4 csillagjegy, akire pénzeső hullik a következő időszakban
Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője
Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
6 frizura, ami azonnal fiatalít a fodrászok szerint
A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!
Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak
Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.
Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot
Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
7 étel, amit soha ne akkor egyél, amikor teljesen üres a gyomrod
Ha eddig ezeket etted reggelire, akkor ideje változtatnod! Azt is elmondjuk, miért!
Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Ahogy közeledik az év vége, a bolygók mozgása különös szerencsét ígér néhány csillagjegy számára. Egyesek csillagjegyek állnak a bőség, a lehetőségek és az anyagi gyarapodás tengelyén. Váratlan bevételek, új munkalehetőségek vagy egy-egy jól időzített döntés formájában jöhet el a fordulat, de csak azoknál, akik mernek élni a kínálkozó alkalommal.
A következő válogatásban azt a négy zodiákust szedtük egy csokorba, akikkel most óriási fordulat fog történni, méghozzá elsősorban az anyagi életükben. Olyan erős égi energiát kapnak, hogy egy-egy jegy esetében az egész életük megváltozik.
Lássuk!
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Katalin és Vilmos fiatalkori fotói bizonyítják: egykor ők sem követték a protokollt
A hercegi pár az egyetemen találkozott először, és bár eleinte csak barátok voltak, később szerelem szövődött köztük. Régi fotóik fergetegesek!
7 trükk, amivel rendben tarthatod a kis előszobádat
Szabadulj meg a káosztól már az ajtóban ezekkel az egyszerű ötletekkel!
Ezek a filmek sokkolóan máshogy végződtek volna - de az utolsó pillanatban átírták őket
Egy film befejezése gyakran maga a varázslat, vagy épp a tragédia.
Ezért nem tudsz lefogyni, bármennyit is diétázol
Ha már egy ideje fontolgatod, hogy „na most tényleg elkezdem az életmódváltást”, akkor jobb alkalmat keresve sem találhatnál: jönnek a JOY-napok!
10 hihetetlen érdekesség a Titanic forgatásáról
James Cameron filmje máig a mozitörténet egyik legsikeresebb alkotása. A színfalak mögött is sok izgalmat tartogatott.
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifejezetten értékes, ha magadat leped meg ezzel!