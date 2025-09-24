Horoszkóp
Az asztrológia szerint ez az 5 legszerencsésebb születési hónap: a tiéd köztük van?

#horoszkóp
#Asztrológia
#születési hónap
#szerencsés hónap
Frey-Kovács Brigitta
Önismeret, Horoszkópod szerint
2025. szeptember 24.

Forrás: Neirfy007 / Envato

Horoszkóp zodiákus kör jóslás kockákkal, felülnézetből.
Az asztrológia szerint bizonyos időszakok különleges energiákat hordoznak, amelyek kedveznek a sikernek, a szerelemnek vagy éppen a jó lehetőségeknek. Az év 12 hónapjából 5 számít igazán szerencsésnek: lássuk, melyek ezek!

Hogy miért éppen akkor jövünk világra, amikor, és hogy a csillagok pillanatnyi állása milyen hatással van személyiségünkre, életutunkra? – Ebbe még akkor is érdekes belegondolni, ha egyébként a horoszkópot totális szemfényvesztésnek tartjuk. Tagadhatatlan tény ugyanis, hogy az asztrológiai nagyon régi megfigyelésekre alapuló rendszer, és nem a véletlen műve, hogy az azonos csillagjegyű emberek több vonásukban is hasonlítanak egymásra. Én igazán akkor gondolkoztam el ezen, amikor elhatároztuk, hogy babát szeretnénk. Na, nem mintha befolyásolni tudtam volna igazán, mikor születik majd meg a gyerekünk, de nem is az asztrológia szempontjából közelítettem meg a témát. Azért drukkoltam, hogy ne decemberre vagy januárra essen a születésnapja. Előbbinél ugyanis a karácsony elviszi a szülinapi ünneplés fényét, sokan összevonják a két ünnepet, január szülöttei pedig sokszor azért maradnak hoppon, mert az év végi partizás, ajándékozás után senkinek nincs ideje/ereje/pénze köszöntésekre.

Arra nincs befolyásunk, hogy melyik hónapban születünk, de születési hónapunk igenis befolyással lehet életünk alakulására.
forrás: Isaac Taylor / Pexels
Arra nincs befolyásunk, hogy melyik hónapban születünk, de születési hónapunk igenis befolyással lehet életünk alakulására.

Az asztrológia szerint azonban más okból számít, mikor jövünk világra: a bolygók állása és a csillagjegyek energiái befolyásolják ugyanis, hogy milyen lehetőségekkel, kihívásokkal vagy épp szerencsés fordulatokkal találkozunk az életünk során. Nem véletlen, hogy egyes hónapokat különösen áldottnak tartanak, mert ilyenkor születnek azok, akiket a csillagok a siker, a boldogság és a jó szerencse felé terelnek.

A szerencse természetesen mindenki számára mást jelenthet. Van, akinek az anyagi jólét, másnak a szerelem megtalálása, megint másnak a családi béke vagy a karrierben való előrelépés. Az asztrológia abban segít eligazodni, hogy születési hónapunk milyen energiákat hordoz, és ezek hogyan befolyásolhatják mindennapjainkat. Bár tudományosan nem alátámasztott, sokan tapasztalják, hogy bizonyos időszakokban mintha minden könnyebben menne: szerencsésebb találkozások, kedvezőbb lehetőségek és váratlan örömök kísérik útjukat. Természetesen ha valaki szerencsés hónapban születik, még nem jelenti azt, hogy minden magától sikerül majd az életében, és semmilyen erőfeszítést nem kell tennie. Ha szerencsés csillagzat alatt születtünk, akkor arra érdemes inkább egy jó alapként tekinteni, amire talán könnyebb építkezni.

Az alábbi galériában mutatjuk azt az 5 hónapot, amelynek szülöttei erősebb támogatást kapnak az univerzumtól:

Az ÉVA Magazin írása.

