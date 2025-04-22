Önismeret
Ezek a csillagjegyek a legrosszabb csapatjátékosok: sose akard velük a közös munkát!
Forrás: Disney+/Az ördög Prada-t visel
Napi horoszkóp november 15.: a Kosok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzek munkája végre beérik
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
7 tünet, amivel a tested azt jelzi, hogy mérgező kapcsolatban élsz
Sokszor nem az első könnycsepp vagy az első vitafelhő jelzi, hogy valami nincs rendben.
Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
6 sorozat, ami annyira felháborító és bántó volt, hogy nem kerülhetett képernyőre
A tévésorozatok rengeteg ok miatt hullhatnak el még azelőtt, hogy elindulnának...
6 sztárpár, akik egynél többször is összejöttek: nem tudnak elszakadni egymástól
A hollywoodi szerelem ritkán egyszerű és boldog történet, ugyanis sokszor inkább hullámvasút, újrakezdésekkel, nagy kibékülésekkel és még nagyobb drámákkal.
Munkahelyi csoportmunka? Csapatprojekt? Egy baráti közös vállalkozás? Nos, nem mindenkinek való.
Persze, azért tényleg nem egyszerű, mikor huszadjára kell megmutatnod azt a billentyűkombót a kollégádnak, mert nem figyel, és azt is totál megértjük, hogy a toxikus kibeszélő-brigádoktól kivagy már... de itt olyan, alapvető csillagjegyből adódó tulajdonságokról beszélünk, amiket sajnos az adott zodiákus ha szeretne, se tudna megváltoztatni. Vannak csillagjegyek, akik egyszerűen nem tudnak – vagy nem akarnak – csapatban dolgozni és kész.
Lehet, hogy túl dominánsak, túl makacsok, vagy egyszerűen jobban szeretnek egyedül haladni a saját tempójukban - az indok igaziból mindegy is, a lényeg, hogy jobb, ah nem árasztod el őket meeting-kiírásokkal...
De vajon kik ők? Íme azok a jegyek, akik (legalábbis az asztrológusok szerint) a legproblémásabb csapatjátékosok.
Lesd meg, te köztük vagy-e!
Hogy tetszett a cikk?
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
7 tünet, amivel a tested azt jelzi, hogy mérgező kapcsolatban élsz
Sokszor nem az első könnycsepp vagy az első vitafelhő jelzi, hogy valami nincs rendben.
8 felnőttbarát hotel Magyarországon és a szomszédos országokban, ha gyerekzsivaj nélkül pihennél
Néhány napra jó volna kikapcsolni a szülői szerepből, és az „Anyaaaaa!” felkiáltást nemcsak a saját, de mások gyermekeinek szájából sem szeretnéd hallani? A felnőttbarát hotel koncepcióját éppen ez az igény hívta életre, és ma már hazánkban, illetve a környéken is egyre több ilyen szálloda található. Akár kettesben lazítanátok a pároddal, akár barátnőkkel mennétek anyaszabira, esetleg édesanyáddal kapcsolódnál ki, ezek a gyerekmentes hotelek kiváló helyszínt biztosítanak.
6 sztárpár, akik egynél többször is összejöttek: nem tudnak elszakadni egymástól
A hollywoodi szerelem ritkán egyszerű és boldog történet, ugyanis sokszor inkább hullámvasút, újrakezdésekkel, nagy kibékülésekkel és még nagyobb drámákkal.
6 sorozat, ami annyira felháborító és bántó volt, hogy nem kerülhetett képernyőre
A tévésorozatok rengeteg ok miatt hullhatnak el még azelőtt, hogy elindulnának...