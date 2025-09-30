Havi horoszkóp október: a Bikákra fontos döntés vár, a Szüzeket valaki kellemetlen helyzetbe hozza

HAVI HOROSZKÓP OKTÓBER

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló hónap új lehetőségeket tartogat számodra, a bőség zavarának okán egy ponton azt sem tudod, melyiket ragadd meg annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb buktatóval érj el nagyobb sikereket. Mivel azonban egyszerre több vasat nem tarthatsz a tűzbe, ezenkívül előre úgysem tudod kiszámítani, hogy melyik út mennyire hepe-hupás, épp ezért egyszerűen hagyatkozz a női megérzéseidre és válassz egyet, amely szerinted a teljesíthető kategóriába tartozik. Ha elbukod, akkor sincs semmi baj, hisz előtted áll egy egész hónap arra, hogy sikeres lehess!

BIKA (április 21-május 20)

Fontos döntést hoz számodra az előtted álló hónap, mely ugyan nincs igazán ínyedre, szíved szerint tolnád még egy ideig, de azt is pontosan tudod, hogy amennyiben nem hozod meg, abban az esetben bármikor sarokba szorulhatsz miatta. Így tehát minden mást szoríts hátrébb a prioritás sorrendjében és csak arra koncentrálj, hogy átrágd töviről hegyire az egész szituációt annak érdekében, hogy jól átgondolt, racionális döntést hozhass. Nem olyan bonyolult a helyzet, mint amilyennek tűnik, neked csak az a feladatod, hogy hatékony és megoldáscentrikus légy, akkor bizonyosan nem nyúlhatsz mellé!

IKREK (május 21-június 21)

Egy váratlan fordulatnak köszönhetőn az előtted álló hónapban hirtelen kell döntést hoznod, ami hatással lehet a hosszabb távú jövődre nézve, épp ezért tűnik olyannyira kétségbe ejtőnek a helyzet. Amennyiben azonban sikerül lehiggadnod egy pillanatra, azonnal rájöhetsz, hogy mindez a te érdekeidet szolgálja és csakis hasznodra válhat az általad meghozott döntés. Időnként vannak olyan helyzetek, amiktől az ember fintorog, ilyenkor venni kell egy mély levegőt és kimondani, hogy fekete vagy fehér. Ha nem engeded, hogy megingasson a válladra nehezedő nyomás, mindenki legnagyobb elismerésére meg fogod tudni ugrani az akadályt. Hajrá!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, borzasztóan fáradtan indulsz neki a hónapnak, a feladatok pedig csak egyre-másra érkeznek. Mivel azonban más választásod nincsen, épp ezért igyekezz némi motivációt és energiát magadra erőltetni annak érdekében, hogy sikerrel végezhesd a rád bízott ügyeket. Mindemellett próbálj a lehető legtöbb időt passzív kikapcsolódással tölteni, szervezz a hónap folyamán pihentető programokat, utazz el egy hosszú hétvégére, hisz valahonnan erőt kellene merítened ahhoz, hogy a lehető legkisebb buktatóval hasznos dolgokat vihess véghez. Menni fog, csak össze kell szedned magad!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló hónap elég frusztrálóan indul számodra, valaki ugyanis érzésed szerint megpróbál folyamatosan ellehetetleníteni, te pedig mindent megteszel azért, hogy megállás nélkül ellen tarts és bizonyítsd a rátermettségedet. Mivel ez a feszítettség roppant fárasztó számodra, épp ezért inkább vess véget ennek a non-stop taktikázásnak, ülj le az illetővel szemben és egy kávé mellett kérdezz rá, hogy mégis mi a célja ezzel az egésszel. Talán ha direktben felteszed a kérdést, akkor nem lesz más választása, mint egyenesen válaszolni. Nem lenne túl jó ötlet heves vitákkal kezdeni a hónapot, nem igaz?

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Októberben valaki kellemetlen helyzetbe hozhat azzal, hogy választás elé állít egy elég kockázatos helyzetben, emiatt pedig elég dühös vagy az illetőre. A legkevésbé sem vagy ugyanis a sarokbaszorított helyzetek híve, épp ezért egész nyugodtan hangot adhatsz a nemtetszésednek. Mutasd meg, hogy te nem az a személy vagy, akit csak úgy el lehet nyomni, neked is van saját véleményed, képes vagy tehát eldönteni azt, hogy számodra mi a legjobb. Ne hagyd, hogy mások olyasmire kényszerítsenek, amelyet egyáltalán nem szeretnél megtenni, nem kell vállalnod semmi olyasmiért a kockázatot, ami veszélyhelyzetbe sodorhat. Legyél határozott!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A legnagyobb megdöbbenésedre valaki megpróbálja átvenni az életed felett az irányítást az előtted álló hónapban, te azonban szíved szerint azonnal utat mutatnál neki, hogy érezze, merre is van pontosan az ajtó, melyen keresztül távozhat. Téged ugyanis nem lehet csak irányítani jobbról balra, neked megvannak a saját döntéseid, amelyeknek te, magad szereted vállalni a felelősségt. Hozd tehát világosan az illető tudtára, hogy amennyiben mindenképp szeretne irányítani valakit, nálad bizony nagyon rossz ajtón kopogtat. Ha ezen megsértődik, akkor se bánd sosem, neked többet ér az, hogy kiálltál magadért!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hónapnak olyannyira újult energiával futsz neki, hogy érzésed szerint gyakorlatilagbármilyen akadállyal és váratlan helyzettel képes lennél megküzdeni. Igyekszel mindenben a pozitívumot látni és ez a hozzáállás az, ami segíteni fog rajtad a nehezebb kihívások teljesítésének során is. Céltudatosságod, pozitív gondolkodásod ragadós, melyet a környezeted is könnyen átvesz, ez pedig igen nagy népszerűséget kölcsönöz neked. Jó lenne, ha mindig ez lenne az alapállásod és akkor egészen biztosan nagy dolgokat vihetnél végbe. A képességeid megvannak hozzá, csupán csak akarnod kell a sikert!

NYILAS (november 23-december 21)

Nagyobb volumenű projekttel indul az október számodra, amelyben abszolút látod a kihívást, illetve a sikert, épp ezért nagy elánnal veted bele magad a munkába. Alaposan végig kell azonban gondolnod mindent lépésedet, hisz egyetlen hepe-hupa megváltoztathat mindent, légy tehát résen a tekintetben, hogy melyik fázis melyik után jön, hisz ha csak úgy ugrálsz jobbra-balra, akkor könnyen lehet, hogy fontos részleteken siklasz át, ami később nagy kalamajkát okozhat. Szereted a kihívásokat, erre vártál hosszú ideje, hozd ki tehát belőle a tudásod szerinti maximumot!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló hónapban történik egy váratlan fordulat, ami annyira megijeszt, hogy azonnal farkast kiáltasz, nagyobb jelentőséget tulajdonítva neki annál, mint amekkora volumenű, számodra azonban valami oknál fogva mégis rendkívül sokat jelent. Amennyiben azonban lehűtöd magad egy pillanatra és megpróbálsz racionálisan tekinteni a helyzetre, rájöhetsz, hogy nem is akkora a probléma, mint amekkorának tűnik. Minden attól függ, hogyan tekintesz a megoldandó nyitott mondatra, amennyiben megoldás centrikusan állsz hozzá és odateszed magad a siker érdekében, nem lesz legyőzhetetlen az akadály! Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az október azzal indul számodra, hogy valaki minden áron megpróbál a saját szája íze szerint befolyásolni, méghozzá olyasvalamivel, ami rendkívül távol áll tőled, ő azonban mindenáron terelgetni szeretne a maga által jónak vélt irányba. Amennyiben nem szeretnél kötélnek állni, abban az esetben állj a sarkadra és egész nyugodtan menj szembe az illető által támasztott elvárásokkal és azzal a nyomással, amit gyakorolni próbál rád. Ne feledd, elsősorban a te érdekeid számítanak, hisz ez az a szituáció, amikor ki kell állnod magadért. Legyél erős és vedd át az irányítást, hiszen máskor nem biztos, hogy lesz rá lehetőséged!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki a környezetedben átlépi a toleranciaküszöbödet az előtted álló hónapban, a normálisnál ugyanis jóval többet vár el tőled, amit nemhogy nem tudsz, de nem is akarsz megugrani, egyszerűen nem is érted, mit vár el tőled és milyen jogon. Épp ezért nem is kell bemenned vele az erdőbe, kérdezz rá inkább, hogy mit is gondol pontosan, ám azért igyekezz finomított stílust használni. Próbáld tisztázni vele, hogy neked hol vannak a határaid és hogy azokat milyen áron léped át, ha egyáltalán átléped. Amennyiben az illető nem érti a mondanivalódat, abban az esetben nem is kell a továbbiakban ilyesfajta nyomás alatt élned, hisz nem kell megengedned, hogy se szó, se beszéd, mások irányítsanak!