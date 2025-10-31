HAVI HOROSZKÓP NOVEMBER

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló hónapban megérhet benned az elhatározás a tekintetben, hogy végre tovább lépj egy olyan helyzetből, amelyből többet nem lehet kihozni, semmiféle magot nem érdemes elültetni és a végtelenségig várni, hátha egyszer kinő belőle valami. Általában véve ugyanis a végsőkig ragaszkodsz bizonyos dolgokhoz, emberekhez, tárgyakhoz, élethelyzetekhez, alapvetően abszolút jellemző rád az, hogy szorongatod még akkor is valamennyit, amíg az Élet valamifajta nyomásgyakorlással el nem szakít azoktól. Most azonban talán először belátod, hogy felesleges az idődet vesztegetni, egyszerűen el kell indulnod egy új irányba. Keress inkább új lehetőségeket, amelyekben bizonyíthatsz, elsősorban magadnak!

BIKA (április 21-május 20)

Ha nem vigyázol a szádra, akkor bizony komoly bajba kerülhetsz az előtted álló hónapban, egy elég kiélezett szituációban ugyanis olyasféle vélemény buggyanhat ki belőled, amelyet jó eséllyel jobb lenne megtartanod magadnak. Mivel azonban ezen a bolygón nincs egyetlen tökéletes ember sem, aki sosem botlik meg, épp ezért amennyiben megtörténik, abban az esetben felesleges önmagadat ostorozni emiatt, igyekezz elnézést kérni és megmagyarázni, mi késztetett arra, hogy szóra nyíljon a szád. Igyekezz mindenképp elkerülni a hasonlóan kellemetlen szituációkat, változtass irányt, mielőtt olyasmit találsz mondani, ami bajba sodor!

IKREK (május 21-június 21)

Kecsegtető ajánlattal keres meg egy jó ismerősöd az előtted álló hónapban, mivel azonban elég komoly anyagi befektetésről van szó, így nem tudod, hogy bele merj-e vágni, elég kockázatosnak tartod ugyanis az egészet. Mindenképp érdemes egy költségvetést készítened és amennyiben úgy ítéled meg, hogy nagyobb veszítenivalód van belőle, abban az esetben jobb, ha átadod másnak a lehetőséget. Ha nem váratlanul jön az ajánlat, van időd gyűjtögetni és belevágni valamibe, ám egy hirtelen jött lehetőség komoly kihívás elé állíthat anyagai értelemben. Ha bármire vállalkozol, semmiképp ne olyasmi legyen, amin nagyot bukhatsz!

RÁK (június 22-július 22)

Ugyan közeledik az év vége, te mégis teljesen új kalandba szeretnél belevágni az előtted álló hónapban, mely kissé misztikus és félelmetes, mégis valahogy a dolog szokatlansága és extremitása miatt nagyon izgatja a fantáziád. Mivel azonban egyelőre tele vagy kételyekkel, félelmekkel és kérdőjelekkel, épp ezért nem érdemes csak úgy különösebb mérlegelés nélkül fejest ugranod a dologba, hisz ha nem győződsz meg a vízmélységről, akkor bizony könnyen kitörheted a nyakad. Győződj meg róla, hogy sem a testi-, sem pedig a mentális épségedet nem fenyegeti semmilyen veszély és valóban készen állsz rá, akkor vágj bele!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé nagy felelősség hárul rád egy bizonyos élethelyzetben az előtted álló hónapban, melyet igen nyomasztónak érzel. Időnként talán úgy is tűnhet majd, hogy nem is fogsz tudni jól kijönni belőle, különösebben nagy veszteségek nélkül. Eleve vesztesként felmenni azonban nem lehet a pályára, vedd tehát elő magadból a kitartást és a küzdeni akarást, ellenkező esetben teljesen feleslegesen indulsz harcba. Amennyiben azonban hiszel magadban és abban, hogy sikerrel tudsz megbirkózni ezzel a bizonyos szituációval, akkor nem lehet gond. Ne feledd: fő a magabiztosság!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló hónapban komoly elhatározásra juthatsz egy olyan ügy tekintetében, amellyel kapcsolatban azt érzed, hogy teljesen feleslegesen futod a köröket eredménytelenül. Novemberben azonban eljöhet végre a pillanat, amikor lesz is bátorságod ki is mondani, hogy ennek így semmi értelme a továbbiakban, totál idővesztegetés az egész. Amennyiben komolyak a szándékaid, abban az esetben nem is kell tovább a helyzetben maradnod, hisz hasznot semmiképp nem hoz számodra. Ne félj tehát kimondani, hogy vége, tekints úgy a helyzetre, mint egyfajta lehetőség, amelyet meg kell ragadnod ahhoz, hogy egy új Élet felé indulhass. Bátorság!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Fontos feladatot bízhatnak rád az előtted álló hónapban, amely elsőre ijesztően nagy falatnak tűnhet majd, nem is biztos, hogy vállalni szeretnéd a felelősséget, ám ha legyőzöd a kételyeidet és kicsit alaposabban körüljárod a dolgot, akkor rájöhetsz, hogy tulajdonképp ez egy izgalmas kihívás is lehet. Úgy próbáld tehát felfogni, hogy a rád váró munka kiemel végre a hétköznapi szürkeségből és olyan színt vihet az életedbe, amely a továbbiakban motiválni fog. Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy kitűnj kissé a tömegből, hogy igazgyöngyként ne a tenger mélyén vesztegelj!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Általában minden helyzetben szereted az irányítást magadénak tudni, meggyőződésed szerint más nem is nagyon ért körülötted annyira ahhoz, hogy globálisan átlásson egy-egy megoldandó feladatot, épp ezért nem szívesen engeded ki a kezedből a kontrollt. Ez egészen addig van rendben, amíg mások számára is elfogadható a dolog, amennyiben azonban te egyedül nevezted ki magad a csapat élére, az bizony messze van a szabad döntéshozataltól. Igyekezz tehát az előtted álló hónapban nyitottabbnak lenni, fogadj el más véleményeket és ne kezeld magad egyfajta félistenként, aki fentről tekint le az emberekre. Hidd el, sokkal népszerűbb leszel, ha időnként átengeded a kormányt valakinek, aki járt már előtted bizonyos útszakaszokon!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló hónapban szinte minden számításod bejön, abszolút sikerrel veszed az eléd gördülő akadályokat, nem is igen hiszed el, hogy nincs valahol egy csontváz a szekrényben, ami egyszer csak előugrik. Mivel azonban rengeteg munkád és verejtéked fekszik abban, hogy az út ne legyen göröngyös előtted, épp ezért nyugodtan merd elhinni, hogy simán végig tudsz menni rajta anélkül, hogy hasra esnél. Az út végén, pedig, a célszalagot átszakítva bátran és büszkén arasd le a babérokat és ünnepeld győzelmet, hisz te vagy az, aki mindent megtesz a sikerért, a befektetett munka pedig a mellékelt ábra szerint nem lesz hiábavaló!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló hónapban roppant furcsa szituációban találod majd magad, hisz egy bizonyos élethelyzetben valaki mindenáron rád szeretné erőltetni az akaratát, te pedig úgy érzed, az illető nemhogy szóhoz, de levegőhöz sem nagyon enged jutni. Mivel ennél sokkal erősebb és karakánabb személyiségnek tartod magad, épp ezért ne is hagyd, hogy bárki ilyenformán a hóna alá csapjon, igenis állj ki a saját érdekeidért. Határozottan hozd az illető tudtára, hogy nem abban a helyzetben vagytok, ahol ő tapsol, te pedig ütemesen pattogsz, mint egy gumilabda. Neked meg van a saját függetlenséged, amelyet szeretnél a végsőkig meg is őrizni. Ha nem tetszik neki, nyugodtan kössön csomót rá, de neked ne okozzon senki álmatlan éjszakákat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Szokatlanul nagy kihívást teljesíthetsz az előtted álló hónapban, amely siker hatalmas elismeréssel járhat. Ennek okán kissé nagy lehet a nyomás rajtad, hiszen ez egy roppant kiélezett helyzet, amelyben top formát kell mutatnod. Szedd össze tehát minden tudásodat és eddigi tapasztalatodat, magabiztosan állj hozzá az egész szituációhoz, meglátod ha minden összeáll a fejedben, akkor játszi könnyedséggel tudsz majd teljesíteni. Ne hagyd, hogy bárki elbizonytalanítson vagy hogy egyfajta vészmadárként körözzön a fejed felett, ha hiszel magadban, nem jelenthet problémát az, hogy sikerrel teljesítsd a küldetést!

HALAK (február 20-március 20)

Teljesen tudatosan tervezed mindig az ügyeidet, nem igazán szereted a váratlan helyzeteket, kifejezetten azt preferálod, ha körülötted minden a lehető legkedvezőbben alakul. Teljesen érthető részedről, hiszen senki nem szereti a bonyodalmakat, azt azonban te is beláthatod, hogy az Élet nem egy rózsaszín világ, bizony vannak olyan viharok, amelyek komoly károkat hagynak maguk után, az azonban csak rajtad múlik, hogy bőrig ázva bosszankodsz, avagy inkább a szivárványban gyönyörködsz. Érdemes tehát az előtted álló hónapban a mentális egészségedre koncentrálnod, amennyiben ugyanis a fejedben rendben vannak a dolgok, abban az esetben kevésbé leszel majd borúlátó egy-egy váratlan szituációban!