mint kiderült két éven keresztül harcolt a gyilkos kórral, amely végül legyőzte. Halála nemcsak Travoltát és a gyerekeit, hanem az egész világot megrázta, hiszen csak a legközelebbi családtagok és a barátok tudtak a színésznő állapotáról. Travolta és Preston majdnem 30 évig éltek boldog házasságban, így a színész felfoghatatlan fájdalmat érez, de még így is volt annyi ereje, hogy nyilvánosan is búcsút vegyen a feleségétől és egy időre visszavonuljon, hogy gyerekei mellett lehessen és meggyászolhassa élete szerelmét.

John Travolta megszólalt felesége, Kelly Preston haláláról, és bejelentette visszavonulását Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Szerencsére azonban rengeteg barátja van, akik nemcsak a hír hallatán, hanem már Kelly halála előtt is támaszt nyújtottak neki. Közöttük van egykori kolléganője és egyik legjobb barátja, Olivia Newton-John, aki az elmúlt 30 évben Kellyvel is szoros barátságot ápolt. A Grease sztárja azért is érzi át a család fájdalmát, mert többször is küzdött mellrákkal, de szerencsére neki mind a kétszer sikerült felépülnie.

A 71 éves színésznő a következőt üzenete barátjának:

Kelly egy vibráló, meleg, csodás személyiség volt. Egy szerető és odaadó feleség, anya és barát. A szívem összetört John, Ella és Benjamin miatt. Egyetlen szó sem tudja kifejezni azt a szomorúságot, amit most a család iránt érzek. Kelly fénye azonban tovább ragyog a gyermekeiben.

57 éves volt.

Ha kíváncsi vagy, mely sztárpárok vannak együtt hosszú évek óta, akkor kattints a galériára!

Galéria / 17 kép Sztárpárok, akik ezer éve együtt vannak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria