Életmód
Miért nem elég a tehetség? – A siker 5 kevésbé ismert szabálya
Forrás: cottonbro studio/Pexels
6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek
Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat
A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha
Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.
Új kutatás szerint 44 munkahely tűnhet el az AI miatt – Bill Gates tudja, melyik 3 élheti túl
Egy friss kutatás szerint 44 munkakör tűnhet el a mesterséges intelligencia térnyerésével. Miközben egyre több feladatot automatizálnak, Bill Gates szerint mindössze három szakma maradhat biztonságban. Vajon miért épp ők élik túl az AI-forradalmat, és melyik az a 44, ami veszélyben van?
"Teljesen más ember lett" - Mi történhetett Mandy Moore arcával? A fanok kiakadtak
Több száz kommentelő ért egyet abban, hogy a fotókon látható színésznő biztosan nem Mandy Moore. Pedig ő az!
Tehetség=siker?
A tehetség önmagában nem garancia a sikerre, hanem inkább egy nyersanyag, amiből sokféle jövő formálódhat, ha olyan dolgokkal párosul, amelyek legalább ugyanennyire fontosak. Ahogy a nyers gyémánt sem ékszer, amíg meg nem csiszolják, úgy a tehetség is értéktelen, ha nem társul hozzá szorgalom, fegyelem és körültekintés. A kérdés tehát nem az, hogy valaki tehetséges-e, hanem az, mit kezd vele.
A modern világ különösen kegyetlen azokkal szemben, akik kizárólag a képességeikre támaszkodnak. A változások gyorsasága, a technológiai ugrások és a társadalmi átalakulások miatt ma már nem elég jól csinálni valamit: folyamatosan újra kell tanulni, alkalmazkodni, és közben kitartani akkor is, amikor az út kényelmetlen. Mert bizony a sikerhez vezető út tele van kanyarokkal, útvesztőkkel...
Az alábbiakban 5 olyan dolgot gyűjtöttünk össze, ami elengedhetetlen a sikerhez. Mutatjuk is, melyek ezek!
5 dolog, ami a tehetség mellett elengedhetetlen a sikerhez!
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
