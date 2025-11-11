Horoszkóp
A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod

Fanni
Önismeret, Horoszkópod szerint
Utoljára frissült: 2025. november 10. 21:15

Forrás: UIP-Duna Film

A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod
November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!

A tibeti hagyomány szerint a tízmilliószoros napok különleges energiákat hordoznak: amit ezen a napon gondolsz, kérsz vagy teszel, az akár tízmilliószoros erővel valósulhat meg. November 11. az év egyik legerősebb ilyen napja, amely a számmisztika szerint is mágikus jelentéssel bír: a 11:11 mint mesterkód az ébredés, a szinkronicitás, és a tudatos teremtés kapuja. Ilyenkor érdemes időt szánni arra, hogy tisztán megfogalmazd, mit szeretnél az élettől, mi az az álom, amelyért a lelked legmélyén sóvárogsz, és el is kezdj tenni érte valamit.

De mit jelent ez pontosan? Kell egy kristály? Meditálni kell? Elég, ha leírod? Vagy cselekedni is kell?

A válasz a csillagokban rejlik: minden jegy másképp kapcsolódik a teremtő energiákhoz. Van, akinek a vizualizáció működik a legjobban, másoknak konkrét tettekre van szükségük, hogy meginduljon az Univerzum. Ebben a cikkben megtudhatod, mit tegyél november 11-én a csillagjegyed szerint, hogy az Univerzum valóban meghallja a kérésed - és meg is valósítsa.

Katt, ha kíváncsi lettél!

Galéria / 12 kép

A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Galéria

