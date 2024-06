Ismerkedj meg az Organic Shop Márkanagyköveteivel!

Néhány hónappal ezelőtt az Organic Shop meghirdette pályázatát, aminek nyereménye – többek között - egy hosszú távú együttműködés a közkedvelt márka nagyköveteként. A jelentkezők több körös megmérettetésben mutathatták be, hogy miért ők a legalkalmasabbak a díjra. Kreatívabbnál kreatívabb tartalmak készültek, melynek során a zsűrinek nehéz volt meghozni a végső döntést. Végül két tartalomkészítőt is választott, akiket most Te is jobban megismerhetsz.

Antal Lili és Purák Betty két különböző életszakaszból, mégis nagyon hasonló személyiséggel rendelkező tartalomkészítő, mindketten kifejezetten vidám, segítőkész, inspiráló és kreatív tartalomgyártók, akiknek már régóta szépségápolási rutinjuk eszközei az Organic Shop testradírok.

Na de lássuk, hogy mit is árultak el magukról:

Meséljetek egy kicsit magatokról! Mi az, ami igazán jellemez benneteket, a személyiségeteket?

Lili: Nagyon szeretek új dolgokat megismerni, kipróbálni, szeretek nyitni az emberek felé, barátságos, társaságszerető vagyok. Összességében egy pozitív, életvidám embernek tartom magam és ebből az életfelfogásból nagyon szeretnék másoknak is adni.

Betti: Három gyermekes édesanya vagyok jelenleg a családom irányítása teszi ki az időm nagy részét. Fontos számomra a mindennapokban a hitem megélése és az egészséges életmód gyakorlása. Kreatív és maximalista vagyok, hogyha valamit elvállalok abból szeretem kihozni a legtöbbet!

Mit szeretnétek közvetíteni a követőiteknek?

Lili: A követőimnek azt szeretném legfőképp közvetíteni, hogy merjenek belefogni új dolgokba, kilépni a komfortzónájukból, felvállalni önmagukat, ne foglalkozzanak annyit azzal, mit szólnak majd mások, csak csinálják, amit szeretnének, ami boldoggá teszi őket. És nem feltétlen kell nagy dolgokra gondolni, vagy túlgondolni, az egyszerű, hétköznapi dolgokban is meg lehet találni az örömöket.

Betti: Szeretem bemutatni azt, ami nekem bevált, hogy milyen módszereket alkalmazok, milyen termékeket használok, amik nekem beváltak a mindennapokban. Illetve próbálok én magam is tanulni és igyekszem másokat is arra rávezetni, mennyire fontos a tudatosság és elszántság az életünkben, ugyanakkor nem kell mindenre rágörcsölni

Miért látod fontosságát a natúrkozmetikumok térnyerésének? Mit szeretsz legjobban az Organic Shop termékeiben, és melyik a kedvenced?

Lili: A natúrkozmetikumok javítják bőrünk állapotát, nemcsak átmeneti megoldást nyújtanak, hosszútávon eredményeznek egészségesebb bőrt. Természetes illatanyagokat tartalmaznak, érzékeny bőrűként megtanultam, ez milyen fontos szempont. Amiben teljesen egyedinek és pótolhatatlannak tartom az Organic Shop termékeit, az az illatuk. Valami varázslatos a termékeik illata. Kedvenc terméket nem tudnék választani, mind másra, másban jó, de például nagyon szeretem a testpermeteket és a testradírokat.

Betti: A mai világban egyre több embertől hallom, hogy bőrirritációt okoznak egyes kozmetikai termékek. Úgy gondolom érdemes megelőzni a dolgokat és alapból natúrkozmetikumokat használni már a kezdetektől. Ami engem a legjobban elvarázsolt az az illatuk! Beleszerettem és azt hiszem, ha valaki kipróbálja őket, biztosan így lesz vele! Emellett az is tetszik, hogy természetes, hiszen tudjuk mindannyian, nagyon nem mindegy, mit kenünk a bőrünkre! Nagyon nehéz kedvencet mondani, a testradírok mind azok, illetve a szemmaszk, ami most nagyon bevált és a kókusz desszertes testápoló, amivel ha bekenem magam este, reggel felébredve is érzem az illatát amikor veszek egy nagy levegőt! Azt hiszem ilyet még sosem tapasztaltam!

Mire számíthatnak azok, akik követnek titeket, és miért érdemes elkezdenie azoknak, akik ezt még nem tették meg?

Lili: Mindig igyekszem változatos lenni, vegyesen hozni a különböző témákról készített tartalmaim. Vannak könnyedebb és komolyabb témák, vicces, szórakoztató, informatív. A követőim továbbra is erre számíthatnak, tele vagyok ötletekkel, kreatív gondolatokkal, sok-sok újdonságot is tervezek a jövőben.

Betti: Szívből jövő ajánlásokra, egészséges életmód tippekre, és egy kis lifestyle-ra, őszinteségre, hogyan-miként éli egy háromgyermekes anya a mindennapjait! Nem mellesleg pedig barátságra, segítségre! Hiszen kétségkívül a social médiának köszönhetően remek barátságok is alakulnak ki, szívesen tartom a kapcsolatot, beszélgetek a követőimmel.

A márkára jellemző #pimaszulvegán életérzés az interjú során sem maradhatott el. Megkérdeztük Lilit és Bettit, hogy milyen testradír passzolna leginkább hozzájuk személyiségüket tekintve, ha az Organic Shop gyárában kifejezetten nekik készítenék. Lili egy igazi vidám, trópusi mangós-passion fruitos, ananászos bomba lenne, Betti pedig a csokoládét ötvözné kókusszal vagy málnával.

Nos, mi már hangzásra is beleszerettünk mindkettőbe, kövesd őket Te is további kreatív tartalmakért!

Antal Lili TikTok csatornája:

Purák Betty TikTok csatornája: