A születési dátumod elárulja, ki voltál előző életedben
A spiritualitás egyik legizgalmasabb nézőpontja szerint a születési dátumunk, pontosabban a nap, amelyen világra jöttünk, finom rezgéseket hordoz arról, milyen életútból érkezhetett a lelkünk. A módszer egyszerű, ugyanis nem a hónap, hanem a születésed napja mutatja meg, milyen szerepet tölthettél be korábban.
Ezek a leírások segíthetnek meglátni, milyen mintákat hozol magaddal, miért reagálsz bizonyos helyzetekre ösztönösen, vagy milyen hivatásban érzed igazán otthon magad. A születési napod, azaz hogy hányadikán születtél egy hónapon belül, nem csupán a naptár egy számadata, hanem finom lenyomata annak, milyen úton érkezett ide a lelked és milyen úton szeretne továbbhaladni.
Lássuk!
4 csillagjegy, akivel varázslatos dolog fog történni a közeljövőben
Vannak időszakok, amikor a világ mintha egészen finom, láthatatlan szálakon keresztül szervezné újra az ember életét.
Fehérjeszükséglet életkor szerint: így alakul tested legfontosabb építőköve az évek során
A fehérje gyermekkorunktól egészen időskorunkig kulcsfontosságú szerepet tölt be szervezetünk működésében, hiszen a szénhidrátok és a zsírok mellett ez az egyik legfontosabb makrotápanyag. Dietetikusok, személyi edzők, egészségügyi szakemberek és kutatók évek óta hangsúlyozzák, mennyire lényeges a megfelelő fehérjebevitel, hiszen ez az alapja az izomépítésnek, a szövetek regenerálódásának és az immunrendszer működésének is. De vajon mennyire van valóban szükségünk belőle? A válasz nem egyszerű, hiszen számos tényezőtől – többek között az életkorunktól, a testösszetételünktől és attól is függ, életünk mely szakaszában járunk.
Ezek a legjobb ajaktermékek, amik TÉNYLEG megérik az árukat
Köztük van a mi kedvencünk is. Ezek az ajaktermékek tényleg megérnek minden fillért.
