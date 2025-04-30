Havi horoszkóp május: a Kosok komoly célokkal indulnak neki a hónapnak, a Vízöntőknek motivációra van szükségük

HAVI HOROSZKÓP MÁJUS

KOS (március 21-április 20)

Komoly célokat tűztél ki magad elé az előtted álló hónapra, pontosan tudod azt is, hogyan fogod elérni valamennyit, ennek megfelelően abszolút nem félsz az utadba kerülő akadályoktól sem, hiszen mindent alaposan átgondoltál. Mindez roppant elimserésreméltó, érdemes ugyanakkor egy B-tervet is kidolgoznod, hiszen akadhatnak olyan váratlan helyzetek, amelyek mindent megváltoztathatnak és akkor bizony korántsem biztos, hogy sikerrel fogsz járni. Nem árt tehát némi rugalmasság annak érdekében, hogy a lépéseidet folyamatosan az aktuális helyzethez tudd igazítani. Ne hallgass azokra, akik folyamatosan kárognak és fanyalognak, mindenben csak a rosszat keresik, s negatív energiákkal bombáznak. Csakis magadra és az általad elérni kívánt célokra fókuszálj, meg tudod csinálni!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, mostanra gyakorlatilag minden sínre került az életedben, megnyugtat a tudat, hogy nem kell folyamatosan lerágnod a tíz körmödet azért, hogy mi lesz, ha nem sikerül valami és esetleg kárba vész a sok befektetett munka. Ennek ellenére sem dőlhetsz azonban elégedetten hátra, hiszen az események bármikor váratlan fordulatot vehetnek és amennyiben nem vagy éber, s nem reagálsz azonnal, abban az esetben elég sokat veszíthetsz. Jó dolog az egészséges önbizalom, ám ha önelégültségbe csap át, abból könnyen bajod származhat. "Jobb félni, mint megijedni" - így tartja a mondás, ennek megfelelően te is égy résen és akkor dőlj majd hátra, ha a dobogó legfelső fokán állva már a kezedben a győzteseknek járó kupa!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló hónapban unsz rá arra a tétlenségre, amely jellemzi a hétköznapjaidat egy ideje, épp ezért mindent megteszel annak érdekében, hogy felgyorsítsd az eseményeket. Gondold át az folyamatban lévő ügyeidet, lehetséges ugyanis, hogy nem a leginkább megfelelő eszközöket veted be, hanem csak vaktában próbálkozol, hátha bejön egyik vagy másik húzásod. Mivel kezdi felemészteni az energiaraktáraidat a céltalan vesszőfutás, épp ezért elérkezett a pillanat, amikor cselekedned kell célirányosabban, s akkor hamarabb dőlhetsz hátra, mint gondolnád!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló hónapban érdemes lehet elgondolkodnod azon, hogy hol tartasz a megkezdett utadon, mit szeretnél elérni és melyek a további céljaid a jövőben. Ehhez azonban önvizsgálatot kell tartanod, s minden képességedet, tudásodat és a határaidat is figyelembe kell venned. Ha mindezek után hiányérzeted van, akkor valamin bizonyosan változtatnod kell. Ne késlekedj, hisz most még megteheted azokat a szükséges lépéseket, amelyek a boldog és elégedett élethez szükségesek!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Májusra érett meg benned az elhatározás, kész vagy továbblépni , úgy érzed ugyanis, hogy a jelenlegi helyzetedből túl sok mindent már nem lehet kihozni. Amennyiben tényleg így látod, abban az esetben ne vesztegesd az időt, mielőbb indulj el egy új úton annak érdekében, hogy boldog és elégedett lehess. Persze az ismeretlentől mindenki fél, mégis van az a pillanat, amikor a bizonytalan is ígéretesebb lehet, mint a biztos rossz. Csak de döntheted el, hogy mit választasz, valószínűleg akkor jársz a legjobban, ha hallgatsz az intuícióidra, aminek persze van bizonyos kockázata, ám ha bízol magadban, akkor igen jó esélyed van arra, hogy végül sikerrel jársz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló hónapban furcsa szituációt hozhat az élet, egy bizonyos projekt kapcsán ugyanis elakad a szekered, gyakorlatilag semmilyen taktika nem tűnik ütőképesnek és ez roppant módon kétségbe ejt. Semmi baj, nem érdemes elkezdened fűhöz-fához szaladgálni, próbald higgadtan végiggondolni, hogy miképp jöhetsz ki úgy a helyzetből, hogy abban a legkevesebb hiba legyen. Megoldottál már ennél jóval bonyolultabb, többismeretlenes egyenleteket is, melyekben szintén számos váratlan körülmény közbeszólt, ennek ellenére te hittél magadban, abban, hogy sikerülhet, ilyenformán pedig játszi könnyedséggel oldottad meg valamemennyit. Most sem lesz ez másként, csupán némi önbizalom kell hozzá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, egyszerűen hiába teljesítesz a maximumon, annak ellenére, hogy a te szemszögedből nézve profin dolgozol, valaki mégis elégedetlen veled, melynek hol a szemedbe, hol pedig a hátad mögött ad hangot. Borzasztóan sokan rágódsz azon, hogy miképp hozd szóba az illetőnél azt, ami bánt, ugyanakkor azt is tudod, hogy ha nem kérdezel rá, akkor gyakorlatilag az idők végezetéig főhetsz a levedben, semmiféle változás nem fog bekövetkezni. Az előtted álló hónapban helyesebben teszed tehát, ha leülsz a szóban forgó személlyel és megpróbálod megtudni, mi az, amin változtatnod kellene ahhoz, hogy tökéletesebbet alkoss!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Tervekkel és célokkal telve indulsz neki az előtted álló hónapban, szíved szerintcsak olyan dolgokkal foglalkoznál, amelyekben igazán ki tudsz teljesedni és örömet szerezhetsz másoknak. Izgatott várakozással tekintesz az előtted álló időszakra, melyek rendkívüli kapandokat és kihívásokat tartogatnak számodra, mindemellett pedig végre minőségi időt tölthetsz azokkal az emberekkel, akik számodra különösen fontosak. Ügyelj ugyanakkor arra is, hogy a nagy hajtás és rohanás ne vegye el a józan ítélőképességedet!

NYILAS (november 23-december 21)

Akad valaki a közvetlen környezetedben, aki olyasfajta dologban kéri ki a tanácsodat az előtted álló hónapban, ami nem tartozik feltétlenül a komfortos kategóriába. Mivel azonban hazudni nem szeretnél, így egészen finoman fogalmazd meg az álláspontodat, mindeközben arra ügyelve, hogy ne lépj át egy olyan láthatatlan határt, amelyen túl már felelősséget kell vállalnod és olyasmiért tartani a hátad, amelyre egyáltalán nincs szükséged. Egyszerűen mondd el azt, hogy mit gondolsz, anélkül, hogy komolyabban belenyúlnál a dologba. Legyél diplomatikus, hisz nem kell minden helyzetben kendőzetlenül szóra nyitnod a szád, sok esetben sokkal bölcsebben teszed, ha vigyázol magadra is!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló hónapban úgy tűnik, egy kis fondorlattal végre a célegyenesbe fordulhatsz egy számodra kiemelten fontos projekt kapcsán, amikor váratlan fordulat következik be. Kétségbeesés helyett érdemes azonban végiggondolnod, mi az, amin változtatnod kellene ahhoz, hogy elháríthasd az és megtehesd az utolsó lépéseket. Amennyiben nem találod a hézagot, kérj segítséget, ne vesztegesd az idődet arra, hogy hosszan elmélázol azon, hol kerülhet porszem a gépezetbe. Nem szégyen az, ha tanácsot kérsz valakitől, aki nálad tapasztaltabbnak számít, senki nem mondta ugyanis, hogy egyedül kell megbirkóznod a feladattal. Ne aggódj, ettől még ugyanúgy a te érdemed lesz az eredmény, senki nem fogja elvenni tőled!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hosszú úton bandukolsz már egy ideje, mostanra kissé hitevesztetté, motiválatlanná váltál, egyszerűen szólva kezdesz besokallni. Épp ezért az előtted álló hónapban eljött a pillanat, amikor határozottnak kell lenned és lezárnod bizonyos dolgokat a életedben, állíts fel egy prioritási sorrendet, amelynek alapján el kezded szelektálni azokat, amik inkább hátráltatnak és a legjobban zavarnak, hisz érthető módon nem szeretnéd úgy élni az életedet, hogy a boldog pillanatokat nem tudod elvárásaidnak megfelelően megélni. Adj lejjebb a gondokból, aminek lehet, annak tegyél pontot a végére, hidd el, a talaj sem lesz olyan ingoványos ezután!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló hónapban valaki az orrod elől happol el egy olyan lehetőséget, amelyre te hosszú ideje pályáztál már, ráadásul éppen most került karnyújtásnyi távolságra tőled. Rendkívülien bosszant, hogy az illető ilyen tisztességtelen módon járt el, nem is igen tudsz megfelelőképpen reagálni erre a lépésre. Nem érdemes azonban ezen sokáig bosszankodnod, legközelebb légy résen és igyekezz te megtenni az első lépést. Hidd el, minden csak talpraesettség és rafinéria kérdése!