Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Az utóbbi hetekben egyfolytában fáradtnak, rosszkedvűnek, motiválatlannak, sőt akár még letargikusnak érzed magad, nehezen koncentrálsz bármire is és ez kifejezetten meg is ijeszt téged? Nem, a hiba tényleg nem benned, az életedben, hanem az időjárásban van: a jelenségnek neve is van, ez az őszi fáradtság, ami sajnos senkit nem kímél.

A szeles, esős, hűvös évszak befolyással van az energiaszintedre és a hangulatodra, a napfényes órák számának drasztikus csökkenése megzavarja a cirkadián ritmust, azaz a belső biológiai óránkat, de a D-vitamin szintünk is csökkenhet, végsősoron ingadozhat a hangulatunk, szorongással is küzdhetünk és a korábban egyszerűnek tűnő (rutin)feladatok is megoldhatatlannak tűnnek az év végéhez kimerülten közeledve.

Ráadásul, bár imádjuk a karácsonyt, az egyre közelítő december azért nehéz pillanatokat is okozhat nekünk, hiszen az ünnepek azért jelentős kiadásokkal járhatnak, az ajándékok beszerzése nem mindig stresszmentes, és van, hogy az adventi időszak érzelmileg megterhelő, például akkor, ha valaki nem töltheti azt a szeretteivel.

Félre a fáradtsággal!

Ilyenkor sokan hajlamosak vagyunk napokon át tartó Netflix-maratonokba, vagy nassolásba menekülni (igen, mi is beleesünk néha ebbe a csapdába), azonban ezek csak a felszínen tűnnek jó megoldásnak, mert igazából tovább rontják a helyzetet. Viszont az őszi fáradtsággal igenis fel lehet venni a harcod, mindössze jól kell megválasztanod a fegyvereidet!

Életbevágóan fontos például az, hogy kiegyensúlyozott, fehérjében és a szerotonintermelést támogató tápanyagokban gazdag étrendet állíts össze magadnak ezekben a hónapokban, mert a tápláló ételek segíthetnek stabilizálni az energiaszintedet, sétálj, nyújts, mozgasd át magad rendszeresen, iktass be meditációs perceket a napjaidba, és vezess listát a feladataidról, rangsorold őket, melyik mennyire sürgős.

Mert egyáltalán nem kell minden problémát azonnal megoldanod, néha igenis le kell lassítanod, hogy kizárólag önmagadra, a feltöltődésedre fókuszálhass, és arra, hogy megtaláld az apró örömöket a nehéznek tűnő novemberi napokan is, márpedig sok ilyen van! És van pár szuper okos eszköz, ami segít téged ebben a küldetésedben!



Nézz körül a MediaMarkt kínálatában, a Joy-napok keretében számos olyan terméket találhatsz, amely feldobja a hangulatod, és segít az őszi fáradtság elűzésében.

Említettük, hogy a meditáció segít, ugye?

Nos, ezt tényleg mindenki beiktathatja a napjaiba, például a kávészünetek alkalmával! A Magnifica Evo a De’Longhi automata kávégép italválasztéka például személyre szabható és egyetlen érintéssel elkészítheted mondjuk a lattédat vagy a cappucinódat, így duplán élvezetes lesz a lazítás. Megéri ezzel kezdeni a napot, de délelőtt vagy épp kora délután is szuper!

Tudod, szükség van tápláló ételekre!

Az, hogy mit eszünk, óriási szerepet játszik a kedvünkben, hangulatunkban, és természetesen az őszi fáradtság kialakulásában is. Ha megfelelő, tápláló ételeket fogyasztasz, már tettél is egy nagyot a megelőzés érdekében. És még sok időbe sem fog telni! A Sencor SBL 7570SS smoothie mixer ugyanis zöldség vagy gyümölcsitalok, tejes koktélok, levesek, salsa szószok vagy bébiételek készítésére is alkalmas!

Fontos, hogy minőségi időt töltsünk a szeretteinkkel.

Mert a társaságuk ellenszer a rosszkedvre. Nem csoda, hogy egyedül, otthon, a négy fal között rajtad is eluralkodik a szomorúság, és fáradtabbnak érzed magad, mint egy jövős-menős délutánt követően. Hívd össze a barátokat vagy a családtagjaidat, és ha pizsamapartit tartasz közösen, ahhoz nélkülözhetetlen kellék a RUSSELL HOBBS 22560-56/RH FIESTA fondue készítő!

Vannak dolgok, amiket sajnos senki nem csinálhat meg helyetted.

Bizony, bőven akadnak ilyen tételek a to do listen, de van, amit igenis kiszervezhetsz másnak: mondjuk a PHILIPS XU7100/01 7000 Series+ Robotporszívónak. Ez a készülék pikk-pakk tisztaságot varázsol a padlón, neked pedig csak annyi a dolgod, hogy élvezd a rendet. Ha kevesebb a feladatod, kevésbé vagy stresszes!

És ha már tisztaság...

...az sem mindegy, milyen levegő vesz körül az otthonodban - mármint szó szerint! Nem egy kutatás bebizonyította már, hogy a levegő minősége óriási szerepet játszik az agyunk működésében. Ha nem megfelelő, akkor nehezen tudsz koncentrálni, gondolkodni, a memóriád sem tökéletes, és bizony sokkal fáradtabb leszel. A PHILIPS AirPerformer 8000i AMF870/15 légtisztító, hősugárzó és ventilátor viszont garantáltan megtisztítja a levegőt, felmelegíti a szobát, és ha szükséges, hűsíti!

Vásárolj okosan okos eszközöket! És a legjobbat a végére hagytuk! Nemcsak összeszedtük helyetted azokat az eszközöket, amelyek segítenek felvenni a harcot az őszi fáradtsággal, de segítünk, hogy olcsóbban szerezhesd be őket: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. A MediaMarkt üzleteiben és online például 20% kedvezménnyel szerezhetsz be háztartási kisgépeket! Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a JOY-napok alatt!

