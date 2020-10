Azt már régóta tudjuk, hogy a csillagjegyünk gyakorlatilag árulkodóbb információkat sejtet rólunk, mint a naplónk. Milyenek vagyunk a szerelemben? Milyen társat keresünk? Milyen kisállat való hozzánk? Hiszünk-e a sírig tartó szerelemben? Bizony, számtalan kérdés van, amire az, hogy milyen csillagzat alatt születtünk, máris rengeteg választ takarhat.

És bizony ezek közé tartozik az is, hogy valaki mennyire jó vezetőnek. Bár el lehet sajátítani a vezetői képességek nagy részét, azonban a rá való alkalmasság alapjai bizonyos csillagjegyekben határozottan jobban megvannak, mint másokban. Persze lehetne vitatkozni, hogy kinek, mit is jelent a jó főnök. Van, aki azt szereti, ha pénzzel motiválnak, és van, aki egy vállon veregetést értékel többre, az igazán jó főnök pedig észre is veszi azt, hogy az adott beosztottnak mire is van épp szüksége – persze ez csak egy a sok-sok apróság közül. De lássuk, melyik az az 5 csillagjegy, amelynek szülötteiből igazán jó vezető válhat.

