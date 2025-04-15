A Fehér Lótuszból megtanultuk, hogy a női hármas barátságok NAGYON mérgezőek tudnak lenni

Igazából kutatást sem kell végeznünk ahhoz, hogy megállapítsuk, most egyértelműen A Fehér Lótusz az egyik legnépszerűbb sorozat a világon – egyszerűen IMÁDJUK nézni a dark comedy szériát a felső tízezer fényűző életéről, ami immár harmadik évadja bizonyítja be nekünk, hogy a pénz önmagában azért tényleg kevés a boldogsághoz, na meg persze le is sokkol minket azzal, mikre nem képesek az emberek – a széria főhősei között aligha találunk fekete-fehér karaktereket és emberi kapcsolatokat.

A show szülőatyja, Mike White amúgy állítja, hogy a szereplőkkel történeteket sokszor a valóság inspirálta, olyan emberek, akikkel élete során összefutott. A harmadik szezon testvérpárja, testvérpárja, Saxon (Patrick Schwarzenegger) és Lochlan (Sam Nivola) például TÚLSÁGOSAN közel kerültek egymáshoz a drogok hatására, de a három BFF, Jaclyn (Michelle Monaghan), Laurie (Carrie Coon) és Kate (Leslie Bibb) barátságának dinamikája is IGENCSAK érdekes – van mit beszélni róla. Merthogy kifejezetten toxikus a triójuk.

Tiltólistára a toxikus triókat!

Igen, persze, mivel gyerekkoruk óta barátok, az azért nagy dolog, hogy még a negyvenes éveik közepén is tartják a kapcsolatot, annak ellenére, hogy másfelé sodorta őket az élet, és ritkán van idejük találkozni: ezért is utaznak el együtt a thaiföldi The White Lotus luxusüdülőhelyre, hogy pótolják a kieső időt. Azonban már az első napon kiderül róluk, hogy hiába barátok hosszú évek óta, amint lehetőségük adódik rá, kezdésképpen azonnal kibeszélik egymást.

Jaclyn és Kate például Laurie New York-i élete felett ítélkeznek kettesben, szóval eleinte talán cukinak tűnnek, de a viszonyuk igazából kínossá, elszigetelővé válik, néhol már bántóvá is. De vajon három nő barátsága eleve nem is működhet, vagy létezhetnek nem toxikus triók is? Egy harmadik fél mindig megzavarja két másik ember kapcsolatát, sőt, ront rajta? Valaki mindig kívülállónak érzi magát, mint Laurie, akinek kevésbé kényelmes és fényűző, azaz jóval „átlagosabb” az élete, mint Jaclyné vagy Kate-é?

Mérgező vagy menő?

Először is, mind szeretünk pletykálni – valamennyire legalábbis tuti. Viszont az ő hármasuk tényleg mindig kibeszéli azt az egy személyt, aki éppen nincsen jelen: és ugye akiről szó van, azt kirekesztik, a másik két embert azonban közelebb hoz egymáshoz az, hogy bizalmasan megosztják egymással a véleményüket, legyen az akármilyen sértő a harmadik félre. (Jaclyn és Kate például az első adandó alkalommal kitárgyalják, hogy Laurie húsz év alatt sem tudott partnerré válni a cégénél.) A pletykákat amúgy könnyen törődésnek álcázzák, közben inkább csak kritizálják a trió harmadik tagjának döntéseit, életét.

Ezenkívül MINDIG van egy falkavezér, aki összetartja, irányítja a baráti társaságot, általában ő az, ki a találkozókat is kezdeményezi – jelen esetben ez Jaclyn. Vele nem mernek ellenkezni, konfliktus esetén mindenki mellé áll a harmadik emberrel szemben: a sorozatban legalábbis pontosan így történt, mert Kate és Laurie mintha csak mellékszereplők lennének körülötte. És mivel Jaclyn fizet az all-inclusive thaiföldi üdülésért, ezzel be is biztosította magának a domináns helyet a csúcson, akinek tulajdonképpen hatalma van a többiek felett – ami lássuk be, nem szerencsés a többiek szemszögéből, mert olyan érzést kelt bennünk, mintha egyetlen rossz szót sem szólhatnának rá, cserébe ők kevesebbnek látják magukat, amúgy meg mindenért valaki mást hibáztatnak a trióban.

BFF-ből elég egy, vagy jöhet kettő?

Szóval hiába az évek múlása, van, hogy a barátok kinövik egymást, és van, hogy mérgező is lenne, ha továbbra is tartanák a kapcsolatot – bármennyire is fájdalmas arra gondolni, hogy egyszerre két embert is elveszítsünk a múltunkból.

Barátokkal szakítani fájdalmas, még eggyel is, nemhogy kettővel! Jaclyn, Kate és Laurie triója megmutatja nekünk, hogy kivé válunk, amikor egy olyan kapcsolathoz ragaszkodunk görcsösen, amely már nem is szolgál minket – és a verziónkat, amit az adott baráti körben töltünk be, pedig aligha fogjuk kedvelni.

Úgyhogy baráti triókban érdemes figyelni a red flagekre, amiket A Fehér Lótusz szereplőinél láttunk – de azért nem kell pesszimistának sem lenni, mert a valóságban simán létezhetnek egészséges dinamikájú hármasok!

A Fehér Lótusz negyedik évadjára sajnos még sokat kell várni, de mi addig sem hagyunk téged unatkozni!

Galéria / 6 kép 6 zseniális sorozat, amit meg kell nézned, ha szereted a Fehér Lótuszt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria