Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot

HETI HOROSZKÓP OKTÓBER 27-NOVEMBER 2.

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló hét roppant érdekes tapasztalatokat tartogat számodra, nem minden alakul ugyanis a terveid szerint, pontosabban olyan útra tévedsz, amely izgalmas kalandokat ígér. Először nem érzed majd magad túl komfortosan a helyzetben, hiszen nem szereted a váratlan meglepetéseket, jobban szeretsz inkább a saját határaidon belül maradni, ám ezúttal valahogy mégis van kedved kipróbálni új dolgokat. Jól is teszed, ha nem rettensz vissza, a végén ugyanis bőséggel lesz az okod az ünneplésre, hiszen a tiéd lesz a siker, s magadnak is bizonyítasz ezzel, hogy érdemes időnként elhagyni azt a komfortzónát, amelyen belül általában mozogsz!

BIKA (április 21-május 20)

Kissé bizonytalannak érzed a helyzetedet, jelenleg több szálon futnak ugyanis a téged érintő események, azt pedig egyenlőre nem döntötted még el, hogy melyik irányba indulj. Pontosan tudod azonban, hogy nagyon hamarosan döntést kell hoznod, nem toporoghatsz egyhelyben örökké. Az előtted álló héten tehát elsősorban a saját érdekeidet szem előtt tartva gondold végig, mi a legjobb döntés, amivel hosszútávon jól járhatsz. Azt, ami zavar, hagyd hátra, ahol nem érzed jól magad, onnan menj el és azokat a tényezőket tartsd szem előtt, amelyek neked fontosak. Eljött a te időd, ne félj változtatni!

IKREK (május 21-június 21)

Mindenáron szeretnéd a magadénak tudni a sikert egy bizonyos projekt kapcsán, ennek okán megszállottan küzdesz, azzal is tisztában vagy ugyanakkor, hogy nem kevés az előtted álló akadály, amit meg kell majd ugranod ahhoz, hogy a végén elérd a kitűzött célodat. Mivel nem ismersz lehetetlent, ez sem jelenthet akkora problémát, persze, tisztában vagy vele, hogy nem lesz egyszerű dolgod, ám azt is tudod, hogy edzettséged okán könnyedén végig tudsz menni a pályán, amelynek végén joggal szerzed majd meg azt, ami neked jár. Hajrá, szerezd meg a győzelmet és zsebeld be a neked járó elismeréseket!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten olyasfajta megmérettetés vár, amelyben rendkívüli módon észnél kell lenned ahhoz, hogy ne érhessen semmiféle, negatív előjelű meglepetés, illetve nehogy bárki is letaszítson majd a dobogó felső fokáról. Pontosan tisztában vagy vele, hogy mit kell csinálnod, ennek megfelelően alkalmazd azt a tudást, amelyre az elmúlt években szert tettél, hisz ez az, amire ezúttal nyugodt szívvel alapozhatsz. Ügyelj azonban arra, hogy mindig csak tisztességes eszközökkel küzdj, pontosan azért, hogy ne legyen később sem lelkiismeret-furdalásod amiatt, mert esetleg csaltál. Soha ne feledd: a fair play a legfontosabb egy játékban!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Tele vagy új tervekkel és üzleti célokkal, egyelőre azonban nem tűnik atombiztosnak egyik sem, így nem-igen mersz egyedül belevágni a megvalósításukba. Ne engedd el azonban ezeket a lehetőségeket, keress valakit a közvetlen környezetedben, akiben száz százalékosan megbízol és tudod, hogy nem fog semmi olyasmit tenni, amivel csalódást okozna neked. Keressetek egy megfelelő alkalmat és helyet a következő héten, ahol egy finom ebéd mellett felvázolhatod neki, mit szeretnél pontosan. Ötleteljetek, játsszatok a gondolatokkal és találjátok ki együtt, hogy melyik az az út, amelyen végighaladva, a legkevesebb akadállyal megküzdve tudjátok a nagy tervet sikerre vinni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Végtelen nyugalommal tölt el az, hogy minden folyamatban lévő ügyed sínen van, hogy nem kell éjszakákat álmatlanul töltened, hisz érzésed szerint rajta vagy a sikerhez vezető úton, teljesen jó irányba haladsz. Október utolsó napjaiban azonban mégis akad valaki, aki befolyásolni próbál, aki jobban akarja tudni, valóban ez-e az az ösvény, amin menned kell. Ez lesz tehát az a pillanat, amikor ki kell állnod az érdekeidért, hiszen te önálló, józan gondolkodással bíró emberként pontosan tudod, hogy mi a jó neked, ez a saját utad, arra haladj, amerre jónak látod, ne engedd, hogy ebben bárki befolyásoljon. Könnyen lehet, hogy az illető nem akar elbizonytalanítani, csupán azt szeretné, hogy te, magad 100%-os meggyőződéssel haladj előre, igyekezz tehát nem túl ellenségesen reagálni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hatalmas bátorságról tehetsz tanúbizonyságot az előtted álló héten, hiszen fel mered vállalni a véleményedet még akkor is, ha emiatt mások kissé ferde szemmel néznek rád. Noha kissé ambivalens helyzetbe kerülhetsz, hisz kitartasz a véleményed mellett, mégis valahogy azt érzed, hogy ezúttal engedned kellene belőle, ugyanis lehet némi igaza a másik félnek is a szituációban. Vállald fel bátran a véleményedet, ugyanakkor ne feledd, ha engedsz belőle, attól nem leszel gyengébb, csupán intelligensen kezelve a helyzetet, képes vagy belátni azt, ha a te álláspontod megdönthető. Nem minden körülmények között érdemes kötnöd az ebet a karóhoz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Roppant kényelmetlen szituáció adódik az előtted álló héten, neked pedig egy ponton tulajdonképp fogalmad sem lesz arról, hogy miképp hátrálj ki belőle minél hamarabb, mielőtt bárkinek különösebben feltűnne, hogy te is ott voltál. Ahelyett azonban, hogy a menekülő útvonalat keresnéd folyamatosan, próbálj inkább derekasan helyt állni és a lehető legtöbbet kihozni az egészből arra és törekedve, hogy mindenki úgy jegyezze meg a neved hosszú időre, hogy pozitív értelemben hagyod ott a névjegyedet. Igyekezz jól felhasználni a képességeidet és a kreativitásodat, hisz ezúttal mindennél jobban szükséged lehet rá!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten valaki kellemes meglepetést okoz, te pedig rendkívül nagyra értékeled a kedves gesztust, hisz az utóbbi időben több ízben csalódtál az emberekben, nem igazán bízol tehát senkiben. Ez a példa kiválóan bizonyítja, hogy nem érdemes általánosítanod, egy-két kellemetlen élmény ugyanis még korántsem jelenti azt, hogy az egész emberiséggel lenne gond. Igyekezz tehát mindenképp az illető tudtára adni, hogy rendkívül hálás vagy és roppant jól esik az általa nyújtott gesztus, mely az egész hetedre pozitív értelemben nyomhatja rá a bélyegét!

BAK (december 22-január 20)

Valaki a környezetedben akaratán kívül sodor bajba a következő héten és bár nem a szándékosság vezérelte, te mégis kissé túlreagálod a kialakult helyzetet. Próbáld azonban szem előtt tartani azt, hogy az illető a legkevésbé sem akart neked ártani, üljetek le és egy kávé mellett beszéljétek meg, mi az, amit sérelmezel, illetve mi az, amitől a jövőben az illetőnek tartózkodnia illene annak érdekében, hogy ne okozzon konfliktust. Mivel semmi baj nem történt, ez nem az a szituáció, amely örök haragra adhatna okot, végy tehát egy mély levegőt és lépj tovább!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mindenáron szeretnéd kivívni a környezeted elismerését, úgy érzed, nem vesznek eléggé komolyan, ennek okán szeretnél valami olyasmit alkotni, amitől mindenkinek leesik az álla. Ülj tehát le és gondold végig, hogy mi az a pozitív és hasznos dolog, amivel a hangod hallathatod és a társaság egyenrangú tagjaként ismernek el. Meglátod, ha van benned kellő mennyiségű bátorság, van elég önbizalmad és ki mersz állni, nagyon hamar hatékonyan ki tudod vívni az elismerést. Csak bízz magadban és a képességeidben!

HALAK (február 20-március 20)

Nagy izgalommal és várakozásokkal telve indulsz neki az előtted álló hétnek, hisz egy teljesen új dologba vághatsz bele, ami egyelőre igen-igen ködös számodra, ennek ellenére mégis látod benne a kihívást. Arra érdemes ügyelned, hogy amennyiben túl ingoványossá válik a talaj, abban az esetben mihamarabb kérj segítséget olyasvalakitől, aki nálad jobban ért a feladat teljesítéséhez. Semmi baj, az első lépések ugyan elég nehezek lehetnek, ám amennyiben kicsit beletanulsz és megtapasztalsz bizonyos dolgokat, nem lesz már annyi bonyodalom benne, amit ne tudnál játszi könnyedséggel megoldani. Mindenképp vértezd fel magad egy jó adag bátorsággal, hisz ha az előtted álló lehetőséget nem ragadod meg, ki tudja, hogy később mikor jön újabb alkalom!