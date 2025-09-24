Divat
Az asztrológia szerint ez az 5 legszerencsésebb születési hónap: a tiéd köztük van?
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Hogy miért éppen akkor jövünk világra, amikor, és hogy a csillagok pillanatnyi állása milyen hatással van személyiségünkre, életutunkra? – Ebbe még akkor is érdekes belegondolni, ha egyébként a horoszkópot totális szemfényvesztésnek tartjuk. Tagadhatatlan tény ugyanis, hogy az asztrológiai nagyon régi megfigyelésekre alapuló rendszer, és nem a véletlen műve, hogy az azonos csillagjegyű emberek több vonásukban is hasonlítanak egymásra. Én igazán akkor gondolkoztam el ezen, amikor elhatároztuk, hogy babát szeretnénk. Na, nem mintha befolyásolni tudtam volna igazán, mikor születik majd meg a gyerekünk, de nem is az asztrológia szempontjából közelítettem meg a témát. Azért drukkoltam, hogy ne decemberre vagy januárra essen a születésnapja. Előbbinél ugyanis a karácsony elviszi a szülinapi ünneplés fényét, sokan összevonják a két ünnepet, január szülöttei pedig sokszor azért maradnak hoppon, mert az év végi partizás, ajándékozás után senkinek nincs ideje/ereje/pénze köszöntésekre.
Az asztrológia szerint azonban más okból számít, mikor jövünk világra: a bolygók állása és a csillagjegyek energiái befolyásolják ugyanis, hogy milyen lehetőségekkel, kihívásokkal vagy épp szerencsés fordulatokkal találkozunk az életünk során. Nem véletlen, hogy egyes hónapokat különösen áldottnak tartanak, mert ilyenkor születnek azok, akiket a csillagok a siker, a boldogság és a jó szerencse felé terelnek.
A szerencse természetesen mindenki számára mást jelenthet. Van, akinek az anyagi jólét, másnak a szerelem megtalálása, megint másnak a családi béke vagy a karrierben való előrelépés. Az asztrológia abban segít eligazodni, hogy születési hónapunk milyen energiákat hordoz, és ezek hogyan befolyásolhatják mindennapjainkat. Bár tudományosan nem alátámasztott, sokan tapasztalják, hogy bizonyos időszakokban mintha minden könnyebben menne: szerencsésebb találkozások, kedvezőbb lehetőségek és váratlan örömök kísérik útjukat. Természetesen ha valaki szerencsés hónapban születik, még nem jelenti azt, hogy minden magától sikerül majd az életében, és semmilyen erőfeszítést nem kell tennie. Ha szerencsés csillagzat alatt születtünk, akkor arra érdemes inkább egy jó alapként tekinteni, amire talán könnyebb építkezni.
Az alábbi galériában mutatjuk azt az 5 hónapot, amelynek szülöttei erősebb támogatást kapnak az univerzumtól:
Az ÉVA Magazin írása.
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
