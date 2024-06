Ő Julia Roberts 19 éves gyönyörű lánya: Hazel kiköpött az édesanyja

a világ egyik leghíresebb színésznője, akit tényleg MINDENKI ismer, és az Oscar-díjas sztár egyáltalán nem is zárkózik el a nyilvánosság elől: rendszeresen népszerűsíti a filmjeit és sorozatait és gyakran ad interjút is. Azt viszont EGYÁLTALÁN nem akarja, hogy három gyermeke is a reflektorfénybe kerüljön, őket féltve őrzi a médiától.

Julia és férje, Daniel Moder családja 2004-ben egy ikerpárral bővült, akik a Hazel és Phinnaeus neveket kapták, majd 3 évvel később megszületett a második fiuk, Henry. A színésznő egyetlen lánya 2021-ben, operatőr édesapja oldalán debütált a vörös szőnyegen a Cannes-i Filmfesztiválon. A 19 éves Hazel sokak szerint az édesanyja tükörképe is lehetne, ragyogó mosolyával és feltűnő vonásaival borzasztóan emlékeztet Julia fiatalkori énjére.

A hollywoodi sztár és férje egyébként nagyon ritkán osztanak meg képeket a gyermekeikről a közösségi oldalaikon, sőt, 99azt is elismerte, próbálja mindhármukat távol tartani a technológiától, amennyire csak lehet – otthon például egyiküknek sem engedi meg, hogy a telefonjukat nyomkodják étkezés közben, mert nem akarja, hogy mobilfüggőkké váljanak.

