Ezeket a dolgokat sose kérdezd meg a CHAT GPT-től!

Nem akarsz pszichológusra költeni? Megnyitod a ChatGPT-t.

Egy receptet keresel? Megnyitod a ChatGPT-t.

Hallottál egy dalrészletet, de nem tudod, mi volt az, és sos kell valaki, aki megmondja? Mégcsak fel sem kell dúdolnod a hangjegyzetbe, hogy akár 10 lehetséges ötletet kapj...

Észre sem vesszük, de naponta többször felpattanunk a mesterséges intelligencia vonatára, hogy csak egy kicsit ennek, kicsit annak utánajárjunk. Tudtad, hogy egy friss kutatás szerint például 2025-ben már 190,6 millió ember használja naponta a ChatGPT-t? Az ébredéstől a vacsora ötletéig egyre többen fordulnak hozzá, mintha egy varázsgép lenne, ami mindenre tudja a választ. Ez a hatalmas függőség jól mutatja, mennyire beleivódott már az AI a hétköznapjainkba – a legegyszerűbb kérdésektől a legbonyolultabb problémákig.

Hol a gond?

Kérdezheted, teljesen jogosan! Gondolj csak bele: a túlzottan érzelmi vagy összetett élethelyzetekben az AI könnyen félrevezethet, hiszen nincs benne valódi emberi empátia, érzékenység. A magányon egy gép véleménye nem fog segíteni, a kétségbeeséskor valódi hús-vér emberi közelség lehetne az, ami kiránthat a mélyből... mi mégis inkább a mesterséges felé húzunk. (néha tényleg jogosan) Viszont, ha te is használod az AI-t, okosan tedd: a vak bizalom akár csalódást, zavarodottságot vagy akár könnyeket is okozhat.

Ezekről tehát sose faggasd a ChatGPT-t a saját lelki békéd érdekében!

