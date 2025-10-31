4 csillagjegy, aki boszorkányos energiával született

A boszorkány kifejezés nem mindig jelent valódi gonoszságot. Inkább azt az energiát, ami titokzatos, kiszámíthatatlan, mágikus, és néha ijesztően erős. Vannak csillagjegyek, akik természetüknél fogva képesek befolyásolni másokat, uralni a helyzetet, és megérezni, mi zajlik a felszín alatt. Ők azok, akik, ha akarják, elbűvölnek, ha pedig megharagszanak, szinte érezni lehet a levegőben a feszültséget.

Ezeknek a zodiákusoknak a boszorkányossága persze nem a gonoszságból fakad, hanem abból, hogy jobban érzik, látják és értik a láthatatlant. Ők azok, akik tudják, hogy az igazi erő nem abban rejlik, ki kiáltja a leghangosabban a varázsigét, hanem abban, ki meri elhinni, hogy a varázslat benne van.

Lássuk!

