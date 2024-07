Nem véletlenül imádják a magyarok Horvátországot, hiszen viszonylag gyorsan el lehet jutni a tengerpartra, a hangulat minden városban szuper, és nem mellesleg olcsóbb ide egy nyaralást leszervezni, mint Spanyolországba vagy Máltára eljutni főszezonban. Azonban az elmúlt évek során fokozatosan emelkedett ezeknek a horvát nyaralásoknak is az ára, ráadásul egyes helyek olyan felkapottak lettek, hogy még ha jó áron ki is fogjátok a szállást, a nagy tömeg miatt kedvetek sincs kimozdulni napközben.

Elég csak Dubrovnikra gondolni, ahol a Trónok harca forgatásait követően jelentősen megnőtt a turisták száma, sőt, pár éve például Demi Moore is itt vakációzott. De nem tartozik a legolcsóbb környékek közé Pula, Abbázia vagy éppen Split sem.

Ha viszont ettől eltekintve szívesen mennél Horvátországba, jó hírünk van: akadnak olyan városok, melyek kevésbé felkapottak, emiatt olcsóbbak, viszont legalább olyan gyönyörűek, mint a híresebb helyszínek. Minden van, amire szükségetek lenne: tengerpart, csodás kilátás, isteni éttermek és kikapcsolódási lehetőségek. Ha kíváncsi vagy, melyek az olcsóbb horvát városok, ahová még last minute nyaralást is be tudtok tervezni,

kattints a galériára és mutatjuk is őket!

Galéria / 10 kép Olcsóbb horvát városok, ahol nincs tömeg, a nyaralás mégis örök élmény marad Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás