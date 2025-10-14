Életmód
7 lépés, hogy végre elérd álmaid karrierjét: a rugalmasság és a kockázatvállalás elengedhetetlen!
Így néz ki most a világ legszebb kislánya: Thylane Blondeau már 24 éves
A lány, akit sokáig Palvin Barbi hasonmásának is hívtak, legutóbb a párizsi divathéten jelent meg.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Soha nem házasodott meg, ezek a férfiak mégis elrabolták Diane Keaton szívét egy kis időre
Diane Keaton Hollywood egyik legkülönösebb és legcsodálatosabb jelensége volt, az nő, aki soha nem félt önmaga lenni.
Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat
A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Napi horoszkóp október 14.: az Ikrek új kalandra indulnak, a Bakokat nagy öröm érheti
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
A rejtett veszély, ami ősszel a lakásodban támad – és lassan az egészségedet is roncsolja
Nemcsak Gilmore Girls-ből áll az ősz sajnos...
Az álomkarrier, ami elérhetővé válik
A munkahelyi siker nem csupán a teljesítményről szól. Nem elég jól dolgozni, ha közben láthatatlan maradsz, vagy nem építed fel a szükséges kapcsolatrendszert. A karrier sokszor azoknak kedvez, akik tudatosan terveznek, képesek alkalmazkodni, és nem félnek hallatni a hangjukat, azonban akik nem ilyen típusú emberek, számukra kifejezetten nehéz lehet az előrejutás, illetve az álomkarrier elérése. Éppen ezért érdemes megvizsgálni azt, hogy mi miben tudunk változni ahhoz, hogy elérjük a céljainkat és képesek legyünk álmaink karrierjét elérni.
A nők karrierépítése ráadásul sokszor speciális kihívásokkal jár. Egyensúlyozni kell a munka és a magánélet között, tárgyalni kell a méltányos elismerésért, és szembenézni azzal, hogy a vezetői pozíciókban még mindig kisebbségben vannak a nők, sokszor kevésbé veszik őket komolyan, mint a férfiakat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a siker elérhetetlen lenne. Sőt, kitartással és munkával nem álom lesz a karriered.
Az ugyan tény, hogy a sikerhez vezető út nem egyforma mindenki számára, de vannak olyan alapelvek és stratégiák, amelyek széles körben alkalmazhatók. Ezek a lépések segítenek abban, hogy tisztábban lásd, mire van szükséged, hogyan fejlesztheted a képességeidet, miként építhetsz támogató hálózatot, és hogyan tudsz kitűnni a munkahelyeden vagy a szakmádban. A tudatosság mellett bátorságra, rugalmasságra és önmagadba vetett hitre is szükség van.
Az alábbiakban olyan pontokat gyűjtöttünk össze, amelyek segítenek abban, hogy végre elérd a vágyott karrieredet.
7 lépés, hogy végre elérd álmaid karrierjét!
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
6 frizura, ami minden arcformához tökéletesen passzol: ezek a fodrászok tippjei 2025-re
Ha egyetlen dolog van, ami azonnal képes megváltoztatni a kisugárzásodat, akkor az a hajad.
A mesterséges intelligencia szerint így néznének ki a legikonikusabb filmes párok gyerekei
A filmekben látott szerelmi történetek legtöbbször ott érnek véget, ahol a néző igazán kíváncsi lenne a folytatásra.
Sztárok, akiket nagyon fiatalon meggyilkoltak
Vannak halálesetek, amelyek nemcsak tragikusak, hanem korszakhatárokat is jelentenek.
