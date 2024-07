Ő Szoboszlai Dominik gyönyörű, szőke édesanyja: soha nem mutatkozik a nyilvánosság előtt

Szoboszlai Dominik az elmúlt években szó szerint világsztár lett, így nem meglepő, hogy mindenki arra kíváncsi, ki ő, honnan jött és milyen emberek veszik körül az életében. A volt és jelenlegi barátnői után sokakat kezdett foglalkoztatni, hogy Dominik szülei mikor mutatják meg magukat.

Ez pedig tegnap a TV2 Tények Plusz című műsorában meg is történt. Bár a sztárfocista édesapja miatt szerette meg a focit, azért jól tudjuk, mekkora hatása van egy édesanyjának is, hiszen az ő támogatásuk és szeretetük legalább ugyanennyire szükséges a sikerhez. A legtöbb rajongó emiatt is kezdett kíváncsi lenni arra, hogyan is néz ki hazánk leghíresebb focistájának anyukája, aki bár hihetetlen szép, szereti kerülni a rivaldafényt - de egy fotót azért megengedett megmutatni magáról a műsorban.

forrás: TV2 / Tények Plusz Szoboszlai Dominik édesanyja kerüli a nyilvánosságot, ám most egy képen mégis láthatjuk őt végre!

Szoboszlai Dominik édesanyja gyönyörű, szőke hajú nő, akivel édesapja több mint két évtizede él boldog házasságban. Valószínű pontosan az ő kapcsolatuk miatt lett a focista zsánere is az, mint édesapjának.

Dominik édesanyja egyébként attól függetlenül, hogy nem szereti a rivaldafényt, minden egyes alkalommal drukkol fiának, méghozzá első osztályos lányával (Dominik húgával), aki ugyancsak imádja híres bátyját.

Ez lenne a sztárfocista sikerének titka!

