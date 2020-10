A mostanra igazi klasszikussá vált mémet idézve „2020 olyan »film«, amit Stephen King írt és Quentin Tarantino rendezett”. Nos, ha azt hitted, hogy 2020 utolsó hónapjait már megéljük hatalmas csavarok nélkül, akkor megsúgjuk, hogy most jutottunk el a horrorrajongók kedvenc részéhez. Aki szereti a horrorfilmeket, az tudja, hogy Halloween ünnepe jó néhány alkotót megihletett már, az idei évben azonban több ok miatt is különleges ez a dátum. Egyrészt, mert október 31-én telihold is lesz (bamm!), másodszor pedig októberben ez lesz a második alkalom, hogy eme égi jelenségnek szemtanúi lehetünk. Ez a csillagászati esemény amúgy kék hold néven fut és rendkívüli erővel bír – ezt már Lisa Stardust asztrológus mondta a Refinery29-nek.

Csodálatos lehetőséget hoz a gyógyulásra és az elengedésre.

A teliholdra mindig is úgy tekintettek, mint egyfajta energetikai csúcspontra, amelynek hatásait mindannyian érezzük magunkon. Mivel ez a telihold épp Halloween napjára esik, a Nap pedig a Skorpióban lesz, ez még jelentősebben kapcsolódik most a spirituális világhoz. Az asztrológusok és a spirituális szakemberek is egyetértenek abban, hogy ezen a napon a szellemi és fizikai világ közti kapu elvékonyodik, mindezt tetőzi a kék hold jelensége, ami egyértelműen egy természetfeletti, különleges esemény eljövetelét mutatja. Leslie Hale szerint rengeteg „aha-élményünk” lehet.

A Hold és az Uránusz kapcsolata félelmet, szorongást, nyugtalanságot, és gyors érzelmi változásokat okozhat.

Az asztrológus szerint a negatív érzéseket gyorsan felválthatja a pozitív varázslat is, ugyanis ezt a teliholdat a Vénusz uralja, ami jó hatással lesz a párkapcsolati döntésekre, és rengeteg szerelmet, szeretetet hoz azoknak, akik készen állnak rá.

