Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Önismeret

A Fehér Lótuszból megtanultuk, hogy a női hármas barátságok NAGYON mérgezőek tudnak lenni

#Sorozat
#Barátság
#Galéria
#A Fehér Lótusz
#trió
#női hármas
Dóri
Önismeret
Utoljára frissült: 2025. április 15. 11:05

Forrás: Fabio Lovino/HBO

A Fehér Lótusz
A nap cikke

Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 9.: a Bakoknak több önbizalomra van szükségük, a Halaknak érdemes könnyíteniük a lelkükön

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be

Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 10.: a Bikák vitába keverednek valakivel, a Halaknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteni

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Olvasd el!

Kiköpött ikrek! Sztárok, akik exük hasonmásával randiznak

Vajon véletlen, ha valaki új párja kísértetiesen emlékeztet az exére, vagy a szív tudja, mit keres? Kíváncsiak lennénk, mit mondanak erről az alábbi sztárok.

Olvasd el!

Egy világsztár kitálalt: ilyen a kapcsolata most Jennifer Anistonnak és Brad Pittnek

Sokan még mindig reménykednek abban, hogy talán egyszer újra egymásra találhat az egykori álompár, és most kiderül, van-e okuk bízni ebben...

Facebook
Twitter
Pinterest
Jaclyn (Michelle Monaghan), Laurie (Carrie Coon) és Kate (Leslie Bibb) papíron legjobb barátok, de a valóságban eléggé toxikus a triójuk...

Igazából kutatást sem kell végeznünk ahhoz, hogy megállapítsuk, most egyértelműen A Fehér Lótusz az egyik legnépszerűbb sorozat a világon – egyszerűen IMÁDJUK nézni a dark comedy szériát a felső tízezer fényűző életéről, ami immár harmadik évadja bizonyítja be nekünk, hogy a pénz önmagában azért tényleg kevés a boldogsághoz, na meg persze le is sokkol minket azzal, mikre nem képesek az emberek – a széria főhősei között aligha találunk fekete-fehér karaktereket és emberi kapcsolatokat.

A show szülőatyja, Mike White amúgy állítja, hogy a szereplőkkel történeteket sokszor a valóság inspirálta, olyan emberek, akikkel élete során összefutott. A harmadik szezon testvérpárja, testvérpárja, Saxon (Patrick Schwarzenegger) és Lochlan (Sam Nivola) például TÚLSÁGOSAN közel kerültek egymáshoz a drogok hatására, de a három BFF, Jaclyn (Michelle Monaghan), Laurie (Carrie Coon) és Kate (Leslie Bibb) barátságának dinamikája is IGENCSAK érdekes – van mit beszélni róla. Merthogy kifejezetten toxikus a triójuk.

Tiltólistára a toxikus triókat!

Igen, persze, mivel gyerekkoruk óta barátok, az azért nagy dolog, hogy még a negyvenes éveik közepén is tartják a kapcsolatot, annak ellenére, hogy másfelé sodorta őket az élet, és ritkán van idejük találkozni: ezért is utaznak el együtt a thaiföldi The White Lotus luxusüdülőhelyre, hogy pótolják a kieső időt. Azonban már az első napon kiderül róluk, hogy hiába barátok hosszú évek óta, amint lehetőségük adódik rá, kezdésképpen azonnal kibeszélik egymást.

Jaclyn és Kate például Laurie New York-i élete felett ítélkeznek kettesben, szóval eleinte talán cukinak tűnnek, de a viszonyuk igazából kínossá, elszigetelővé válik, néhol már bántóvá is. De vajon három nő barátsága eleve nem is működhet, vagy létezhetnek nem toxikus triók is? Egy harmadik fél mindig megzavarja két másik ember kapcsolatát, sőt, ront rajta? Valaki mindig kívülállónak érzi magát, mint Laurie, akinek kevésbé kényelmes és fényűző, azaz jóval „átlagosabb” az élete, mint Jaclyné vagy Kate-é?

Mérgező vagy menő?

Először is, mind szeretünk pletykálni – valamennyire legalábbis tuti. Viszont az ő hármasuk tényleg mindig kibeszéli azt az egy személyt, aki éppen nincsen jelen: és ugye akiről szó van, azt kirekesztik, a másik két embert azonban közelebb hoz egymáshoz az, hogy bizalmasan megosztják egymással a véleményüket, legyen az akármilyen sértő a harmadik félre. (Jaclyn és Kate például az első adandó alkalommal kitárgyalják, hogy Laurie húsz év alatt sem tudott partnerré válni a cégénél.) A pletykákat amúgy könnyen törődésnek álcázzák, közben inkább csak kritizálják a trió harmadik tagjának döntéseit, életét.

Ezenkívül MINDIG van egy falkavezér, aki összetartja, irányítja a baráti társaságot, általában ő az, ki a találkozókat is kezdeményezi – jelen esetben ez Jaclyn. Vele nem mernek ellenkezni, konfliktus esetén mindenki mellé áll a harmadik emberrel szemben: a sorozatban legalábbis pontosan így történt, mert Kate és Laurie mintha csak mellékszereplők lennének körülötte. És mivel Jaclyn fizet az all-inclusive thaiföldi üdülésért, ezzel be is biztosította magának a domináns helyet a csúcson, akinek tulajdonképpen hatalma van a többiek felett – ami lássuk be, nem szerencsés a többiek szemszögéből, mert olyan érzést kelt bennünk, mintha egyetlen rossz szót sem szólhatnának rá, cserébe ők kevesebbnek látják magukat, amúgy meg mindenért valaki mást hibáztatnak a trióban.

BFF-ből elég egy, vagy jöhet kettő?

Szóval hiába az évek múlása, van, hogy a barátok kinövik egymást, és van, hogy mérgező is lenne, ha továbbra is tartanák a kapcsolatot – bármennyire is fájdalmas arra gondolni, hogy egyszerre két embert is elveszítsünk a múltunkból.

Barátokkal szakítani fájdalmas, még eggyel is, nemhogy kettővel! Jaclyn, Kate és Laurie triója megmutatja nekünk, hogy kivé válunk, amikor egy olyan kapcsolathoz ragaszkodunk görcsösen, amely már nem is szolgál minket – és a verziónkat, amit az adott baráti körben töltünk be, pedig aligha fogjuk kedvelni.

Úgyhogy baráti triókban érdemes figyelni a red flagekre, amiket A Fehér Lótusz szereplőinél láttunk – de azért nem kell pesszimistának sem lenni, mert a valóságban simán létezhetnek egészséges dinamikájú hármasok!

A Fehér Lótusz negyedik évadjára sajnos még sokat kell várni, de mi addig sem hagyunk téged unatkozni!

Galéria / 6 kép

6 zseniális sorozat, amit meg kell nézned, ha szereted a Fehér Lótuszt

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Kép
Sztárok

Egy világsztár kitálalt: ilyen a kapcsolata most Jennifer Anistonnak és Brad Pittnek

Sokan még mindig reménykednek abban, hogy talán egyszer újra egymásra találhat az egykori álompár, és most kiderül, van-e okuk bízni ebben...

Kép
Sztárok

Kiköpött ikrek! Sztárok, akik exük hasonmásával randiznak

Vajon véletlen, ha valaki új párja kísértetiesen emlékeztet az exére, vagy a szív tudja, mit keres? Kíváncsiak lennénk, mit mondanak erről az alábbi sztárok.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 10.: a Bikák vitába keverednek valakivel, a Halaknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteni

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Kép
Önismeret

Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be

Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.

Kép
Sztárok

A legbizarrabb ereklyék a sztároktól, amikért a rajongók pénzt adtak: használt zsebkendő és vécé is van a listán

A kedvenc énekesnőnk dedikált CD-je, limitált kiadású merch, a szereplők által aláírt mozis plakát, vagy az egyik Oscar-gálán viselt ikonikus ruhadarab: ezek szinte hétköznapi tárgyaknak tűnnek az alábbi listán szereplő tételekhez képest. A legelvakultabb fanok gyűjteményében ugyanis ennél sokkal elképesztőbb „kincsek” szerepelnek.

Kép
Életmód

Ez a kutyafajta passzol hozzád leginkább – a csillagjegyed szerint

Négylábú barátaink elképesztően sokfélék lehetnek, ez nemcsak az adott kutyától, hanem a fajtától is függ. De az emberek sem egyformák.