3 csillagjegy, akinek az őszi napéjegyenlőség plusz pénzt hoz a házhoz
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Az őszi napéjegyenlőség, amire épp ma, azaz szeptember 22-én kerül sor, mindig fordulópont az évben: az energiák kiegyenlítődnek, a nappalok és éjszakák egyensúlyba kerülnek. Idén azonban három csillagjegy különösen jól jár: számukra ez az időszak nemcsak lelki megújulást, hanem bőséget, több pénzt és anyagi sikert is tartogat. Nézd meg, köztük vagy-e!
Bika
A Bika most végre learathatja a kemény munka gyümölcsét. Az elmúlt hónapok kitartása meghozza az eredményt: anyagi elismerés, új karrierlehetőség vagy egy váratlan bevétel érkezhet. Fontos, hogy nyitott maradj, mert a szerencse több formában is utat talál hozzád, és bizony ez sok plusz pénzt is jelenthet.
Oroszlán
Az Oroszlán számára az őszi napéjegyenlőség a lehetőségek időszakát nyitja meg. Olyan ajtók nyílhatnak meg, amelyek hosszú távú stabilitást biztosítanak, ami jelenthet egy előléptetést is akár! Most különösen fontos lesz az önbizalom: ha mersz nagyot álmodni, az univerzum bőségesen támogatni fogja terveidet. Megéri igent mondani!
Bak
A Bak mindig szorgalmas és felelősségteljes, most pedig ez kamatozik igazán. A napéjegyenlőség energiája segíti a szakmai előrelépést és az anyagi gyarapodást. A következő hetekben érdemes új pénzügyi terveket készíteni, mert minden adott a stabil alapokhoz és a hosszú távú sikerhez. Vágj bele abba a régóta dédelgetett projektbe, mert meglesz a jutalmad, méghozzá nem kevés pénz formájában (is).
A tegnapi holdfogyatkozás pedig rájuk gyakorol nagy hatást:
5 csillagjegy, akiknek az életébe betoppan a nagy szerelem a szeptember 21-i napfogyatkozás után
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
