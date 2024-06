Olajos magvak: mindegyiknek megvan a maga előnye

Noha természetesen a mediterrán étrendnek is számos típusa létezik, azért jól megfigyelhető, hogy a zöld leveles zöldségeket, a hüvelyeseket, a gyümölcsöket, a teljes kiőrlésű gabonából készült termékeket, a halakat és egyéb tenger gyümölcseit, valamint az olajos magvakat egyértelműen előnyben részesíti ez a megközelítés. Persze kulcsfontosságú a kiegyensúlyozottság, és mindenből vannak ajánlott mennyiségek is, attól hogy valami egészséges, még nem kell mértéktelenül falni.



Aki például szeret nassolni, jobban teszi, ha csipszek és csokoládék helyett az olajos magvakra szavaz. Persze ebből sem kilószámra kell rágcsálni, sőt még csak nem is ajánlatos egy átlagos zacskónyit elropogtatni reggeltől estig, leginkább egymaréknyi a javasolt. Azt viszont, hogy éppen mely olajos magvakat érdemes választani, attól is függ, milyen célt tűztünk ki.

Galériánkból kiderül, mely olajos magvak milyen jótékony hatással bírnak:

Az InStyle Men írása.