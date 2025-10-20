Horoszkóp
4 csillagjegy, akibe mindenki beleszeret: ők a legnagyobb csábítók

Éva Magazin
Önismeret, Horoszkópod szerint
Utoljára frissült: 2025. október 20. 10:29

Forrás: Luke Barky/Pexels

csillagjegyek, akikbe mindenki beleszeret
Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból

A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi

Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.

Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű

Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.

Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

8 sorozat, aminek olyan borzalmas lett a fináléja, hogy azóta se tudjuk túltenni magunkat rajta

Sajnos nem egyszer kellett már csalódnunk sorozat befejezésekben, de van egy két alkotás, amik a rajongók szerint kifejezetten rossz lezárást kaptak.

Vannak emberek, akik belépnek egy szobába, és mintha hirtelen más fényben fürödne minden, minden egyes szem rájuk szegeződik, és megkezdődik a varázslat. Nem azért, mert feltűnő ruhát viselnek, vagy mert túl hangosan nevetnek, hanem mert olyan lehengerlő kisugárzásuk van. Ők azok, akikre ösztönösen felfigyelünk, akikkel szívesen beszélgetünk, és akiknek a jelenlététől hirtelen pezsgőbbnek tűnik az élet. A vonzerő nem mindig a külsőn múlik, hanem sokkal inkább azon a titokzatos erőn, amit nem lehet kézzel megfogni. De vajon mely csillagjegyek azok, akikre ez a leginkább jellemző?

Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyeknek természetes adottsága, hogy mágnesként vonzzák az embereket. Ezek a jegyek nem feltétlenül a klasszikus szépség vagy a flört mesterei, sokkal inkább azzal a képességgel rendelkeznek, hogy mások különlegesnek érezzék magukat a közelükben.

A szerelemben és a vonzalomban persze nincsenek garanciák: amit az egyik ember ellenállhatatlannak talál, a másik talán észre sem veszi. Mégis, a horoszkóp egyfajta térképet ad arról, milyen energiákkal születtünk, és mik azok az erősségeink, amelyek szinte automatikusan hatnak a külvilágra. Van, akiben a rejtélyesség vonzó, másokban az életerő, és vannak, akik egyszerűen azért csábítóak, mert önazonosak.

Érdekes módon a legnagyobb csábítók sokszor nincsenek is tisztában saját hatásukkal. Számukra a vonzás nem egy tudatosan felépített játék, hanem ösztönös természetesség. Ez teszi őket annyira hitelessé és még ellenállhatatlanabbá. Hiszen mi lehet izgalmasabb annál, mint amikor valaki nem is próbál meghódítani, mégis mindenki beleszeret?

Van, akiben a rejtélyesség vonzó, másokban az életerő, és vannak, akik egyszerűen azért csábítóak, mert önazonosak.
forrás: Andre Moura/Pexels
Van, akiben a rejtélyesség vonzó, másokban az életerő, és vannak, akik egyszerűen azért csábítóak, mert önazonosak.

Az alábbiakban 4 olyan csillagjegyet gyűjtöttünk össze, akik bár lehet, nem is tudják magukról, de valóságos hódítók, akiknek egyszerűen lehetetlen ellenállni. Vajon te is köztük vagy?

Íme 4 csillagjegy, akibe mindenki beleszeret!

Ezekbe a csillagjegyekbe mindenki beleszeret

Az ÉVA Magazin írása.

Életmód

Már tudni lehet, ki lesz a Szörnyeteg 4. évadának kulcsfigurája: Lizzie Borden története kel életre

A Netflix sikersorozata, a Szörnyeteg újabb hátborzongató fejezettel tér vissza Ed Gein sztorija után.

Életmód

A valóságban is létezett: 5 horrorfilm, amit megtörtént esemény ihletett

A horrorfilmek varázsa épp abban rejlik, hogy képesek elhitetni velünk, hogy amit látunk, akár meg is történhetne.

Önismeret

Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból

A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Egészség

Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi

Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.

Szerelem

A szexmentes házasságok 10 leggyakoribb oka - Az utolsó nagyon meg fog lepni

A hosszú távú kapcsolatokban nem mindig ég a szenvedély lángja – de ez teljesen normális. A szakértők szerint számos tényező – a stressztől a kommunikáció hiányán át az irreális elvárásokig – befolyásolhatja a vágyat. Mutatjuk, miért hűlhet ki a hálószoba, és mit tehettek ellene.

Sztárok

Akkor és most: így néznek ki ma az Így jártam anyátokkal sztárjai

Ted Mosby kilenc évadon keresztül mesélte gyermekeinek, hogyan találkozott édesanyjukkal – de leginkább minden másról sztorizgatott.

