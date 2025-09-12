Divat
Asztrológiai előrejelzés a hétvégére: fontos üzenetek minden csillagjegynek
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
A hétvége a pihenés, a kapcsolódás és a feltöltődés ideje, de a csillagok szerint most több rejlik benne, mint egyszerű lazítás. Az aktuális állások különleges energiát hoznak: támogatnak abban, hogy lezárj néhány régi ügyet, teret adj az új élményeknek, és jobban ráhangolódj önmagadra. Nézd meg, mit üzennek a bolygók a jegyednek - lehet, hogy pont most kapsz egy olyan lökést vagy felismerést, ami segít a jövő hétbe is magaddal vinni a legjobb hangulatot.
Kos (03.21 – 04.19)
A hétvége ideális arra, hogy lelassíts egy kicsit. Engedd el a folyamatos teljesítménykényszert, és élvezd az apró örömöket – egy spontán séta vagy kávézás barátokkal most feltölt.
Bika (04.20 – 05.20)
A csillagok most a kényeztetést támogatják. Szánj időt magadra: egy jó könyv, egy finom vacsora vagy egy kis lakásdekorálás segít harmóniát teremteni benned és körülötted.
Ikrek (05.21 – 06.21)
Ez a hétvége a beszélgetéseké. Hívd fel azt, akivel rég nem beszéltél, vagy szervezz könnyed programot – a kapcsolódás most inspiráló felismeréseket hozhat.
Rák (06.22 – 07.22)
Most a meghitt pillanatok kerülnek előtérbe. Tölts időt olyanokkal, akik mellett biztonságban érzed magad, és hallgass arra, mire van igazán szükséged.
Oroszlán (07.23 – 08.22)
A csillagok szerint ez a hétvége a kreatív energiákról szól. Adj teret egy régi ötletnek vagy alkotó tevékenységnek – akár főzésről, akár rajzolásról van szó, most szárnyalhat a fantáziád.
Szűz (08.23 – 09.22)
A rend és tisztaság most belső békét hozhat. Rakj rendet magad körül, vagy készíts listát a következő hétre – a szervezettség megkönnyíti, hogy igazán kikapcsolódj.
Mérleg (09.23 – 10.22)
Kapcsolódj azokkal, akikkel könnyedén áramlik az energia. Egy rövid kiruccanás, brunch vagy kulturális program most különösen feltölt és új lendületet ad.
Skorpió (10.23 – 11.21)
A hétvége jó alkalom arra, hogy egy kicsit befelé figyelj. Ne ijedj meg az érzelmi mélységektől – most értékes felismerések születhetnek, ha adsz magadnak teret.
Nyilas (11.22 – 12.21)
A bolygók szerint itt az ideje új kalandot keresni, még ha az csak egy új recept kipróbálása vagy egy rövid kirándulás is. A változatosság most felfrissíti a lelked.
Bak (12.22 – 01.19)
Ez a hétvége kiváló arra, hogy kis lépésekben haladj egy célod felé. Nem kell nagy dolgokra gondolni – egy apró, de következetes lépés most stabilitást és elégedettséget hozhat.
Vízöntő (01.20 – 02.18)
Most könnyebben jönnek a jó ötletek, ha hagysz időt a lazításra. Egy könnyed beszélgetés vagy filmnézés közben születhet meg a válasz, amit kerestél.
Halak (02.19 – 03.20)
A hétvége a feltöltődésről szól számodra. Engedd meg magadnak a pihenést, és hallgass az intuíciódra – most könnyen rátalálhatsz arra, ami megnyugvást hoz.
