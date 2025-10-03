Az emberi kapcsolatokban gyakran nem alakul ki azonnal teljes bizalom – és ez természetesen így van jól. A kutatások szerint hajlamosak vagyunk automatikusan igaznak venni, amit mások mondanak, még akkor is, ha az nem minden esetben felel meg a valóságnak.

Ugyanakkor léteznek olyan nem feltűnő, de gyakran előforduló viselkedési jelek, amelyek segíthetnek felismerni, ha valaki nem tekinthető megbízható társaságnak. A megbízhatóság kérdése egyébként nem mindig egyértelmű: nem elég lebuktatni egy hazugságot vagy azt, hogy kicsit eltért valaki az igazságtól, inkább az ismétlődő minták, a viselkedés és a kommunikáció összhangjának hiánya árulkodik róla.

Az alábbi négy jel nem fog azonnal feltűnést kelteni, de ha többször előfordulnak egy kapcsolatban, érdemes komolyan venni őket. Ezek a jelek pszichológiai és viselkedéstanulmányok alapján lettek listába szedve, figyelembe véve, hogy mely viselkedések mutatnak konzisztens ellentmondást a hitelesség és a bizalom felépítésének elveivel.

Ha felismered ezeket a red flageket, tudatosan határt húzhatsz magad és az adott személy közé.

Nagyon vigyázz velük: ebből a 4 jelből ismerheted fel a megbízhatatlan embereket!

