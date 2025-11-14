Álmodban szexeltél egy barátoddal? Meglepő a jelentése!

Szexről álmodni kifejezetten élvezetes lehet (sőt!), kivéve persze, ha olyasvalaki jelenik meg a szemeid előtt, akiről amúgy ébren egyáltalán nem szoktál fantáziálni, mint például az egyik plátói barátod. Veled is előfordult már ilyen, aztán te is értetlenül, kicsit kétségbeesve ébredtél fel? Azon agyaltál, vajon titokban, tudat alatt vonzódsz-e hozzá, és az álmaid mindent összezavarnak?

Ne aggódj, nem vagy ezzel egyedül, és hidd el, ez az álom teljesen normális, a szakértők szerint az agyunk így birkózik meg nap mint nap az olyan összetett érzelmekkel, mint például a vágy, a stressz. Ha egy barátunkkal bújunk össze álmunkban, az nem feltétlen a vonzalmunkat leplezi le, hanem a(z érzelmi) biztonság iránti vágyunkat, ezért jelenik meg előttünk egy olyan személy, egy olyan barát, akivel komfortosan érezzük magunkat.

A barátainkban sok mindent csodálunk (ezért is a barátaink), szóval ha valamelyikük felbukkan az erotikus álmaidban, akkor BIZTOSAN sok tulajdonságát, jellemvonását nagyra becsülöd, talán éppen hasonló embert keresel párodként is. Ezek az álmok jelenthetik azt is, hogy hiányzik valami a szexuális életedből: amennyiben egy kalandvágyó, igenember barátoddal szeretkezel, annak az lehet az oka, hogy kicsit meg akarnád fűszerezni a dolgokat a hálószobában – ezt a vágyadat testesíti meg ebben az esetben egy mindenre kíváncsi, spontán barátod.

Szóval, tényleg ne ess kétségbe, ha az egyik plátói barátoddal egymásnak estetek álmodban, ne legyen miatta bűntudatod! De ha ez rendszeresen előfordulna, és emiatt eltávolodsz a partneredtől, vagy kellemetlenül érzed magad az adott barátod társaságában, akkor érdemes terápiára menned, hogy utánajárjatok ennek, mert ebben az esetben előfordulhat, hogy vannak feltáratlan problémáid a magánéletedben, az emberi kapcsolataidban – lehet, hogy nem kapsz meg mindent a párodtól, amire szükséged lenne, akár érzelmileg, akár szexuálisan.

