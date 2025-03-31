Havi horoszkóp április: az Ikrek örökérvényű leckét kapnak, az Oroszlánok egyedülálló sikereket érhetnek el

HAVI HOROSZKÓP ÁPRILIS

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló hónap váratlan kiadásokat hoz számodra, amelyek igencsak lenullázzák a büdzsédet, hirtelen nem is igen tudod majd, mit is kezdj a helyzettel. Mielőtt azonban teljesen kétségbeesnél és fűhöz-fához szaladnál megoldásért, igyekezz lehűteni a felhevült idegállapotodat és a helyükre tenni magadban a dolgokat. Próbálj olyan módon hozzáállni a kialakult szituációhoz, hogy ne feltétlenül csak és kizárólag a negatívumot lásd az egészben, hanem azt, hogy miután túlesel az említett a kiadáson, akkor ismét lehetőséget kapsz arra, hogy a nulláról építkezz, tudatosan beosztva az anyagiakat. Ilyen módon tehát megtanulhatod, hogy minden okkal történik, nem pedig az élet szeretné a bolondját járatni veled!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló hónapban egyik projekt a másikat éri, melynek okán szinte ki sem látsz a teendőkből, a teljesítendő feladatokból. Nagyjából minden munkanapod arról szól tehát, hogy utolérd magad, hogy kicsit összeszedd a folyamatban lévő ügyeket, hogy gatyába rázd a dolgokat magad körül. Áldozatos munkádnak meg is lesz az eredménye, hiszen a feletteseid nagyra értékelik majd azt a céltudatos gondolkodást, amellyel eljutsz a célvonalig, ezt pedig fizetésemeléssel honorálhatják azon kívül, hogy sikerülhet feljebb küzdened magad a ranglétrán. Abszolút büszke lehetsz magadra, hisz mindezt önerőből érted el, mások pedig valószínűleg már a táv felénél feladták volna. Büszke lehetsz az általad elért eredményekre!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló hónapban fájdalmas tanulság ad örökérvényű leckét számodra, valakinek ugyanis nagyobb összeget adtál kölcsön korábban, mellyel gyakorlatilag az illető –aki nem is áll annyira közel hozzád- teljesen eltűnt, hírt sem adva magáról. Mikor azonban felkeresed, hogy a kölcsön bizony olyan fogalom, amely magában foglalja a visszaszolgáltatást is, akkor teljes megdöbbenéssel konstatálod, hogy ez ügyben abszolút nem vagytok egy hullámhosszon. Az ugyanis számodra teljesen egyértelmű volt, hogy magától is automatikus lesz ez, legvadabb álmaidban sem gondoltad volna azonban, hogy nem lesz meg a kölcsönadott összeg. Mikor az illetőt kérdőre vonnád, akkor még neki áll feljebb, ezzel pedig nem is igen tudsz mit kezdeni. Gyorsan mondj egy határidőt neki, egyúttal mindenképp tudatosítsd benne egyszer, s mindenkorra, hogy soha többet ne keressen ilyen természetű kérésekkel, ezúttal ugyanis bebizonyította, hogy nem csupán megbízhatatlan, de egyértelműen inkorrekt is veled szemben!

RÁK (június 22-július 22)

Másokhoz hasonlóan te is mindennél jobban vágysz a sikerre, az anyagi biztonságra ahhoz, hogy felhőtlenül boldog életet élhess. Annak érdekében tehát, hogy az általad megálmodott egzisztenciával rendelkezz, az utolsó szuszt is képes vagy magadból kihajtani, mely az előtted álló hónapban azonban durván a visszájára is fordulhat. Az ugyanis, hogy éjt nappallá téve azon ügyködsz, hogy elérd az általad megálmodott célokat, az könnyen mehet majd az egészséged rovására. A nagy hajtásnak ugyanis olyan testi jelei mutatkoznak, mely abszolút váratlan helyzetben jöhet elő. Nem érdemes figyelmen kívül hagynod a jelenséget semmiképpen sem, hiszen ez később maradandó károkat okozhat. Itt az ideje, hogy visszább vegyél a tempóból és önmagaddal is foglalkozz, ne csupán a karriereddel és az egzisztenciáddal!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló hónap egyedülálló sikereket hozhat számodra, amely azért is tölt el nagy büszkeséggel, mert rendkívül embert próbáló időszak érhet végre véget ezzel. A munkádban elismerik azt, amit az asztalra tettél, ez tehát egy kiváló bizonyíték arra, hogy érdemes időnként tizenkilencre lapot húzni, kockáztatni, ezáltal szerencsés esetben végül bezsebelni minden elismerést. A pénzügyeid tekintetében a munkád elismerésével abszolút pozitív előmenetelre számíthatsz, ezáltal végre megteheted azt, hogy olyasfajta dolgokra is pénzt költs gond nélkül, amelyeket eddig kétszer kellett meggondolnod, mielőtt egyszer kiadtál rájuk. Ne sajnáld magadtól azokat a kikapcsolódási lehetőségeket, amelyek feltölthetnek. Húsvétkot például utazz el a családoddal vagy a barátaiddal egy hosszú hétvégére, töltődj fel, engedd meg magadnak azt a “luxust”, hogy egyszer téged szolgálnak ki, neked pedig semmi más dolgod, mint az, hogy feltett lábbal élvezd a szabadságodat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nagyobb volumenű siker helyeződik kilátásba az előtted álló hónapban, melyre abszolút nem számítottál, így tehát érthető módon borzasztóan felvillanyoz. Ne igyál azonban indokolatlanul előte a medve bőrére idejekorán, hiszen amíg te az ünnepléssel vagy elfoglalva, addig lankad a figyelmed, ennek megfelelően egyik pillanatról a másikra el is úszhat a siker. Maradj tehát minden körülmények között éber és összeszedett, abban az esetben senki nem veheti el tőled a győzelmet és az azzal járó elismerést. Próbáld az utadat a jövőben olyan módon egyengetni, hogy Fortunának nagyon sok dolga van, nem igazán tud tehát mindig körülötted legyeskedni, hogy kisegítsen, ha megszorulsz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az utóbbi időben úgy tűnt, hogy a szerencse teljesen elpártolt mellőled, bármibe kezdtél, abszolút semmi nem úgy sült el, ahogy szeretted volna, emiatt pedig joggal érezted magad borzasztóan frusztráltnak. Az előtted álló hónapban azonban végre vége a peches korszaknak, az általad menedzselt projektek ugyanis zamatos gyümölcsöt teremnek. Rendkívül büszke lehetsz magadra, hisz gyakorlatilag a semmiből küzdötted fel magad, ugyanakkor légy óvatos, hiszen a siker könnyen meg is részegítheti az embert. Igyekezz tehát a helyükön kezelni a dolgokat, hiszen ha túlságosan elszállsz, akkor bizony alkalomadtán fájdalmas lehet a földet érés!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Mindig mindenben igyekszel az élen járni, fontos számodra, hogy kövesd a legújabb trendeket, gyakran az anyagi határaidat sem veszed figyelembe csakhogy mindenből a legújabbat tudd magadénak. Az előtted álló hónapban azonban eljön a pillanat, hogy meghúzz egy határvonalat, a féktelen költekezés helyett inkább az életedben elérhető legmaximálisabb harmóniára törekedj, hisz most van itt az alkalom arra, hogy végre ne csak külsőleg ragyogj, hanem a belső értékeidet is csiszold egy kicsit. Keress olyan elfoglaltságokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy befelé figyelhess, hogy arra fókuszálhass, ami pénzért meg nem vehető. Hidd el, hosszú távon ez az, ami a leginkább kifizetődő!

NYILAS (november 23-december 21)

Jövedelmezőnek ígérkező üzleti ajánlattal keres fel valaki az előtted álló hónapban, amely olyannyira csábító számodra, hogy gyakorlatilag habozás nélkül mondanál igent rá. Ezt azonban az első buktatóknál meg is bánhatod, hiszen ugyan nagy lehetőségeket látsz benne, mégis ha belegondolsz, akkor rájöhetsz, hogy jó eséllyel nem minden megy majd olyan simán, mint amilyennek látatlanban tűnik. Mielőtt tehát fejest ugrasz a feneketlen kútba, előtte érdemes komolyan mérlegelned, hiszen persze, kockázat nélkül nincsen győzelem, mégsem mindig bölcs dolog mindent egy lapra feltenni!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló hónapban úgy érzed, megérte a sok matekozás, az embertelen munka, a jelentős anyagi ráfordítás, áprilisban ugyanis sorban kezdenek az általad megkezdett folyamatok anyagilag és morális értelemben jövedelmezni. Elérkezik tehát a pillanat, amikor egy kicsit hátradőlhetsz és élvezheted a munkád gyümölcsét minden értelemben. Mivel elég bőkezű vagy másokkal szemben, így gyakorlatilag hajlamos vagy a pénzt két kézzel szórni, semmi és senki sem drága, senkitől és semmire nem sajnálod a pénzt. Érdemes azonban óvatosnak lenned, hisz nem tudhatod, hogy ki az aki egy életnagyságú pénzeszsákot lát csupán benned és ki az, aki nem szeretne minden anyagi javadtól megfosztani. Igyekezz húzni egyfajta határvonalat és csakis azokkal megosztani azt, ami a tiéd, akiket érdemesnek találsz erre, másokat pedig diplomatikus határozottsággal próbálj távol tartani magadtól!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Szeretsz alkotni, új dolgokat létrehozni, a zsigereidben van a művészet, ezt azonban egészen idáig hanyagoltad, minden más ugyanis fontosabb volt annál, minthogy leülj és létrehozz valami újat, valami maradandót. Áprilisban igyekezz mégis olyasfajta elfoglaltságokra is időt szakítani, amelyek a személyiségedet tükrözik, az alkotás, maga pedig a lehető legtökéletesebb kifejező eszköz lehet erre. A nagy kalandok mostanában úgyis elkerülnek, ez azonban nem jelenti azt, hogy szürke egérként élnéd az életed, az ugyanis csakis rajtad múlik, hogy mennyit hozol ki belőle. Ki tudja, talán belebotlasz valakibe, aki nagy nyilvánosság elé viheti az általad alkotott dolgokat?

HALAK (február 20-március 20)

Végre véget ér a bizonytalanság az életedben az előtted álló hónapban, az eddig ingoványos talaj ugyanis kezd egyre biztonságosabbá válni, amely végre nyugalmasabb napokat is hozhat magával. Hosszú ideje próbáltál egyfajta ingoványos talajon ellavírozni oly módon, hogy az életed semmilyen területén ne legyen nagyobb hasra esés, amelyből bizony sosem egyszerű felállni. Hálás vagy a Sorsnak azért, hogy a gondodat viseli, így ezúttal is átsegített a nagyobb akadályokon. Most végre új dolgokra is fókuszálhatsz, elengedheted magad egy időre, hisz nem kell a nap 24 órájában azon morfondíroznod, hogy a soron következő lécet vajon meg tudod-e majd ugrani. Mostantól a munkádra is jobban tudsz majd összpontosítani, nagyobb lendületet véve ugyanis olyan teljesítményt nyújthatsz, amelyhez alapjáraton hozzá vannak szokva a feletteseid!