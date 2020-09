Nos, ez sajnos nem így lett, úgyhogy a 15. évaddal búcsút kell vegyünk a démonvadászoktól. Ám, nemcsak a rajongóknak, hanem a sorozat színészeinek is pontosan ennyire nehéz a befejezés, ezért már most azon gondolkoznak, hogyan tudnák életben tartani minden idők leghosszabb fantasy sorozatát. Jensen Ackles, Jared Padalecki és Misha Collins még tavaly jelentették be, hogy a széria a végéhez ért, ám Jared egy podcast interjú során érdekes dolgot árult el a rajongók legnagyobb örömére.

A színész szerint egyáltalán nincs kizárva, hogy filmet csinálnak a szériából, amelynek természetesen ők lennének a főszereplői. De, ami ennél is nagyobb meglepetést okozott, hogy a sorozat folytatása sincs kizárva egy hosszabb pihenő után.

Szerintem megvan az esélye annak, hogy öt év múlva valamelyikünk felhívja a másikat, hogy csináljunk egy hat epizódos minisorozatot vagy évadot az egyik streamingszolgáltatónak. Én nem érzem azt, hogy ez a végső búcsú lenne. Inkább csak arról van szó, hogy egy időre szögre akasztjuk az Odaátot, aztán valamikor leporoljuk.

Több szakmabeli véli úgy, hogy kevés sorozat mondhatja el magáról, hogy 15 évadot is képes volt megélni, így nemcsak valószínű, hanem egyenesen borítékolható, hogy a Netflix lecsap az ötletre. A szereplők egyébként nem állnak meg. Jared Padalecki legközelebb a Walker, a texasi kopó rebootjában tűnik fel, míg Jensen a The Boys című szériában vállalt szerepet.

