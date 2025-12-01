Havi horoszkóp december: az Oroszlánok fontos megbízást kapnak, a Vízöntők igyekeznek valakivel megtalálni a közös hangot

HAVI HOROSZKÓP DECEMBER

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló hónapban olyasfajta felelősségteljes feladatot kell elvégezned, ami nem tűr halasztást, te pedig a tőled telhető legnagyobb precízitassal futsz neki, hiszen nem szeretnél semmifajta bonyodalmat az ünnepek alatt. Annak ellenére azonban, hogy mindent eltervezel, mégis váratlan események lehetnek azok, amelyek befolyásolják az útirányt, neked pedig érthető okoknál fogva egy pillanatra meginog a magabiztosságod. Nem vagy ugyanis felkészülve arra, hogy élesebb kanyarogban is megállod a helyedet, amely -ha nem vigyázol- az eredményt is befolyásolhatja. Igyekezz minden idegszáladdal koncentrálni annak érdekében, hogy a magadtól elvárt teljesítményt nyújthasd. Amennyiben sikerül teljesítened a feladatot, abban az esetben még nagyobb büszkeséggel adhatod át magad az ünnepeknek!

BIKA (április 21-május 20)

Éppen a karácsony küszöbén szakad a nyakadba egy olyasfajta teher, amivel hirtelen nem is tudsz mit kezdeni, azt sem tudod az első pillanatokban, hogy a félelem az, ami nagyobb benned vagy a teljesítménykényszer okán érzett frusztráció. Mivel azonban pontosan tudod, hogy amennyiben még az ünnepek előtt végezni szeretnél vele, abban az esetben nincs más választásod, mint gőzerővel nekifutni a feladatnak. Próbáld az első pillanattól kezdve a kezedben tartani az irányítást, ügyelj arra, hogy kis lépésekben haladj, ne akard az egész ügyet tíz perc alatt lezárni csak azért, mert nyakadon az karácsony. Hidd el, eljön az idő, amikor minden ideális lesz arra, hogy végre megkönnyebbülj, csak győzd türelemmel kivárni!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki a környezetedben szeretne megóvni a csalódástól, ennek érdekében az előtted álló hónapban egy harmadik személlyel a hátad mögött szövetkezve igyekszik megoldani egy olyan ügyet, amelyhez neked is közöd van, próbálkozása azonban a visszájára fordul és elég rosszul sül el. Mielőtt még heves reakcióval vonnád kérdőre, előtte igyekezz mérlegelni, hiszen az illetőt csupán a jó szándék vezérelte, semmiképp sem szeretett volna ártani neked. Épp ezért végy egy mély levegőt és gyorsan hessegesd el a pillanatnyi haragot, nézd a dolog pozitív oldalát, mégsem a világ dőlt össze, ráadásul mégiscsak közeleg a szeretet ünnepe!

RÁK (június 22-július 22)

Fontos döntést kell meghoznod az előtted álló hónapban, ami a karriered szempontjából abszolút meghatározhatja az jövődet, te azonban nem nagyon szívleled a változásokat, mindig mindenhez az utolsó utáni pillanatig ragaszkodsz, még akkor is, amikor már érezhetően nem előre haladsz. Higgy azonban abban, hogy a döntésed nyomán valami olyasmi vár rád, amihez hasonlót egyéb esetben nem tapasztalhatnál, adj tehát lehetőséget magadnak arra, hogy új dolgokat láss, próbálj minél többet tanulni bizonyos dolgokról, hisz minél több témában vagy tájékozott, annál könnyebben érvényesülsz majd. Éppen ennek érdekében kell most elhatároznod magad!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az év utolsó hónapjában, éppen az ünnepek közeledtével kapsz egy fontos megbízást a feletteseidtől, amelyről azt gondolják, hogy abszolút testhezálló számodra. Elég ambivalens érzéseid vannak, hiszen kétségtelenül legyezi a hiúságodat az, hogy éppen téged találnak a legalkalmasabbnak a feladat teljesítésére, ugyanakkor igencsak frusztrál, hogy nem tudod átadni magad teljes mértékben az ünnepi készülődésnek. Tudod, hogy nagy a felelősséged az eredményt illetően és mivel válsztásod sincs, épp ezért igyekezz alakítani a gondolkodásodon, tekints a tőled megszokott megoldáscentrikussággal a helyzetre, menj végig az akadálypályán annak érdekében, hogy aztán zavartalanul akard összecsapni az egészet, ülj le, gondolkodj, készíts tervet és csak akkor vágj bele, ha már minden összeállt a fejedben és nem a sűrű bozótosban kell bolyonganod. Gondolj arra, hogy nem véletlenül lettél te a kiválasztott!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló hónapban valaki átlép egy határt veled szemben, olyan arcátlanul igyekszik ugyanis minden felelősséget rád terhelni egy igen komoly helyzetben. Mivel azonban neked egyfelől a legkevésbé sincs közöd az egészhez, másfelől pedig az ünnepek közeledtével nem kívansz felesleges terheket a nyakadba venni, épp ezért diplomazokus határozottsággal tedd világossá számára, hogy nem vállalod helyette a felelősséget. Tudasd vele, hogy karácsony ide, karácsony oda, amennyiben nem változtat gyorsan taktikát, te bizony világossá teszed majd mindenki számára, hogy miféle kútba szeretne magával rántani. Ne hagyd magad, nem vagy te irgalmas szamaritánus, hogy mindenkivel jótékonykodj!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az év utolsó hónapjában beleadsz apait-anyait annak érdekében, hogy minden feladatot be tudj befejezni még az ünnepek előtt, akkor ugyanis semmi mással nem szeretnél foglalkozni, csakis azzal, hogy pihenj és a szeretteiddel minőségi időt tölts. Ennek érdekében gőzerővel mész előre, se jobbra, se balra nem nézel, aminek bizony meglehet a hátulütője is. Amennyiben ugyanis hibát vétesz annak okán, hogy csőbe szorult fejjel töröd az utat, abban az esetben sokkal nehezebb lehet annak korrigálása, mintha felemelt fejjel, lassabban ugyan, de körültekintőbben tennéd a dolgod. Érdemes tájékozottan menni az utadon, hisz ha csak úgy mész a fejed után, akkor bizony könnyen eltévedhetsz, ami ugye jelentősen meghosszabbíthatja az utazást!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az év utolsó hónapjában végre sikerül megvilágosodnod egy bizonyos helyzetet illetően, melyet egészen eddig túl bonyolultnak, ennek okán pedig megoldhatatlannak gondoltál. Decemberben azonban hirtelen összeállnak a puzzle-darabok, így olyan részleteket ismerhetsz meg, amelyek könnyen hozzásegíthetnek a megoldáshoz. Amennyiben gondolod, abban az esetben oszd meg másokkal is a tapasztalataidat, de csakis olyanokat avass be, akikben abszolút megbízol. Később bizony roppant büszke leszel majd rá, hogy tulajdonképp milyen rejtélyes ügyet sikerült megoldanod. Ügyelj ugyanakkor arra, hogy semmilyen cél érdekében ne adj lejjebb az emberi értékeidből!

NYILAS (november 23-december 21)

Az év utolsó hónapjában olyan kiélezett helyzetben kell észnél lenned, amelynek végkimenetelén bizony sok múlhat. Nyilvánvalóan senki nem szeretné vállalni a felelősséget, amennyiben a dolog negatív végkimenetellel ér véget, ezért hárul rád a megoldás terhe. Mielőtt azonban bármit a nyakadba vennél, előtte mindenképp tisztázd a szerepeket, te ugyanis ugyanaz a katona vagy a trójai falóban, mint mindenki más, nem neked kell tehát a hátadat tartani mindenki más helyett. Állj ki az érdekeidért, hisz az nem járja, hogy kilöknek az oroszlánok elé, te pedig küzdj meg vele, mialatt a többiek a ketrecen kívül visítva bíztatnak!

BAK (december 22-január 20)

Az év utolsó hónapjában, éppen az ünnepek előtt kerülnek egyenesbe a folyamatban lévő ügyeid, nem szól közbe semmifajta váratlan esemény, amely frusztrációt okozna vagy az idődet húzná, ennek okán egész nyugodtan adhatod át magad a karácsonyi készülődésnek. Ugyan nem igazán szeretted volna ezeket az utolsó pillanatra hagyni, ám eddig azon dolgoztál, hogy a kötelezően elvégzendő feladatok mind-mind sínen legyenek. Ezúttal is kiváló bizonyosságot nyersz arról, hogy az élet nem olyan egyszerű, hogy csak állsz és pipálod a feladatokat, bizony sokat kell azért tenni, hogy végül sikerrel zárhass le egy-egy rád bízott küldetést. Mivel most úgy tűnik, minden a helyére került, ezért tehát nyugodt lelkiismerettel készülhetsz a karácsonyra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ünnepek ide vagy oda, békesség ide vagy oda, van valaki a családtagjaid között, akivel -bármennyire szeretnél- egyszerűen nem tudsz kijönni, nem vagytok egy hullámhosszon, mi több gyakran érzed, hogy az illető a kákán csomót keres veled kapcsolatban. Ez abszolút rányomhatja a bélyegét a hangulatodra, hiszen érthető módon roppant feszült vagy, nem tudod, hogyan kezelhetnéd diplomatikusan a helyzetet, fogalmad sincs, miként találhatnád meg a szóban forgó személlyel a közös hangot. Érdemes szervezned egy olyan programot, ahol többet beszélgettek, próbálj közeledni, találd meg a hozzá vezető utat, hisz könnyen kehet, hogy csupán félreismeritek egymást. Ha nem sikerül, te akkor is elmondhatod, hogy mindent megtettél a békességért!

HALAK (február 20-március 20)

Az év utolsó hónapjában végre ideálisan alakulnak a körülmények ahhoz, hogy lezárhass valamit, ami így is hosszabb ideje húzódik annál, mint amit terveztél. Ragadd tehát meg a kínálkozó alkalmat és élj a lehetőséggel, hisz ezúttal minden hiánytalanul áll a rendelkezésedre ahhoz, hogy végre kitehesd a pontot ennek az embertelen hosszú mondatnak a végére. Ne hagyd, hogy mások befolyásoljanak vagy elvonják a figyelmedet, csakis a megoldandó feladatra koncentrálj. Amennyiben pont kerül a dolog végére, abban az esetben abszolút nyugodt szívvel adhatod majd át magad az ünnepi készülődésnek, majd aztán az ünnepeknek. Hajrá!