Hogy mi? Ő kapta volna eredetileg Wonder Woman szerepét

2017-ben Wonder Woman, és vele együtt Gal Gadot is egycsapásra berobbant a köztudatba. A film sikere minden képzeletet felülmúlt, így hát az első perctől kezdve nem is volt kérdés, hogy jönnie kell a folytatásnak. Arról, hogy a második rész még nem került a mozikba, csak a koronavírus tehet, és bár a premiert a forgalmazó júniusra tervezte, végül áttették októberre, ám nemrég kiderült, hogy a járvány bizonytalan kimenetele miatt ezen is tolni kellett, így a legfrissebb hírek szerint a Wonder Woman 1984 karácsonykor kerülhet bemutatásra.

Mi már szívből reméljük, hogy ez a végleges időpont, ugyanis sok rajongóval együtt már szerkesztőségünk is nagyon várja a folytatást, ám addig is, hoztunk egy érdekességet a filmmel kapcsolatban, amiről csak kevesen tudnak. Ugyanis amilyen egyértelmű ma már Gal Gadot jelenléte a filmben, addig az első rész előkészületei során sok más színésznő neve is képbe került, közülük pedig az egyik befutó majdnem az Alkonyat filmeknek köszönhetően világhírre szertevő lett.

A Warner Bros. ugyanis biztosra akart menni, és olyan sztárnak akarták adni a szerepet, akinek már a neve önmagában hatalmas hírverést csap a mozinak. Szó se róla, az egykori Bella valóban igen érdekes látvány lett volna a szupernő szerepében, ám Kristen végül nemet mondott a felkérésnek, ma pedig már egy percig sem bánja senki, hogy végül így alakult, hiszen a filmnek köszönhetően új szupersztár született, Gal Gadot pedig a maga természetes és visszafogott személyiségével egy olyan üde színfolt a vörös szőnyegen, amire már nagyon is szükség volt.

Csapj le rá! A JOY szeptemberi lapszámának címlaplánya Gal Gadot, akivel most egy szuper interjút olvashatsz a Wonder Woman 1984-ről. A sztár immár nem csak Wonder Woman-t eleveníti meg a vásznon, producere is a filmnek, ami elmondása szerint sokkal ütősebb lesz, mint az első rész. Ha már te is nagyon várod a folytatást, akkor szerezd be a magazint, ugyanis ez az izgalmas interjú remek hangolódás lesz a premierig!

