Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Önismeret

Ezek a csillagjegyek a legrosszabb csapatjátékosok: sose akard velük a közös munkát!

#horoszkóp
#munka
#Asztrológia
#Galéria
#Csapat
#Csillagjegy
#zodiákus
Németh Cintia
Önismeret, Horoszkóp
Utoljára frissült: 2025. április 18. 11:13

Forrás: Disney+/Az ördög Prada-t visel

Ezek a csillagjegyek a legrosszabb csapatjátékosok: sose akard velük a közös munkát!
A nap cikke

Napi horoszkóp november 15.: a Kosok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzek munkája végre beérik

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
Olvasd el!

7 tünet, amivel a tested azt jelzi, hogy mérgező kapcsolatban élsz

Sokszor nem az első könnycsepp vagy az első vitafelhő jelzi, hogy valami nincs rendben.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

6 sorozat, ami annyira felháborító és bántó volt, hogy nem kerülhetett képernyőre

A tévésorozatok rengeteg ok miatt hullhatnak el még azelőtt, hogy elindulnának...

Olvasd el!

6 sztárpár, akik egynél többször is összejöttek: nem tudnak elszakadni egymástól

A hollywoodi szerelem ritkán egyszerű és boldog történet, ugyanis sokszor inkább hullámvasút, újrakezdésekkel, nagy kibékülésekkel és még nagyobb drámákkal.

Olvasd el!

Teszt: Derítsd ki, melyik városban kéne élned valójában

Néha jó eljátszani a gondolattal, hogy milyen lehet egy teljesen más országban, egy teljesen új városban élni. Most pedig kiderítheted mindezt!

Facebook
Twitter
Pinterest
Vannak, akik nem tudnak, vagy egyszerűen csak nem akarnak kooperálni - és ezt nem is rejtik véka alá...

Munkahelyi csoportmunka? Csapatprojekt? Egy baráti közös vállalkozás? Nos, nem mindenkinek való.

Persze, azért tényleg nem egyszerű, mikor huszadjára kell megmutatnod azt a billentyűkombót a kollégádnak, mert nem figyel, és azt is totál megértjük, hogy a toxikus kibeszélő-brigádoktól kivagy már... de itt olyan, alapvető csillagjegyből adódó tulajdonságokról beszélünk, amiket sajnos az adott zodiákus ha szeretne, se tudna megváltoztatni. Vannak csillagjegyek, akik egyszerűen nem tudnak – vagy nem akarnak – csapatban dolgozni és kész.

Lehet, hogy túl dominánsak, túl makacsok, vagy egyszerűen jobban szeretnek egyedül haladni a saját tempójukban - az indok igaziból mindegy is, a lényeg, hogy jobb, ah nem árasztod el őket meeting-kiírásokkal...

De vajon kik ők? Íme azok a jegyek, akik (legalábbis az asztrológusok szerint) a legproblémásabb csapatjátékosok.

Lesd meg, te köztük vagy-e!

Galéria / 4 kép

Ezek a csillagjegyek a legrosszabb csapatjátékosok: sose akard velük a közös munkát!

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
Kép
Önismeret

Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően

Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Szerelem

7 tünet, amivel a tested azt jelzi, hogy mérgező kapcsolatban élsz

Sokszor nem az első könnycsepp vagy az első vitafelhő jelzi, hogy valami nincs rendben.

Kép
Életmód

8 felnőttbarát hotel Magyarországon és a szomszédos országokban, ha gyerekzsivaj nélkül pihennél

Néhány napra jó volna kikapcsolni a szülői szerepből, és az „Anyaaaaa!” felkiáltást nemcsak a saját, de mások gyermekeinek szájából sem szeretnéd hallani? A felnőttbarát hotel koncepcióját éppen ez az igény hívta életre, és ma már hazánkban, illetve a környéken is egyre több ilyen szálloda található. Akár kettesben lazítanátok a pároddal, akár barátnőkkel mennétek anyaszabira, esetleg édesanyáddal kapcsolódnál ki, ezek a gyerekmentes hotelek kiváló helyszínt biztosítanak.

Kép
Sztárok

6 sztárpár, akik egynél többször is összejöttek: nem tudnak elszakadni egymástól

A hollywoodi szerelem ritkán egyszerű és boldog történet, ugyanis sokszor inkább hullámvasút, újrakezdésekkel, nagy kibékülésekkel és még nagyobb drámákkal.

Kép
Életmód

6 sorozat, ami annyira felháborító és bántó volt, hogy nem kerülhetett képernyőre

A tévésorozatok rengeteg ok miatt hullhatnak el még azelőtt, hogy elindulnának...

Mi vár rád ma?

Tudd meg a napi horoszkópodból!

A feliratkozást nem sikerült rögzíteni, kérjük próbáld újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!