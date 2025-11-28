Promóciók
5 csillagjegy, akire mindenki irigy a környezetében: vajon te is közéjük tartozol?
Amit leműveltek a kamerák előtt... - 7 sztárpár, akik évekig pereskedtek egymással
Hollywoodban a boldog befejezés ritkán tart örökké.
Szerelmi tarot decemberre: Egyedül vagy a pároddal zárod az idei évet?
Azt kívánod, bár lenne egy jósgömböd, hogy megtudd, mi vár még rád idén a magánéletedben? Nos, Grisha Batai asztrológus válaszol a kérdéseidre, neked csak húznod kell egy lapot a paklijából!
A 90-es évek farmerja átveszi az uralmat idén télen
Újra arat Britney Spears kedvenc nadrágja, mindenki imádja most!
Napi horoszkóp november 28.: a Rákokat optimista hozzáállásuk segíti, a Nyilasok önzetlenül segítenek egy számukra fontos személynek
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban fejest ugranál a hétvégébe, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
11 étel, amit tilos műanyag ételhordóba tenni - Mégis sokan elkövetik a hibát
Az alábbi élelmiszereknek semmi keresnivalójuk a műanyag ételhordókban!
Léteznek olyan csillagjegyek, akiket a sikerek, a sugárzó személyiség vagy a rendkívüli szerencse folyamatosan kísér. Ezek az emberek – talán anélkül, hogy tudnának róla – a figyelem és gyakran az irigység középpontjában állnak. Nem a nagyzolásuk miatt, hanem a látszólagos könnyedségért, amellyel elérik céljaikat, vagy a természetes kisugárzásukért, ami egyszerűen megállítja a levegőt körülöttük.
Azonban fontos tisztázni, hogy az irigység gyökere sosem annak a hibája, akit annak a tárgya, hanem a saját hiányérzetünk kivetítése. A többi csillagjegy számára ők jelentik azt az ideális képet, amelyet maguk is elérni szeretnének: a korlátlan magabiztosságot, a pénzügyi stabilitást, az ellenállhatatlan vonzerőt vagy azt a képességet, hogy minden helyzetből győztesen álljanak fel.
Az alábbiakban öt olyan csillagjegyet gyűjtöttünk össze, akik életük valamely területén kifejezetten irigylésre méltóak. Nézzük, kik azok, akikre titkon mindenki irigykedik. Vajon te közéjük tartozol?
5 csillagjegy, akire mindenki irigy a környezetében!
Az alábbiakban pedig a novemberi horoszkópodat is elolvashatod!
Az ÉVA Magazin írása.
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
EZ a retro minta visszatért, és divatosabb, mint valaha
Reméljük még a gardróbodban lapul neked is ez a minta, ha igen, ideje előkapni!
Ettől a sminktrükktől tűnik fiatalabbnak Jennifer Lopez arca is: 6 módszer, amit a profi sminkesek titkon használnak
Készülj, mert most fény derül a titkaikra.
