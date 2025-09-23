Bizonyos csillagjegyek szinte minden társaságban előfordulnak – míg másokkal jóformán csak elvétve találkozunk. És bár elsőre azt gondolhatnánk, ez csupán véletlen, a számok mást mutatnak: a születések eloszlása alapján valóban vannak olyan jegyek, amelyekből jóval kevesebb van, mint a többiből.

Ennek részben az évszakos születési trendek, részben a holdnaptár és a természetes szülések időzítése is oka lehet – de az eredmény ugyanaz: ez a két jegy valódi asztrológiai ritkaság. És ahogy az lenni szokott, ami ritka, az gyakran erőteljesebb, markánsabb személyiséggel bír. Nem olvadnak bele a tömegbe, sőt – szinte mindig kitűnnek, különleges energiát hordoznak, és gyakran külön úton járnak.

Ha te vagy valamelyik ismerősöd ezen a két időszakon belül született, egy biztos: nem átlagos a személyiségetek, és már a csillagjegyetek is ezt üzeni a világnak.

Lássuk!

Galéria / 2 kép A statisztikák felfedték: ebből a 2 csillagjegyből van a legkevesebb Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria