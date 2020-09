Ha a többesszám esetleg elbizonytalanít, azzal nincs semmi probléma, nem a memóriáddal van a baj, csupán talán lemaradtál azon nyilatkozatáról, melyben bejelentette, hogy fia, Jackson transznemű.

A sztár ritkán mesél a kicsikről, ám tavaly egy különleges interjút adott, melyben kivételesen a fő téma a gyereknevelés volt és fia, aki bár még csak 9 éves, úgy döntött, lányként neveli. Charlize azt is elmesélte, hogy fia épp csak 3 éves volt, mikor elkezdett beszélni arról, hogy ő lánynak érzi magát, ekkor ösztönösen jött számára, hogy a kérdést ne is firtassa, az egész család elfogadta Jackson-t, és bár addig fiúként nevelték, azóta lányként tekintenek rá, a folytatást pedig majd ő maga dönti el, mikor felnő. Ezen a véleményen van továbbra is, és az, hogy idén örökbefogadott gyermekeit együtt köszöntötte fel a #NationalDaughtersDay-en, csak erősíti kijelentését.

A sztárnak egyébként sajnos van tapasztalata abban, hogy milyen egy rossz szülő mellett felnőni, így különösen fontos számára, hogy támogató családi hátteret biztosítson lányai számára, és ezzel nincs egyedül Hollywoodban!

