen vagy hogy egyáltalán megszeressen. Neked nem kell beállnod a sorba egészen addig, amíg nem a társadalmi normákkal ellentétes attitűdöt képviselsz!