Életmód
4 csillagjegy, akibe mindenki beleszeret: ők a legnagyobb csábítók
Forrás: Luke Barky/Pexels
Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi
Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.
Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű
Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.
Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyeknek természetes adottsága, hogy mágnesként vonzzák az embereket. Ezek a jegyek nem feltétlenül a klasszikus szépség vagy a flört mesterei, sokkal inkább azzal a képességgel rendelkeznek, hogy mások különlegesnek érezzék magukat a közelükben.
A szerelemben és a vonzalomban persze nincsenek garanciák: amit az egyik ember ellenállhatatlannak talál, a másik talán észre sem veszi. Mégis, a horoszkóp egyfajta térképet ad arról, milyen energiákkal születtünk, és mik azok az erősségeink, amelyek szinte automatikusan hatnak a külvilágra. Van, akiben a rejtélyesség vonzó, másokban az életerő, és vannak, akik egyszerűen azért csábítóak, mert önazonosak.
Érdekes módon a legnagyobb csábítók sokszor nincsenek is tisztában saját hatásukkal. Számukra a vonzás nem egy tudatosan felépített játék, hanem ösztönös természetesség. Ez teszi őket annyira hitelessé és még ellenállhatatlanabbá. Hiszen mi lehet izgalmasabb annál, mint amikor valaki nem is próbál meghódítani, mégis mindenki beleszeret?
Az alábbiakban 4 olyan csillagjegyet gyűjtöttünk össze, akik bár lehet, nem is tudják magukról, de valóságos hódítók, akiknek egyszerűen lehetetlen ellenállni. Vajon te is köztük vagy?
Íme 4 csillagjegy, akibe mindenki beleszeret!
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Már tudni lehet, ki lesz a Szörnyeteg 4. évadának kulcsfigurája: Lizzie Borden története kel életre
A Netflix sikersorozata, a Szörnyeteg újabb hátborzongató fejezettel tér vissza Ed Gein sztorija után.
A valóságban is létezett: 5 horrorfilm, amit megtörtént esemény ihletett
A horrorfilmek varázsa épp abban rejlik, hogy képesek elhitetni velünk, hogy amit látunk, akár meg is történhetne.
Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi
Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.
A szexmentes házasságok 10 leggyakoribb oka - Az utolsó nagyon meg fog lepni
A hosszú távú kapcsolatokban nem mindig ég a szenvedély lángja – de ez teljesen normális. A szakértők szerint számos tényező – a stressztől a kommunikáció hiányán át az irreális elvárásokig – befolyásolhatja a vágyat. Mutatjuk, miért hűlhet ki a hálószoba, és mit tehettek ellene.
Akkor és most: így néznek ki ma az Így jártam anyátokkal sztárjai
Ted Mosby kilenc évadon keresztül mesélte gyermekeinek, hogyan találkozott édesanyjukkal – de leginkább minden másról sztorizgatott.