A születési dátumod felfedi, mi a lelked küldetése a Földön

Utoljára frissült: 2025. november 17. 17:21

Sokan úgy gondolunk a születésnapunkra, mint egy egyszerű dátumra a naptárban.
Egy napra, amikor tortát vágunk, gyertyát fújunk, vagy nosztalgiával nézzük a gyerekkori fotóinkat. De az asztrológusok és a numerológusok szerint a születésünk napja ennél sokkal többet mesél rólunk, ugyanis feltárja a lelkünk alaprezgését, azt a mintát, amely meghatározza, merre haladunk, milyen tapasztalatokat vonzunk, és milyen küldetéssel érkeztünk a Földre. És itt most nem a hónap számáról, hanem a napjáról van szó. A numerológia szerint minden dátum visszavezethető egyetlen alapszámra, és ez a szám árulkodik arról, milyen karakterjegyeket, életfeladatokat és lelki mintákat hordozunk. Most végigvesszük, mit üzen a te születési napod. Így a következő válogatásban te is megnézheted, melyik kategóriába tartozol és milyen üzenetet hoztál magaddal erre az életre.

Lássuk, mi a tiéd!

A születési dátumod felfedi, mi a lelked küldetése a Földön

