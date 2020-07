Ocho Macho: „Bízunk benne, hogy minél hamarabb újra a színpadon állhatunk”

A több mint 10 éves múlttal rendelkező banda mára hazánk egyik legmeghatározóbb koncertzenekarává avanzsált, így érhető módon számukra (is) különösen nehéz a helyzet, amiben jelenleg topognak. Erről néhány napja a Facebook oldalukon tettek közzé egy kis szösszenetet:

A csapat azonban továbbra is kitart és addig is, míg várakozó állásponton vannak a következő hetek fellépéseit illetően, a fókuszt a dalszerzésre és a klipforgatásra fordítják. Így született meg az Ahonnan én jövök című daluk is, amiről már a zenekar énekesével Kirchknopf Gergővel beszélgettünk.

A karantén alatt született az új szerzemény?



Nem kifejezetten karantén alatt született, de a karanténnal különösen nagy hangsúlyt kapott, hiszen egy ikonikus magyar helyszínen forgott a klip. Kicsit rendhagyóan készült, a kislányomnak szerettük volna megmutatni, hogy apa hol nőtt fel, a kirándulás pedig annyira megihletett minket, hogy elérkezettnek láttuk az időt megénekelni a zenekar „bölcsőjét”.

Ez a klipforgatás mennyiben volt más, mint a korábbiak?



Mivel nagyon feszes a szöveg és kifejezetten konkrét, ezért most először tényleg szóról-szóra képeztük le a dalt, ami azért nem volt egyszerű, rengeteg helyszínt kellett bejárni, hogy valóban megmutathassuk Kőszeg „ocho machós” arcát.

Évek óta ott vagytok a legnagyobb fesztiválokon, hogyan élitek meg a jelenlegi helyzetet?



Egymás egészségét természetesen figyelembe tartva, fegyelmezetten voltunk otthon. Mostanra már nagyon hiányzik a korábbi életünk, hiszen mindent a zenélésre tettünk fel. Szerencsések is vagyunk egyben, hiszen közönségünk velünk van, így motiváltan születnek az új dalok és managementünknek köszönhetően érkezik az új klip is. Nagyon bízunk benne, hogy minél hamarabb újra a színpadon állhatunk.

Lássuk, milyen lett a végeredmény!

