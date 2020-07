Két sztár jobb, mint egy - ezt már régóta tudják Hollywoodban. Nem véletlen, hogy volt idő, mikor egy-egy film népszerűségét azzal próbálták növelni, hogy a két főszereplő a valóságban is egymásba szeretett. Legalábbis erről cikkeztek a lapok, aztán idővel kiderült, hogy az igazság bizony más volt, ugye, Robert és Kristen?

Kristen Stewart elárult valamit az exéről, amit eddig még soha Sztárok Nem érdekel Elolvasom

De hiba lenne minden sztárpárra rásütni ezt a bélyeget, hiszen az is vitathatatlan, hogy még a sztárvilágban is létezik igaz szerelem. Ezeknek a l'amouroknak viszont komoly értéke van. A Guarantor Loans most össze is gyűjtötte, hogy a becsült nettó érték és a közösségi média tábor alapján kik is Hollywood legértékesebb párosai, avagy azok, akik megtestesítik az igazi #relationshipgoals-t.

Nézd meg galériánkban, hogy kik mennyit érnek, és hogy melyik páros végzett az első helyen!

Galéria / 10 kép Ők a legtöbbet érő sztárpárok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria