Ezek a csillagjegyek a legrosszabb csapatjátékosok: sose akard velük a közös munkát!

Munkahelyi csoportmunka? Csapatprojekt? Egy baráti közös vállalkozás? Nos, nem mindenkinek való.

Persze, azért tényleg nem egyszerű, mikor huszadjára kell megmutatnod azt a billentyűkombót a kollégádnak, mert nem figyel, és azt is totál megértjük, hogy a toxikus kibeszélő-brigádoktól kivagy már... de itt olyan, alapvető csillagjegyből adódó tulajdonságokról beszélünk, amiket sajnos az adott zodiákus ha szeretne, se tudna megváltoztatni. Vannak csillagjegyek, akik egyszerűen nem tudnak – vagy nem akarnak – csapatban dolgozni és kész.

Lehet, hogy túl dominánsak, túl makacsok, vagy egyszerűen jobban szeretnek egyedül haladni a saját tempójukban - az indok igaziból mindegy is, a lényeg, hogy jobb, ah nem árasztod el őket meeting-kiírásokkal...

De vajon kik ők? Íme azok a jegyek, akik (legalábbis az asztrológusok szerint) a legproblémásabb csapatjátékosok.

Lesd meg, te köztük vagy-e!

