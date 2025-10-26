Horoszkóp
7 ok, amiért a felnőtt barátságok jótékony hatással vannak az egészségedre

Utoljára frissült: 2025. október 20. 15:39

Forrás: Artem Podrez/Pexels

felnőtt barátságok
A felnőtt barátság az élet egyik legértékesebb ajándéka. Gyerekként a barátkozás természetes, azonban minél idősebbek vagyunk, annál nehezebben tudunk minőségi, értékes kapcsolatokat kiépíteni. Pedig pont ebben az életszakaszban lenne a legnagyobb szükségünk rá – amikor a világ gyors, a stressz állandó, és a hétköznapok zajában könnyű elveszíteni a saját hangunkat...

A felnőtt barátságok nyomában

Valljuk be, felnőttkorunkban sokkal nehezebben barátkozunk, sőt a meglévő barátságainkat is nehezebben tudjuk megtartani. Már nincs az a közeg, ami automatikusan összekötne embereket: nincs iskolaudvar, ahol nap mint nap találkozunk, és nincsenek kötelező programok, amikből kapcsolatok nőnek ki, és a munkahelyi barátságok veszik át a helyet.

A barátságok megőrzése ilyenkor egy tudatos döntés, elhatározás amellett, hogy igenis törődik az ember a kapcsolataival. Tudatos döntés arról, hogy valakire időt és figyelmet szánunk, még akkor is, ha a nagyon elfoglaltak vagyunk. Ez a tudatosság teszi a felnőtt barátságokat különlegessé, hiszen sokkal nagyobb energia fenntartani, mint fiatalabb korunkban.

Barátokra szükségünk van, ugyanis egy jó barát nem pusztán társaság, hanem tükör is. A felnőttkori barátságok segítenek abban, hogy megőrizzük önazonosságunkat a mindennapi szerepek sűrűjében. Egy őszinte beszélgetés, egy közös nevetés vagy egy figyelmes hallgatás képes helyre billenteni azt, amit a stressz és a rohanás felborít. Ezek a kapcsolatok biztonságos terepet adnak az önismerethez is: megmutathatjuk magunk kevésbé szerkesztett, esendő oldalát, és közben felfedezhetjük, hogy ez is szerethető.

A felnőtt barátságok karbantartást igényelnek.
forrás: Andrea Piacquadio/Pexels
A felnőtt barátságok karbantartást igényelnek.

Természetesen a felnőtt barátság karbantartást igényel. A kapcsolat elhal, ha csak a „majd találkozunk valamikor” szintjén marad. Ugyanakkor a felnőtt barátság szépsége éppen a rugalmasságában rejlik: elbírja a távolságot, a ritkább beszélgetéseket, és képes újraéledni, ha mindkét fél nyitott marad.

A barátság tehát nem gyerekkori luxus, hanem felnőttkori szükséglet. Támogat, erősít, visszahúz a földre, amikor minden kicsúszni látszik. Egy jó barát jelenléte nem csupán a lélekre hat: csökkenti a stresszt, erősíti az immunrendszert, és bizonyítottan meghosszabbítja az életet. A modern világ hajlamos azt sugallni, hogy a siker, a szerelem és az önfejlesztés a legfontosabb. De valójában semmi sem tart meg annyira az élet közepén, mint az, ha van valaki, akivel megoszthatod – őszintén.

Íme 7 tény, amiért a felnőtt barátságok jótékony hatással vannak az egészségre!

Az ÉVA Magazin írása.

