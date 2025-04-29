Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Önismeret
  3. Horoszkópod szerint

Váratlan fordulatot jelez az Uránusz: 4 csillagjegy, akinek megváltozik az élete április 29-én

#horoszkóp
#Ezotéria
#Változás
#Csillagjegy
#horoszkópod szerint
#uránusz
Fanni
Önismeret, Horoszkópod szerint
Utoljára frissült: 2025. április 29. 10:10

Forrás: Netflix

Váratlan fordulatot jelez az Uránusz: 4 csillagjegy, akinek megváltozik az élete április 29-én
A nap cikke

Napi horoszkóp november 24.: az Ikrek szerencsenapra ébrednek, a Mérlegek az önállóságukat bizonyíthatják

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Olvasd el!

9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet

A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.

Olvasd el!

4 csillagjegy, akivel varázslatos dolog fog történni a közeljövőben

Vannak időszakok, amikor a világ mintha egészen finom, láthatatlan szálakon keresztül szervezné újra az ember életét.

Olvasd el!

"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"

Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.

Olvasd el!

Döbbenetes lista: 12 sztárpár, akik szétmentek 2025-ben

Az biztos, hogy 2025-ben nagyon sok híres páros döntött a különválás mellett.

Olvasd el!

A születési dátumod elárulja, ki voltál előző életedben

Vannak kérdések, amelyek időről időre visszatérnek hozzánk, például az, hogy vajon kik lehettünk korábban? Hordozunk-e magunkban olyan tapasztalatokat, amelyeket nem ebben az életünkben tanultunk meg?

Facebook
Twitter
Pinterest
Óriási változások közelednek a csillagok szerint, méghozzá hamarabb, mint gondolnánk...

Az Uránusz a nagy égi lázadó – bolygója a meglepetéseknek, a hirtelen változásoknak, a váratlan felismeréseknek. Amikor ez az energia felerősödik, semmi sem marad a régiben. 2025. április 29-én az Uránusz olyan különleges fényszöget alkot több planétával, amely erőteljes hatást gyakorol bizonyos csillagjegyek sorsára. Nem apró, hétköznapi eseményekről van szó, hanem mély és jelentőségteljes változásokról, amelyek új irányba terelik az érintettek életét.

Ez a kozmikus fordulat elsősorban négy jegyet érint: nekik most meg kell tanulniuk elengedni a múltat, bízni az ismeretlenben, és vállalni azokat a döntéseket, amelyek korábban túl merésznek vagy kockázatosnak tűntek. Az Uránusz nem kérdez, csak cselekszik – és bármilyen irányba is lök minket, abban biztosak lehetünk, hogy egy magasabb szint felé visz. Most minden az alkalmazkodáson és a nyitottságon múlik. Akik hajlandók kilépni a komfortzónájukból, azok előtt új ajtók nyílnak meg – olyan lehetőségek, amelyekről eddig talán álmodni sem mertek.

Az április 29-i energiák különösen alkalmasak a sorsfordító döntésekre: egy új munkahely, egy új kapcsolat, költözés vagy egy régóta halogatott lépés megtétele most hirtelen időszerűvé válhat. Az Uránusz szinte fellöki azokat, akik eddig bizonytalankodtak – és ez a löket most a legjobb irányba vihet.

Ha te is az alábbi négy csillagjegy közé tartozol, készülj: most indul az igazi kaland:

Galéria / 4 kép

Váratlan fordulatot jelez az Uránusz: 4 csillagjegy, akinek megváltozik az élete április 29-én

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Kép
Életmód

10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok

Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.

Kép
Lakberendezés

Disney öröksége: mi az a „Go Away Green” és a„Blending Blue”?

Minden, amit a Disney által kifejlesztett álcázószínekről tudni érdemes.

Kép
Egészség

"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"

Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.

Kép
Sztárok

8 hollywoodi színész, aki sokkolóan kínos dolgot csinált egy filmforgatáson

A filmforgatások világa kívülről csillogó, izgalmas és tökéletesnek tűnik, belülről viszont sokszor inkább egy végtelen kínos pillanatgyűjtemény.

Kép
Életmód

9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet

A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.

Kép
Életmód

Így maradj motivált, ha életmódváltásba kezdesz: tippek a legnehezebb napokra is

Közeledik az év vége, ami nem jelent mást, minthogy lassan az újévi fogadalmainkat is át kell gondolnunk. Értékelnünk kell azt, hogy mit csináltunk jól az előző évben, és mi az, amin elképzelhető, hogy változtatnánk a következő időszakban. Nos, ha egyet tanácsolhatok: koncentrálj az életmódváltásra! Hidd el, ez a fogadalom szinte biztos, hogy fantasztikus hatással lesz az életedre. El is árulom, hogy miért!

Mi vár rád ma?

Tudd meg a napi horoszkópodból!

A feliratkozást nem sikerült rögzíteni, kérjük próbáld újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!